الشيزاوي: المعرض يدفع عجلة التصنيع ويعزز الاستدامة

المعرض يدعم خطة دبي للعمل المناخي ويعزز اقتصاد الأخشاب الأخضر

المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عرض أكثر من 1662 علامة تجارية في مختلف القطاعات

جلسات حوارية وورش عمل تغطي اتجاهات السوق وتحليلات لوجستية

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: افتتح ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، والذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأخشاب والتقنيات المرتبطة به.

ويُعد هذا المعرض "المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،" حيث يوفر مساحة فريدة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع يُعد أحد الداعمين الأساسيين لسلاسل التوريد والتصنيع في دولة الإمارات.

جولة في الأجنحة الدولية

وتجوّل جلفار في أرجاء المعرض برفقة عدد من المسؤولين والحضور، مطلعاً على الأجنحة الدولية المشاركة وما تقدمه من حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة في مجال الأخشاب وتقنيات التصنيع، والتي تمثل تجارب متنوعة من الأسواق العالمية، وتسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.

وصرح داوود الشيزاوي، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، قائلًا: "يمثل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب منصة محورية تُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الصناعي والتجاري في دبي، عبر تسهيل الشراكات بين المصنعين، والموزعين، والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وفي ظل النمو المتسارع في الطلب على الأخشاب والمواد الطبيعية ضمن قطاعات البناء والتصميم والديكور، فإن المعرض يعكس مكانة دبي كمركز استراتيجي للابتكار والتميز في صناعة الأخشاب."

"نسعى من خلال هذه الفعالية السنوية إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستدامة والممارسات الذكية في تصنيع الأخشاب، وهو ما يتماشى مع رؤية الإمارات للطاقة 2050 وتوجهات إمارة نحو الاقتصاد الأخضر والتصنيع الذكي، كما يُسهم المعرض في دعم تطلعات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال جذب الشركات العالمية، وتعزيز تنافسية دبي كوجهة رئيسية للمعارض الصناعية والتجارية المتخصصة على مستوى المنطقة والعالم."

وأضاف الشيزاوي: "يُعد معرض دبي الدولي للأخشاب منصةً استراتيجيةً لتحويل الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ورؤية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية إلى نسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) في الإمارة بحلول عام 2050. وذلك من خلال ترويج استخدام الأخشاب المستدامة كبديل صديق للبيئة للمواد عالية الانبعاثات. وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في تصنيع الأخشاب ودورها في الحد من النفايات. كما يُشجّع على إيجاد حلول ذكية للبناء المستدام، ما يُقلّل من الأثر البيئي، ويعمل على تعزيز الاستثمارات في صناعات الأخشاب الخضراء لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون بحلول عام 2050."

مشاركة دولية واسعة وتمثيل 12 جناحًا دوليًا

وشهد الحدث مشاركة781 عارض محلي وعالمي من ما يزيد عن 50 دولة حول العالم. أبرزهم فايفر جروب ​Pfeifer Group ، إليم تيمبر ​Ilim Timber، فلوريان ليجنو ​Florian Legno ، كاستامونو Kastamonu ، بولماير Pollmeier ، وشركة إيتالكو ITALCO (SCM)، وشركة هوماج الألمانية Homag (هولزكرافت)، بيسي جروب Biesse Group ، شركة شيفلا الشرق الأوسط. ومجموعة إتش إس تيمبر HS Timber Group، شركة بيندرهولتس Binderholz.

وحظي المعرض بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية، منها French Timber ، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP).

ضم المعرض 12 جناح عرض دولي، وتشمل الدول المشاركة كل من البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، جمهورية مصر العربية، حيث تُقدم الأجنحة الدولية عرضًا للمنتجات المتميزة والتطورات الرائدة، ما يساهم في تعزيز النمو والتوسع في هذه الصناعة الحيوية.

ويشارك في المعرض زوار ووفود دولية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، من المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، عُمان، الهند، باكستان، مصر، الجزائر، المغرب، الأردن.

ويتيح المعرض للمشاركين والزوار فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تمثل 1662 علامة تجارية وتشمل ألواح خشبية بأنواعها MDF، القشرة، الخشب الرقائقي، إلخ، الخشب الصلب واللين والصناعي، إلى جانب استعراض شريط الحواف، الآلات والمعدات، الطلاء، المواد اللاصقة، ملحقات الأثاث، الخدمات اللوجستية والبرمجيات.

وضمت أجندة اليوم الأول عقد باقة من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية، ومنها توقعات سوق الأخشاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليل سوق الشحن البحري العالمي وتأثيره على الخدمات اللوجستية، نظرة معمقة على أسواق الأخشاب المتطورة في الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا، أبرز الاتجاهات في سوق الأخشاب في أوروبا الوسطى، وجلسة "توقعات سوق الأخشاب في شمال إفريقيا".

انعقاد الدورة السابعة من معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث

وبالتزامن مع معرض دبي الدولي للأخشاب، انطلقت فعاليات الدورة السابعة من معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وإكسسواراته والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

ويستعرض معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، منتجات وقطاعات تضم أقفال ومفصلات وإكسسوارات الأبواب والنوافذ، خزائن وملحقات الأثاث الجاهزة أو شبه الجاهزة، أدوات ومعدات إنتاج الأثاث، منتجات التشطيب (الأسطح، الدهانات، المواد اللاصقة)، مواد التنجيد والأقمشة، الديكور الداخلي (أسقف، جدران، إكسسوارات)، التركيبات والأجزاء الهيكلية، أدوات استهلاكية ومواد خام.

يفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً (قاعات زعبيل رقم 4، 5، & 6).

جدير بالذكر أن شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تنظم ضمن سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، في الرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025. كما تقوم بتنظيم فعاليات الدورة العاشرة من "معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" خلال الفترة من 72 إلى 30 نوفمبر 2025، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، جمهورية مصر العربية.

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