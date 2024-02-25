البرنامج يستهدف الطلبة الإماراتيين في الصفوف 9-11 (السنة 10-12) من مدارس الشـراكات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة لتعزيز المنظومة الرياضية المزدهرة في أبوظبي

مجموعة متميزة من المواهب الإماراتية في كرة القدم وكرة السلة والجولف التحقت بأكاديمية آي إم جي بولاية فلوريدا الأمريكية ضمن الدفعة الأولى للبرنامج

مكتشفون محترفون للمواهب سيرصدون المشاركين في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية والبرامج التدريبية الصيفية لترشيحهم للبرنامج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من أهمية التعليم الرياضي في إعداد الكفاءات المحلية المؤهلة للتميّز أكاديمياً ورياضياً، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي عن اطلاق برنامج البعثات الرياضية الأول من نوعه للطلبة الإماراتيين في الصفوف 9-11 (السنة 10-12)، حيث يتيح لهم الالتحاق بنخبة البرامج والأكاديميات الرياضية في العالم.

ويتيح البرنامج الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة للطلبة فرصة الانضمام إلى أكاديميات رياضية عالمية قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية والحصول على منح جامعية سواء في المجالات الرياضية أو الأكاديمية المرتبطة بالرياضة للإسهام بدفع عجلة تطوير المنظومة الرياضية في إمارة أبوظبي.

والتحقت الدفعة الأولى والتي تضم ستة رياضيين من الطلبة الإماراتيين بأكاديمية آي إم جي بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يستفيدون من خبرات مجموعة من أبرز المدربين والمناهج التعليمية الشاملة التي تسهم في تطويرهم على الصعيد الشـخصـي والأكاديمي والرياضي وتمكينهم من تحقيق أقصـى امكاناتهم. وفي إطار البرنامج المموّل بالكامل، يقيم الطلبة في حرم الأكاديمية طوال مدة البرنامج لضمان حصولهم على تجربة تدريب احترافية متكاملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي- قطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة: "يمثل برنامج البعثات الرياضية خطوة مهمة في إطار جهودنا للتطوير الكفاءات الشابة الإماراتية في مختلف المجالات؛ حيث يقدم نموذجاً جديداً مصمماً لإعداد المواهب المحلية للتفوق في الميادين الأكاديمية والرياضية. ويقدم البرنامج تجربة متكاملة لتعزيز مواهبهم وتطورهم الأكاديمي والشـخصي. برنامج البعثات الرياضية يضع معايير جديدة للمبادرات المستقبلية في مجال التعليم الرياضي في أبوظبي، وتعزيز ازدهار منظومة الرياضة، وتشجيع المزيد من الطلبة على استكشاف الآفاق الواسعة في القطاعات الإبداعية".

أكاديمية آي إم جي تستقبل الدفعة الأولى من الرياضين

تعاونت دائرة التعليم والمعرفة مع مكتشفين محترفين للمواهب الرياضية لاختيار ستة طلبة إماراتيين متميزين في كرة القدم وكرة السلة والجولف للانضمام إلى الدفعة الأولى من البرنامج والالتحاق بأكاديمية آي إم جي؛ حيث سيمضـي الطلبة ما بين عامين وثلاثة أعوام قبل اختيار المسار الرياضي أو الأكاديمي في تعليمهم العالي.

وتم اختيار الطلبة الستة من بين عشرة طلبة إماراتيين شاركوا في برنامج البعثات الصيفية لبرنامج إثراء الطلبة في أكاديمية آي إم جي، فيما تم اختيار بعضهم من المشاركين في البطولة الرياضية التي نظمتها دائرة التعليم والمعرفة العام الماضي، ما يسلط الضوء على أهمية البطولات الرياضية المحلية باعتبارها منصة انطلاق الطلبة نحو فرص تعليمية أوسع، بما في ذلك بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات التي تنظمها الدائرة هذا العام.

وتعليقاً على اختياره ضمن البرنامج، قال راشد النقبي، لاعب جولف وطالب في السنة 12: "يتيح لي برنامج البعثات الرياضية فرصة متابعة شغفي والحفاظ على تفوقي الأكاديمي في الوقت ذاته، خاصةً وأن أكاديمية آي إم جي تقدم برنامجاً متكاملاً يوفّق بين مواعيد التدريب والدراسة، حيث يتوفر لنا الوقت الكافي لكليهما. وأنا واثق بأنه هذه الفرصة ستتيح لي صقل مهاراتي وتحسينها لتمثيل وطني على المستوى الدولي مستقبلاً".

وبدورها، قالت الطالبة ولاعبة الجولف سارة علي: "تساعدنا أكاديمية آي إم جي على التوفيق بين الدراسة وممارسة الرياضة وأوقات الفراغ. وأطمح أن أصبح لاعبة جولف محترفة لأمثل وطني وأرفع رايته عالياً في جميع المنافسات".

من جانبه، يطمح طالب الصف 10 ولاعب كرة القدم مبارك الطنيجي من مدرسة جرن يافور للشـراكات التعليمية، للانضمام للمنتخب الوطني وتمثيل دولة الإمارات على المستوى الدولي، حيث انطلق شغفه بكرة القدم بعد مشاركته العام الماضي في البطولة الرياضية التي نظمتها الدائرة. وقال الطنيجي: "سيتيح لي برنامج البعثات الرياضية إحراز المزيد من التقدم على الصعيدين الرياضي والأكاديمي، وذلك من خلال التوفيق بين الدراسة وشغفي بكرة القدم دون إغفال أحدهما على حساب الآخر. وأطمح في نهاية المطاف إلى مواصلة تطوير مهاراتي ورفع اسم الإمارات في المنافسات الدولية".

وقال لاعب كرة السلة الواعد زيد عرار: "تشكل هذه التجربة خطوة مهمة لبناء مستقبلي والاستعداد للجامعة؛ لاسيما مع إمكانية اختيار المواد التي تتماشى مع اهتماماتي وطموحاتي على الصعيد الأكاديمي. كما لاحظت تحسّناً كبيراً في مهاراتي الرياضية خلال فترة قصيرة منذ قدومي إلى هنا. وتتميز أكاديمية آي إم جي بتوفير تجربة متكاملة لا تقتصـر على المهارات الرياضية، بل تشمل جوانب نمط الحياة الصحي مثل الغذاء والنوم والصحة النفسية. ما يتيح لنا تحقيق أكبر فائدة من هذه الفرصة الاستثنائية".

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لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم في جميع أنحاء الإمارة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات والإشراف عليها خلال رحلة الطالب من مراحل التعليم المبكرة ووصولاً إلى التعليم العالي. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.

وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.

وتقدم دائرة التعليم والمعرفة سنوياً للطلاب المتميزين في أبوظبي بعثات دراسية كاملة ودعماً كبيراً للدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. كما تقوم الدائرة بتدقيق وتطوير أساليب الدراسة في مرحلة التعليم العالي بأبوظبي، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي لفتح البرامج أو المدارس الضرورية لتلبية احتياجات أبوظبي، مع إرساء نظام تعليمي تفاعلي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الإمارة.

وتسعى الدائرة لتحقيق رؤيتها في تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل، وتدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وتتعاون الدائرة لتحقيق ذلك مع الجهات المعنية لإرساء نظام تعليمي مميز، مما يسهم في ازدهار أبوظبي ورعاية الخريجين ممن يتمتعون بالمواهب العصرية المطلوبة للحفاظ على رؤية أبوظبي وتطويرها.