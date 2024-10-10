أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن ترقية تيمور إلغاز ليشغل منصب المدير العام لفنادق المجموعة في دبي والإمارات الشمالية.

تشكّل ترقية إلغاز خطوة استراتيجية ضمن مساعي روتانا الطموحة للنمو في دبي والإمارات الشمالية، حيث سيشرف على العمليات التشغيلية لفنادق روتانا في تلك الأسواق الرئيسية مع التركيز بصورة خاصة على حفز النمو التجاري والإرتقاء بمستوى التميز التشغيلي. وسيواصل إلغاز كذلك الاضطلاع بمسؤوليات منصبه الحالي كمدير عام لفنادق أرجان دبي ميديا سيتي، وسنترو البرشاء دبي، و فندق داماك هيلز 2 إيدج من روتانا.

وفي إطار تعليقه على ترقية إلغاز، قال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: "أفخر بترقية تيمور إلغاز إلى هذا المنصب القيادي المهم في مجموعتنا؛ ذلك أن خبرته الواسعة في إدارة الفنادق وقدرته العالية على حفز نمو الأعمال وخلق تجارب استثنائية للضيوف، جميعها مؤهلات تجعله المرشح الأمثل لقيادة توسعنا في دبي والإمارات الشمالية. وأنا واثق تماماً بأنه سيلعب دوراً محورياً لتعزيز حضور روتانا في تلك الأسواق".

يحمل إلغاز شهادة في إدارة الأعمال من جامعة الأناضول في تركيا، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد على 38 عاماً في قطاع الضيافة، أمضى منها 26 عاماً في منصب قيادي للعديد من الفنادق في تركيا وكندا وجمهورية التشيك وكازاخستان، وبذلك يمتلك رصيداً غنياً من الخبرات والرؤى التي تعزز قدرته على الاضطلاع بمسؤوليات منصبه الجديد. ومنذ انضمامه إلى روتانا في عام 2007، أدار إلغاز ستة فنادق تابعة للمجموعة، ولعب دوراً محورياً في مرحلة ما قبل الافتتاح وتشغيل الفندق الرائد في دبي، أمواج روتانا - جميرا بيتش ريزدنس .

وقال إلغاز: "يشرفني أن أتولى هذا المنصب الجديد لمواصلة إرث التميز الذي أرسته روتانا. وأتطلع إلى العمل مع فرقنا في دبي والإمارات الشمالية لضمان استمرار ازدهار فنادقنا هناك وإرساء معايير جديدة للضيافة فيها، وسنتعاون معاً لحفز الابتكار وتوفير لحظات استثنائية لضيوفنا انسجاماً مع وعد روتانا ’معنا للوقت معنى‘".

تدير روتانا حالياً 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى بما فيها باكستان والمملكة المتحدة.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

-انتهى-

#بياناتشركات