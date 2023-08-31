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عقارات
أغسطس ٣١، ٢٠٢٣
"إيفرغراند" الصينية عملاق التطوير العقاري تعود للتداول لكن الخسائر تتواصل
مصر

سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية تستهدف استثمار 5 مليار جنيه في 5 سنوات

سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية تستهدف استثمار 5 مليار جنيه في 5 سنوات
سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية تستهدف استثمار 5 مليار جنيه في 5 سنوات
مصر

تحالف أوراسكوم كونستراكشون- تاليس يطور مشروع بـ 340 مليون يورو في مصر

تحالف أوراسكوم كونستراكشون- تاليس يطور مشروع بـ 340 مليون يورو في مصر
تحالف أوراسكوم كونستراكشون- تاليس يطور مشروع بـ 340 مليون يورو في مصر
السعودية

"روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات تطلق مشروع بجدة يضم أول قناة مائية صناعية بالمملكة

\"روشن\" المملوكة لصندوق الاستثمارات تطلق مشروع بجدة يضم أول قناة مائية صناعية بالمملكة
\"روشن\" المملوكة لصندوق الاستثمارات تطلق مشروع بجدة يضم أول قناة مائية صناعية بالمملكة
السعودية

تحالف كويتي سعودي يفوز بمناقصة في مشروع "الأفنيوز- الخبر" بالمملكة بـ 3.66 مليار ريال

تحالف كويتي سعودي يفوز بمناقصة في مشروع \"الأفنيوز- الخبر\" بالمملكة بـ 3.66 مليار ريال
تحالف كويتي سعودي يفوز بمناقصة في مشروع \"الأفنيوز- الخبر\" بالمملكة بـ 3.66 مليار ريال
نتائج مالية

نظرة على أرباح "إعمار مصر" و"إي فاينانس" و"دومتي" في النصف الأول من 2023

نظرة على أرباح \"إعمار مصر\" و\"إي فاينانس\" و\"دومتي\" في النصف الأول من 2023
نظرة على أرباح \"إعمار مصر\" و\"إي فاينانس\" و\"دومتي\" في النصف الأول من 2023
الإمارات

أرباح إعمار العقارية ترتفع 15% في النصف الأول من العام

أرباح إعمار العقارية ترتفع 15% في النصف الأول من العام
أرباح إعمار العقارية ترتفع 15% في النصف الأول من العام
مصر

"مدينة مصر" للتطوير العقاري تطلق ذراع جديدة ومنصة لحل مشكلات التقسيط

\"مدينة مصر\" للتطوير العقاري تطلق ذراع جديدة ومنصة لحل مشكلات التقسيط
\"مدينة مصر\" للتطوير العقاري تطلق ذراع جديدة ومنصة لحل مشكلات التقسيط
عقارات

إنفوجرافك: أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار في دبي وأبوظبي

إنفوجرافك: أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار في دبي وأبوظبي
إنفوجرافك: أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار في دبي وأبوظبي
أبو ظبي

إطلاق مشروع "بلغيلم" السكني في أبوظبي بقيمة 8 مليار درهم

إطلاق مشروع \"بلغيلم\" السكني في أبوظبي بقيمة 8 مليار درهم
إطلاق مشروع \"بلغيلم\" السكني في أبوظبي بقيمة 8 مليار درهم