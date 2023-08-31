سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
اقتصاد
الأعمال
الأسواق
آراء
فيديو وبودكاست وصور
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
الرحلة إلى COP-28
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
الصراع على السلطة في السودان
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
الحرب في أوكرانيا
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
الصفحة الرئيسية
>
الأعمال
>
عقارات
>
"إيفرغراند" الصينية عملا...
فيديو
عقارات
أغسطس ٣١، ٢٠٢٣
"إيفرغراند" الصينية عملاق التطوير العقاري تعود للتداول لكن الخسائر تتواصل
مصر
سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية تستهدف استثمار 5 مليار جنيه في 5 سنوات
مصر
تحالف أوراسكوم كونستراكشون- تاليس يطور مشروع بـ 340 مليون يورو في مصر
السعودية
"روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات تطلق مشروع بجدة يضم أول قناة مائية صناعية بالمملكة
السعودية
تحالف كويتي سعودي يفوز بمناقصة في مشروع "الأفنيوز- الخبر" بالمملكة بـ 3.66 مليار ريال
نتائج مالية
نظرة على أرباح "إعمار مصر" و"إي فاينانس" و"دومتي" في النصف الأول من 2023
الإمارات
أرباح إعمار العقارية ترتفع 15% في النصف الأول من العام
مصر
"مدينة مصر" للتطوير العقاري تطلق ذراع جديدة ومنصة لحل مشكلات التقسيط
عقارات
إنفوجرافك: أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار في دبي وأبوظبي
أبو ظبي
إطلاق مشروع "بلغيلم" السكني في أبوظبي بقيمة 8 مليار درهم