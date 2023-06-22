الاتحاد للطيران تستضيف كبار مسؤولي الشركة الصينية في أبوظبي لتوسيع اتفاقية الشحن المتبادلة بين الطرفين

الاتحاد للطيران توقع مذكرة تفاهم موسعة مع خطوط إس إف الجوية لاستكشاف فرص التعاون المتاحة بما فيها تعزيز الشراكة في الرحلات الجوية المتوجهة إلى مطار إيتشو هواهو

الطرفان يدرسان إمكانية توسيع الخدمات المتاحة لتشمل زيادة سعة الشحن المتبادلة بين مركزي الشركتين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – استقبلت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، كبار مسؤولي خطوط إس إف الجوية الصينية في أبوظبي لتقييم اتفاقية الشحن المتبادلة بين الطرفين، والتي تم توقيعها في وقت سابق من العام الحالي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لتوسيع بنود هذه الاتفاقية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي. وشهدت الزيارة توقيع الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم موسعة مع خطوط إس إف الجوية، مما يعكس التزام الشركتين بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في سبيل زيادة سعة الشحن الجوي بين الصين ومختلف أنحاء العالم عن طريق مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي.

ووقعت الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية اتفاقية الشحن المتبادلة في شهر أبريل الماضي لربط شبكتيّ الشركتين، حيث شهدت الشراكة الجديدة إطلاق رحلتيّ شحن أسبوعيتين بين مطار أبوظبي ومطار ووهان تيانهي الدولي في مقاطعة هوبي الصينية، كما أضافت وجهة رابعة في الصين إلى شبكة الاتحاد للشحن العالمية المتنامية. وتسهم الرحلات الجديدة في تعزيز وصول عملاء الاتحاد للشحن وشركائها إلى 25 وجهة صينية محلية، بما في ذلك شنجن وهانجتشو وتشنجدو ونانجينغ.

وتتيح الاتفاقية لخطوط إس إف الجوية توسيع حضورها في الشرق الأوسط والاستفادة من الشبكة العالمية للاتحاد للشحن بهدف تعزيز خدمة الشحن السريعة الخاصة بها، مما يدعم رؤية الشركة لتنمية قدراتها في توصيل الطرود إلى جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة في 16 يونيو الحالي، وهي تهدف إلى توسيع علاقات التعاون بين شركتيّ الطيران وتعزيز التزامهما باستكشاف فرص إضافية لتحقيق النمو المتبادل وتوسيع شبكاتهما من خلال المراكز الضخمة في ووهان وأبوظبي. وتشمل الخطط المستقبلية تعزيز الرحلات الجوية المشتركة المتوجهة إلى مطار إيتشو هواهو، أول مطار خاص بعمليات الشحن في الصين. وتتيح هذه الخطوة للاتحاد للطيران أن تصبح أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى بجانب خطوط إس إف الجوية.

وتنص الاتفاقية الجديدة على قيام الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية بتقييم الخدمات المتوفرة بين ووهان وأبوظبي بهدف تعزيزها، بما يضمن قدرة الشركتين على تلبية متطلبات سعة الشحن المتزايدة من قبل العملاء والشركاء في دولة الإمارات والصين وجميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "تلتزم الاتحاد للطيران بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، بدعم رؤية أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز لوجستي عالمي ورئيسي. وتسهم الاتفاقية بين الاتحاد للطيران وخطوط إس إف الجوية في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للإمارة. وسررنا باستقبال زوارنا من كبار المسؤولين البارزين في خطوط إس إف الجوية في العاصمة الإماراتية. وتتطلع الاتحاد للشحن إلى توسيع الاتفاقية بين شركتيّ الطيران، بما يعود بالفائدة على شركاء وعملاء كلا الجانبين ويعزز الروابط المتينة بين دولة الإمارات والصين".

ومن جانبه، قال لي شينغ، رئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية ونائب رئيس مجموعة إس إف: "يمثل التعاون بين خطوط إس إف الجوية والاتحاد للطيران إنجازاً مهماً وحافلاً بالنتائج المثمرة، حيث تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة الشركتين. ونسعى إلى رفع مستوى التعاون فيما بيننا بهدف تعزيز قدرات الخدمات الخاصة بالجانبين وتطويرها باستمرار، بالإضافة إلى توفير مزيد من الخدمات المميزة والموثوقة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وشهدت الزيارة قيام وفد الشركة الصينية بالاطلاع على مبنى المسافرين الجديد والعصري في مطار أبوظبي، كما زار ممثلون عن خطوط إس إف الجوية مركز الاتحاد لتدريب الطيران والمرافق التابعة لشركة الاتحاد الهندسية.

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لمحة حول الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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