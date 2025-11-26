الخبر، المملكة العربية السعودية أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة ديبال في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في المعرض الدولي للصقور والصيد 2025 في المنطقة الشرقية بصفتها الراعي الذهبي للحدث، والمقرر إقامته في معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو) خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المحلية والدولية.

وبصفتها الراعي الذهبي، تقدّم ديبال المجدوعي حضورًا مميزًا هذا العام من خلال جناح متكامل تستعرض فيه أحد أبرز طرازاتها المناسبة لعشّاق الصيد والرحلات البرّية، وهو:

ديبال G318:

المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين القوة والتقنيات الذكية، والمصممة لتقديم أداء استثنائي على مختلف التضاريس. تتميز G318 بقدرات عالية تلبي متطلبات الصقّارين والرحّالة ومحبي المغامرات، إضافة إلى تصميم متين وعملي يتماشى مع نمط حياة عشّاق البرّ والأنشطة الخارجية.

ويأتي المعرض الدولي للصقور والصيد كمنصة عالمية تجمع بين الحفاظ على التراث الثقافي للصقور والصيد، وبين استعراض أحدث الابتكارات والمنتجات التي تدعم هذا القطاع الحيوي. ومن خلال رعايتها الذهبية ومشاركتها الفاعلة، تؤكد ديبال المجدوعي التزامها بدعم الفعاليات الوطنية وتقديم حلول نقل متطورة تلائم تطلعات الجمهور السعودي وشغفهم بالبرّ والمغامرات.

الضمان والفروع:

تتوفر سيارات ديبال في المملكة مع ضمان لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، بالإضافة إلى سنتين خدمة الصيانة المجانية، مما يعكس ثقة المجدوعي بجودة العلامة واهتمامها براحة عملائها.

كما تم افتتاح ثلاثة فروع رئيسية متكاملة تشمل المعارض، الصيانة، وقطع الغيار في:

الرياض – مخرج 25

الخبر – طريق الملك فهد

جدة – شارع الأمير سلطان

لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة موقعهم الالكتروني

Deepal.ksa.com

