مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأعمال>عقارات>مقابلة - مدينة مصر للتطو...

فيديو

عقارات
يناير ٢٦، ٢٠٢٦
مقابلة - مدينة مصر للتطوير العقاري تستهدف نمو مبيعاتها الجديدة بنحو 20% في 2026
مصر

"أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري" المصرية تعتزم إطلاق مشروع بتكلفة استثمارية تصل لـ 9 مليار جنيه

\"أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري\" المصرية تعتزم إطلاق مشروع بتكلفة استثمارية تصل لـ 9 مليار جنيه
\"أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري\" المصرية تعتزم إطلاق مشروع بتكلفة استثمارية تصل لـ 9 مليار جنيه
مصر

شركة تابعة للسويدي إليكتريك المصرية تقترض 58 مليون يورو لتمويل مشروع في المجر - ماذا نعرف؟

شركة تابعة للسويدي إليكتريك المصرية تقترض 58 مليون يورو لتمويل مشروع في المجر - ماذا نعرف؟
شركة تابعة للسويدي إليكتريك المصرية تقترض 58 مليون يورو لتمويل مشروع في المجر - ماذا نعرف؟
الكويت

7 شركات تتنافس على تطوير الواجهة البحرية للكويت

7 شركات تتنافس على تطوير الواجهة البحرية للكويت
7 شركات تتنافس على تطوير الواجهة البحرية للكويت
مصر

صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري المصرية تعتزم إتاحة تداول وثائق الملكية الجزئية للعقارات العام المقبل

صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري المصرية تعتزم إتاحة تداول وثائق الملكية الجزئية للعقارات العام المقبل
صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري المصرية تعتزم إتاحة تداول وثائق الملكية الجزئية للعقارات العام المقبل
الإمارات

بروفايل سريع عن شركة سامانا للتطوير العقاري الإماراتية

بروفايل سريع عن شركة سامانا للتطوير العقاري الإماراتية
بروفايل سريع عن شركة سامانا للتطوير العقاري الإماراتية
مصر

مباشر كابيتال المصرية تدرس إطلاق صندوقي استثمار جديدين

مباشر كابيتال المصرية تدرس إطلاق صندوقي استثمار جديدين
مباشر كابيتال المصرية تدرس إطلاق صندوقي استثمار جديدين
الإمارات

بروبرتي فايندر للإعلانات المبوبة في دبي تجمع 250 مليون دولار عبر تمويل دين من آريس

بروبرتي فايندر للإعلانات المبوبة في دبي تجمع 250 مليون دولار عبر تمويل دين من آريس
بروبرتي فايندر للإعلانات المبوبة في دبي تجمع 250 مليون دولار عبر تمويل دين من آريس
السعودية

بروفايل - السعودية تكشف عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة

بروفايل - السعودية تكشف عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة
بروفايل - السعودية تكشف عن مشروع بوابة الملك سلمان في مكة
مصر

لاند مارك للتنمية العقارية المصرية تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار درهم في مشروع بدبي - الرئيس التنفيذي

لاند مارك للتنمية العقارية المصرية تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار درهم في مشروع بدبي - الرئيس التنفيذي
لاند مارك للتنمية العقارية المصرية تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار درهم في مشروع بدبي - الرئيس التنفيذي