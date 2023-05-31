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الصفحة الرئيسية>الأعمال>عقارات>الرئيس التنفيذي لشركة مد...

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عقارات
مايو ٣١، ٢٠٢٣
الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير: نعلن قريبا إطلاق مشروع جديد بأسيوط
الإمارات

حاكم دبي يعتمد مخطط جديد لمشروع "نخلة جبل علي"...فما هو؟

حاكم دبي يعتمد مخطط جديد لمشروع \"نخلة جبل علي\"...فما هو؟
حاكم دبي يعتمد مخطط جديد لمشروع \"نخلة جبل علي\"...فما هو؟
مصر

ارتفاع أرباح شركة إعمار مصر للتنمية في الربع الأول من 2023

ارتفاع أرباح شركة إعمار مصر للتنمية في الربع الأول من 2023
ارتفاع أرباح شركة إعمار مصر للتنمية في الربع الأول من 2023
فيديو

فيديو- الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير: نعلن قريبا إطلاق مشروع جديد بأسيوط

فيديو- الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير: نعلن قريبا إطلاق مشروع جديد بأسيوط
فيديو- الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير: نعلن قريبا إطلاق مشروع جديد بأسيوط
مصر

أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية ترتفع 32% بالربع الأول من 2023

أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية ترتفع 32% بالربع الأول من 2023
أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية ترتفع 32% بالربع الأول من 2023
مصر

ارتفاع صافي أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية في الربع الأول من 2023

ارتفاع صافي أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية في الربع الأول من 2023
ارتفاع صافي أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية في الربع الأول من 2023
السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" السعودية تواصل تسجيل الخسائر

\"إعمار المدينة الاقتصادية\" السعودية تواصل تسجيل الخسائر
\"إعمار المدينة الاقتصادية\" السعودية تواصل تسجيل الخسائر
الإمارات

رويترز: شركة تابعة للدار العقارية الإماراتية تعتزم إصدار صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار

رويترز: شركة تابعة للدار العقارية الإماراتية تعتزم إصدار صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار
رويترز: شركة تابعة للدار العقارية الإماراتية تعتزم إصدار صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار
مصر

"سفلز مصر": ارتفاع متوسط إيجار الوحدات العقارية التجارية بمصر 55% مقارنة بـ 2021

\"سفلز مصر\": ارتفاع متوسط إيجار الوحدات العقارية التجارية بمصر 55% مقارنة بـ 2021
\"سفلز مصر\": ارتفاع متوسط إيجار الوحدات العقارية التجارية بمصر 55% مقارنة بـ 2021
نتائج مالية

ارتفاع خسائر دريك آند سكل الإماراتية في الربع الأول من 2023

ارتفاع خسائر دريك آند سكل الإماراتية في الربع الأول من 2023
ارتفاع خسائر دريك آند سكل الإماراتية في الربع الأول من 2023