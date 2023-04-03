أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن استكمال دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي، لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي، وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها بنسبة 52%.

تبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جرى إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي.

وتعمل كيزاد للمجمعات تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 حيث كانت تعمل تحت مظلة "زونزكورب".

بدورها، تعد شركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها في إمارة أبوظبي، ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بإمارة أبوظبي، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 58,000 سرير ومرافق تشمل مطاعم ومركز تسوق. كما تقوم الشركة بتشغيل عدة شركات فرعية تقدم خدمات مساندة؛ ومن بينها شركة إدارة المرافق "خدمات"، وشركة إدارة العقارات "إي جيه آر سي"، وشركة "يور لوندري".

وستصبح كيزاد للمجمعات بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي، مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ نحو 135,000 سرير. وستتيح المؤسسة الجديدة الناشئة لمجموعة كيزاد إمكانية تزويد المتعاملين بحلول متكاملة لمرافق سكن الموظفين؛ تشمل المراكز الطبية والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمساجد، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل خدمات المطاعم ومحلات البقالة وغسيل الملابس.

ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإدراج هذا الدمج بشكل كامل في بياناتها المالية عن الربع الأول لعام 2023.

#بياناتشركات

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مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

مجموعة موانئ أبوظبي

marc.hammoud@adports.ae

+971 2 695 2790

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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