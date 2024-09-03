سيساهم المساهم الجديد في قيادة نمو أعمال شركة رويال جت عبر الأسواق الرئيسية وقطاع العملاء

الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي: أعلنت شركة رويال جت، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص، عن تعيينها السيد شافيول سيد كرئيس تنفيذي للشركة والذي يجلب معه خبرة متميزة في قطاع الطيران، مما يبشر بفصل جديد في نمو أعمال شركة رويال جت وتوسعها لمواصلة النجاح التجاري الذي حققته على مدى العقدين الماضيين.

وصرح السيد شافيول سيد تعليقاً على خبر تعيينه قائلاً " يسرني الانضمام إلى فريق عمل شركة رويال جت. وفي ظل التطور والنمو الذي يشهده الشرق الأوسط وخاصةً مدينة أبوظبي، سنعمل على تحفيز ودفع أعمال الشركة في الشرق الأوسط إلى مستوى متقدم من النجاح في مجال الطيران الخاص العالمي."

وأضاف قائلاً " في قطاع الطيران الخاص، يعتبر موضوع السلامة من أولوياتنا، لأننا نتعامل مع عملاء من كبار الشخصيات، نحرص على تجاوز توقعاتهم باستمرار ونعمل دومًا على تعزيز نمو الشركة. كما نلتزم بتحسين خدمة العملاء وتطوير استراتيجيات الشركة لتلبية احتياجاتهم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة."

وأوضح السيد شافيول " تساهم معايير السلامة الصارمة والخدمة المتميزة للعملاء التي نمارسها بتشكيل الأساس لعملياتنا اليومية، ومن الضروري لنا مواصلة التطور والنمو مع التغيرات البيئية نحو المستقبل. ويسعى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة إلى تنمية الأعمال من خلال استكشاف أسواق جديدة والوصول إلى شرائح مختلفة. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مكانة رويال جت الرائدة في السوق وتعزيز نجاح علامتنا التجارية المتميزة."

وعلق السيد محمد حسين أحمد المستشار الحالي والرئيس التنفيذي السابق لشركة رويال جت: "يسعدني الترحيب بالسيد شافيول في عائلة رويال جت. إن خبرته الكبيرة في قطاع الطيران وقيادته الاستثنائية ومهاراته التجارية ستعزز من نجاح شركة رويال جت والارتقاء بأعمالها عبر الأسواق الرئيسية. أتمنى له كل التوفيق."

يتمتع السيد شافيول بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجال إدارة الطيران، حث تقلد العديد من العديد من المناصب في إدارات مختلفة. وقد أثمرت قيادته الملهمة خاصة خلال الأوقات الصعبة، في تحويل الأعمال في شركات كبرى وتجاوز التحديات الكبيرة. ويأتي هذا من خلال التزامه بتطبيق استراتيجيات تركز على سلامة العملاء كعامل رئيسي للنجاح.

تخصص السيد شافيول في بدء تشغيل شركات الطيران الجديدة، أو تغيير خطة أعمالها، ووضع خطة العمل الاستراتيجية للشركة في مواقع مختلفة في العالم. تحت قيادته حصدت حصلت شركة ايرو فلايتس اوبس البريطانية المحدودة (Aero FlightOps UK Ltd)، على واحدة من أهم شهادات المشغل الجوي (AOC) التي تمنحها هيئة الطيران المدني البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالاضافة لهذا، قامت شركة اتلانتيك افياشن المحدودة (Atlantic Aviation Ltd) في نيجيريا بتأمين AOC للتنافس ضد مع مشغلي طائرات الهليكوبتر الآخرين. ونجح السيد شافيول، خلال فترة عمله مع شركة كوستال في تنزانيا وشرق أفريقيا، وشركة هيليكونيا في المغرب وشمال غرب افريقيا بالاضافة الى شركة ايرو كونتراكتور في نيجيريا وغرب افريقيا، في إعادة أعمال الشركات الى معايير التشغيل العالمية والسلامة مما أسهم في زيادة أرباح الشركات.

عمل السيد شافيول في بداية حياته المهنية كمهندس حديث التخرج في الخطوط الجوية البريطانية لصيانة خط بوينج 747-400. وتدرج في الوظائف خلال 18 عام، حيث شغل عدة مناصب مثل مدير مشروع، ومهندس لمراقبة الإنتاج في منشأة إصلاح معدات الهبوط التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية، ومدير جدولة العمليات، ومدير لخدمة العملاء، وعمل كمدير للتسويق، ومدير مبيعات وتدرج في المناصب حتى وصل الى منصب مدير عام عمليات الخطوط الجوية البريطانية في شمال وغرب إفريقيا.

درس السيد شافيول هندسة النقل الجوي في جامعة سيتي بالمملكة المتحدة البريطانية، وإدارة الأعمال في كلية هينلي للأعمال. وهو زميل في الجمعية الملكية للملاحة الجوية(FRAeS) .

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان. يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار زايد الدولي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في سان مارينو. من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 12طائرة بوينج بيزنس جت و 3 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات. رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

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