دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة "كورال ريف" في مدينة دبي الملاحية التي تتميز بواجهتها البحرية المذهلة. سيعيد هذا المشروع الحصري على الواجهة البحرية تعريف نمط الحياة الفاخرة، بمزيجٍ آسر من التعبير الفني وجمال الطبيعة الساحلية.

وسيوفر المشروع السكني الجديد ملاذًا فاخراً على شاطئ البحر من خلال التعاون مع الفنان العالمي فينسنت فودمر، المعروف باسم "الأمير الصغير للفن المعاصر" وصاحب الشهرة العالمية من خلال مجموعته الآسرة "بابوليكس". بالإضافة إلى ذلك، سيقدم "كورال ريف" مزيجاً غير مسبوقاً بين الفن والحياة الفاخرة. وستحمل التصاميم الداخلية لهذا المشروع لمسة عصرية بتوقيع مجموعة حصرية من "بابوليكس" صممت خصيصاً لهذه الأيقونة المعمارية، مما يضفي عليها هالة من الإبداع والأناقة التي تتخطى أماكن المعيشة التقليدية.

وبهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: "يؤكد إطلاقنا لمشروع داماك كورال ريف، التزامنا الراسخ بتخطي حدود حياة المعيشة الفاخرة. إن تعاوننا مع الفنان فنسنت فودمر، لا يقتصر فقط على تقديم تجربة سكنية فريدة من نوعها، بل يهدف أيضاً إلى تطوير أماكن سكنية غامرة تجمع بين الفن المعاصر وأسلوب الحياة المترف، كما يجسد المشروع تفاني داماك وحصرها الدائم على تقديم مشاريع استثائية بمفاهيم غير مسبوقة".

يجسّد الفنان فينسنت فودمر، إبداعاته الملهمة في "كورال ريف"، إذ يدمج أعمال فنية حصرية في الوحدات السكنية الفاخرة والتي تعكس أسلوبه الفني الفريد. يصنع فودمر منحوتات فنية بمزيج من الراتنج والبرونز، ونترات الفضة، وهي منحوتات مستوحاة من شخصيات الطفولة المحبوبة مثل بابار، والأمير الصغير، وشخصيات أخرى بارزة. إن إعادة تفسيره البارع لهذه الرموز المحبوبة، والتي تتشابك أحيانًا مع العلامات التجارية لدار الأزياء الفاخرة، تقدم أسلوباً فريداً من التصاميم الأنيقة التي تعكس فخامة المشروع.

يُعد "كورال ريف" أحد مظاهر الحياة الفاخرة على شاطئ البحر، إذ يوفر للضيوف تجربة معيشة مذهلة على ساحل البحر. كما يشكل أحدث إضافة إلى محفظة داماك المتنوعة من المساكن ذات العلامات التجارية، ليكون البرج السادس الذي يتم إطلاقه خلال العام الجاري. وتعكس هذه الخطوة، التزام داماك الراسخ بإنشاء مساحات معيشة استثنائية تمزج بسلاسة بين الفن والتصميم والرفاهية.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 43,700 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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مدير الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

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وليد المجذوب

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