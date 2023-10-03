تم تطوير المشروع وفق تصميم مستوحى من نمط Zen الياباني

دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري" Iman Developers، أحد مطوري العقارات السكنية الفاخرة في دبي، عن إطلاق "أكسفورد 10" بقيمة 415 مليون درهم. ويعد هذا المشروع العاشر للمطور العقاري، الذي يتطلع إلى إعادة تعريف مفهوم العيش الفاخر في قلب دبي. ويعتبر "أكسفورد 10"، الواقع في مجتمع دائرة قرية جميرا النابض بالحياة، مشروعاً تطويرياً مذهلاً يدمج المعيشة العصرية مع البيئة الطبيعية المحيطة بكل سلاسة، وذلك من خلال تصميم مستوحى من نمط "زين" Zen الياباني.

ويضم "أكسفورد 10" ما مجموعه 430 وحدة سكنية مصممة بعناية فائقة، كما يوفر مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. وتم تصميم تلك المساحات بدقة كبيرة لتجسد فلسفة التصميم البيوفيلي المستوحى من نمط Zen الياباني، الذي يدمج الطبيعة في قلب كل منزل. وتشمل منهجية التصميم عناصر مثل الضوء الطبيعي الوفير، واستخدام المواد العضوية، والمساحات الخضراء التي تستحضر إحساساً بالهدوء والاتصال مع العالم الطبيعي.

وتتراوح أحجام الوحدات السكنية في "أكسفورد 10" ما بين 400 إلى 2000 قدم مربعة، حيث يلبي المشروع التفضيلات المتنوعة لنمط الحياة للمستخدمين كما يقدم أيضاً باقة شاملة من الخيارات الفاخرة. وتبدأ الأسعار من 650 ألف درهم للاستوديو، إلى 2.2 مليون درهم فأكثر للشقق المكونة من غرفتي نوم وتضم حوض سباحة خاص، فضلاً عن باقة من الخيارات للمشترين الأكثر تطلباً الذين يفضلون التجارب المفعمة بالرقي. ومن شأن هذه الأسعار التنافسية أن تجعل "أكسفورد 10" خياراً لا يقاوم لأصحاب المنازل الراقية المحتملين الذين يبحثون عن ملاذ يتميز بأجواء طبيعية ساحرة، إلى جانب المستثمرين الواعيين المتلهفين للاستفادة من الارتفاع المطرد في الأسعار ضمن قطاع العقارات الفاخرة المزدهر في دبي.

وقال "اسماعيل مارفاني"، العضو المنتدب لدى شركة "إيمان للتطوير العقاري": "يؤكد الكشف عن مشروع "أكسفورد 10" التزامنا الثابت بتوفير تجارب عيش لا مثيل لها لعملائنا الكرام. لقد حرصنا على دمج التصميم البيوفيلي المستوحى من نمط Zen الياباني في هذا المشروع بإتقان من أجل خلق بيئة معيشة متناغمة ومستدامة. إن إرثنا من التميز والابتكار يشكل حجر الزاوية في مشروع "أكسفورد 10"، ويسعدنا توجيه دعوة للأفراد والأسر لبدء تجربة عيش استثنائية في هذا المشروع الفائق التميز".

وانسجاماً مع تقاليد "إيمان" في توفير مرافق شاملة، يفخر "أكسفورد 10" بمجموعة رائعة تضم أكثر من 40 من وسائل الترفيه المجتمعية والصحية والعصرية. وينفرد هذا المشروع التطويري عن غيره من مشاريع "إيمان" الأخرى من خلال مساحة المرافق الهائلة البالغة 52 ألف قدم مربعة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساحات ضمن محفظة مشاريع الشركة. ومن بين أبرز المعالم في المشروع، نهر عائم ومركز للتأمل، وحديقة بتصميم مستوحى من أسلوب Zen الياباني، ومنطقة زراعية على السطح ونادي رياضي مجهز بالكامل وحوض سباحة، إضافة إلى مسبح لا متناهٍ ومنطقة للشواء ومسار للجري وغيرها من التسهيلات الأخرى.

وتشكل المنطقة الواسعة المغطاة بالمياه التي تمتد على مساحة 20 ألف قدم مربعة في الطابق الأول السمة الرئيسية لهذا المشروع التطويري، حيث تعد بمثابة واحة استثنائية للاسترخاء والاستجمام، توفر للمقيمين ملاذاً هادئاً في قلب المدينة. ويتميز كل مرفق من تلك المرافق بتصميم دقيق يندمج بسلاسة مع عناصر التصميم البيوفيلي المستوحى من أسلوب Zen الياباني، بما يضمن اندماج العالم الطبيعي مع تجربة المعيشة العصرية.

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نبذة عن شركة "إيمان للتطوير":

تعتبر شركة "إيمان للتطوير" من بين شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي. تأسست الشركة وفق رؤية لتحقيق التميز والكمال، حيث يتم تشييد كل مسكن ليكون أشبه بقطعة فنية فريدة من نوعها تجمع بين التصاميم الراقية والتقنيات العصرية وممارسات السلامة العالمية. وتطمح الشركة لإنشاء مساحات معيشة عصرية تتسم بالفخامة والراحة.

وتشتمل محفظة مشاريع الشركة على "أوكسفورد فيلاز"، و"أوكسفور ريزيدنسز"، و"أوكسفور ريزيدنسز 2"، و"أوكسفورد بوليفارد". ولا تهدف الشركة مع كل مشروع جديد إلى توفير مسكن ملائم فحسب وإنما نمط حياة جديد ومترف بالكامل. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.imamdevelopers.com، أو تابعونا على فيسبوك، توتير، أو لينكدان.