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مصر
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بنوك وتأمين
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عقارات
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مقابلة - "وادي دجلة للتن...
فيديو
عقارات
أبريل ٢٠، ٢٠٢٤
مقابلة - "وادي دجلة للتنمية العقارية" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية
مصر
"بالم هيلز" المصرية تتفاوض للحصول على قرض مجمع من بنوك بنحو 1.72 مليار جنيه
مصر
فيديو| مقابلة -"وادي دجلة للتنمية العقارية" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية
مصر
"مدينة مصر" للتطوير العقاري تسعى للحصول على تسهيلات بنكية لتمويل مشروعاتها
السعودية
مجموعة حسن علام القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي بالسعودية
مصر
ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية بنحو 44% العام الماضي
مصر
توقعات بارتفاع أسعار العقارات بمصر في 2024 بنسب أقل من 2023
مصر
"آيكون" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر
مصر
مُحدث - رأس الحكمة.. تفاصيل أولية عن استثمار إماراتي في مشروع بالساحل الشمالي في مصر
السعودية
مسؤول في نيوم: هناك الآن "وضوح أكبر" في المشاريع التي ممكن أن تجذب القطاع الخاص