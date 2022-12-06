الخطوة تسهم في تشكيل أكبر مشغل متكامل في إمارة أبوظبي لمرافق سكن الموظفين بقيمة أسهم مجتمعة تقدر بنحو سبعة مليارات درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية عن دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها.

وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت إيرادات كيزاد للمجمعات خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 275 مليون درهم، في حين بلغت إيرادات شركة الإسكان الجماعي خلال الفترة نفسها نحو 205 ملايين درهم. كما بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكيزاد للمجمعات نحو 168 مليون درهم، و120 مليون درهم لشركة الإسكان الجماعي.

وسيجري إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي.

وتعمل كيزاد للمجمعات تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 حيث كانت تعمل تحت مظلة "زونزكورب".

بدورها، تعد شركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها في إمارة أبوظبي ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تبلغ 58,000 سرير ومرافق ترفيهية تشمل مطاعم ومركز تسوق. كما تقوم الشركة بتشغيل عدة شركات فرعية تقدم خدمات مساندة ومن بينها شركة إدارة المرافق "خدمات"، وشركة إدارة العقارات "إي جيه آر سي"، وشركة "يور لوندري".

وستصبح كيزاد للمجمعات بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135,000 سرير. وستتيح المؤسسة الجديدة الناشئة لمجموعة كيزاد تزويد المتعاملين بحلول متكاملة لمرافق سكن الموظفين تشمل المراكز الطبية والحدائق والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمساجد، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل محلات البقالة وغسيل الملابس.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: "تواصل مجموعة كيزاد استطلاع فرص الأعمال التي تتيح لنا توظيف محفظة أصولنا المتنوعة ومواصلة دعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الدولة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. يسهم دمج كيزاد للمجمعات مع الإسكان الجماعي في زيادة عدد مرافق سكن الموظفين التي نمتلكها ونديرها بشكل لافت، كما يوسع مجال خدمات الدعم التي نوفرها لمتعاملينا".

وأضاف: "يؤدي الدمج دوراً محورياً في دعم أعمال كيزاد للمجمعات في مجال خدمات سكن الموظفين من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير فرص مهمة لتحسين جودة الخدمات واستدامتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدماتنا في هذا السوق الحيوي لتعزيز مساهمتنا في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بدعم التنوع الاقتصادي".

ومن جهته قال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: "نفتخر بهذه الخطوة التي أتاحت لنا توحيد جهودنا مع كيزاد للمجمعات، التي حققت إنجازات مهمة في سوق قطاع سكن الموظفين. بدورها تبنّت شركة الإسكان الجماعي استراتيجية عمل ريادية واستشرافية مستدامة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الإسكان الجماعي وتطويرها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية بشكل عام، ولا شك بأن هذا الإرث الغني من الخبرات والمعارف والموارد الذي تمتلكه سيؤدي دوراً مهماً في مواصلة كيزاد للمجمعات تقديم هذه الخدمات وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات".

#بياناتشركات

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ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,500 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.