الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ماريوت الدولية المحدودة عن توقيع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين فاخرين في تروجينا وجهة نيوم للسياحة الجبلية. وتتضمن الاتفاقية إنشاء أول فندقين من سلسلة فنادق "دبليو" و"جي دبليو ماريوت" في المملكة.

وعبّر نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية الأستاذ شادي الحوش عن تطلّعاته للمشروع قائلًا: "نحن متحمّسون للعمل مع نيوم على تطوير هاتين الوجهتين الرائعتين ضمن المشروع الذي يعدّ الأكثر تميزًا، وأحد أهم المشاريع المرتقبة في العالم. وأضاف شادي الحوش: "تُواصل فنادق دبليو إعادة تعريف قطاع الضيافة الفاخرة، حيث يتناغم مشروع نيوم مع رؤيتنا التي تتمحور حول الابتكار والإبداع والتصميم والاستكشاف، فيما يقدّم فندق جي دبليو ماريوت، وهو أحد علاماتنا المميزة، بجودته المعهودة في الضيافة والتصاميم المبتكرة والتجارب الاستثنائية."

ومن المتوقع أن يضم فندق "دبليو" في تروجِينا 236 غرفة، بما في ذلك 47 جناحًا مميزًا، تتمتع جميعها بإطلالات على الجبال وبحيرة المياه العذبة. كما سيضم الفندق مطاعم وأماكن مشهورة من فنادق دبليو مثل Living Room، WET Deck، W Lounge، ومركز AWAY للاسترخاء، ومركز FIT للياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الفندق للضيوف أربعة مطاعم ومَساحات مخصّصة للتّسوق. وسيكون هذا المشروع جزءًا من قرية البحيرة Lake Village، وهي وجهة فريدة تجمع بين الوحدات السكنية التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البحيرة. وتقع البحيرة، التي تمتد على مساحة 2.8 كيلومتر، وسط غابة ساحرة وتوفر أنشطة ومغامرات مائية، كما سيتم توفير متاجر التجزئة والمطاعم وأسواق الأطعمة الطازجة حول البحيرة بالإضافة إلى عدد من المساحات المخصصة للفعاليات الترفيهية.

فيما يوفّر فندق جي دبليو ماريوت في تروجينا ملاذًا راقيًا للمسافرين الذين يفضلون الإقامة الفاخرة ويبحثون عن الرفاهية والخدمات الاستثنائية. وسيتم إنشاء المشروع في منطقة ذا بو The Bow، وهو عالم مائي يمزج بين الطبيعة والتقنيات المتقدمة لخلق بيئة معيشية فريدة من نوعها. وستتركز البنية التحتية للفندق داخل البحيرة التي تُحيطها المناظر الطبيعية، حيث تمّ تصميم هيكل الفندق ليتحمّل وزن المياه المحيطة به وضغطها، في حين ستكون المساحات الأخرى قابلة للاستخدامات المتعددة على مدار العام، بما في ذلك ردهة المناسبات الضخمة. وسيضمّ الفندق 500 غرفة وجناحاً فاخراً، إلى جانب خيارات الترفيه المتنوعة، مثل: صالة للحفلات، وقاعات للاجتماعات، وخمسة مطاعم، ونادي للياقة البدنية، ونادي للأطفال، وحمامات سباحة، ومركز للاسترخاء.

من جهته، قال المدير التنفيذي لتروجينا فيليب غوليت: "تُعيد تروجينا، بفضل موقعها المركزي ومناطقها الطبيعية تضاريسها الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 2600 مترتعريف المعنى الحقيقي للسياحة الجبلية وفنون الضيافة الفاخرة ". وأضاف غوليت: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحّب باثنتَين من العلامات التجارية البارزة لشركة ماريوت الدولية، وهي فنادق دبليو وجي دبليو ماريوت، التي تُعتبر الأولى عالميًا في مجال وجهات السفر الفاخرة، ونحن كلنا ثقة أن انضمامهم سيمثل قيمة مضافة لتجربة السفر والإقامة للسياح وضيوف تروجينا".

بدوره، قال كريس نيومان المدير التنفيذي لتطوير فنادق نيوم: "تعدّ فنادق دبليو وجي دبليو ماريوت علامتين تجاريتين مميزتين تمّ تصميمهما بعناية قصوى لتلبية احتياجات الجيل القادم من الباحثين عن الرفاهية والخدمات الفاخرة. وفي هذا الإطار، سيؤدي فندق جي دبليو ماريوت، على وجه الخصوص، دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة تروجينا كوجهة رئيسية للمؤتمرات والمعارض التجارية والصناعية بالإضافة إلى فعاليات كبار الشخصيات. وفي الوقت نفسه، ستغير فنادق دبليو الطريقة التي يستمتع بها زوار وجهتنا الجبلية بالأفلام والفن والموسيقى والطعام". وأضاف نيومان: "نحمل مع ماريوت الدولية نفس الرؤية المتمثلة في رسم مسار جديد لعالم الضيافة، ونتطلّع بكل شغف إلى تعزيز شراكتنا من خلال تقديم اثنتين من علاماتها الشهيرة في الضيافة الشهيرة إلى تروجينا ".

إلى ذلك تشهد تروجينا، وهي أحد المشاريع الرئيسية في نيوم، حالياً عمليات تطوير مستمرة لتصبح مركزًا مُتميزًا لعشّاق رياضات المغامرة على مدار العام، حيث تتنوع فيها الأنشطة، من التزلج في الهواء الطلق إلى الرياضات المائية، ومن الرحلات الجبلية الخلّابة إلى ركوب الدراجات في الجبال. وفي عام 2029، ستستضيف تروجينا دورة الألعاب الشتوية الآسيوية. ومن المتوقع أن يضم المشروع، إلى جانب فندق دبليو وفندق جي دبليو ماريوت، مجموعة من الشقق والشاليهات الفاخرة، بالإضافة إلى الأسواق والمتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية.

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حول ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية من مدينة بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وهي مدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (MAR) وتشمل محفظتها مجموعةً متنوعةً من ما يقرب 8,600 منشأةً فندقية تحت 31 علامة تجارية مميزة منتشرة عبر 139 دولة وإقليم. تُدير ماريوت فنادقها وتمنح الامتيازات و تراخيص ملكية منتجعات الاستجمام في جميع أنحاء العالم. تقدّم الشركة برنامجها المتميز للسفر، Marriott Bonvoy®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.marriott.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاتصال بنا عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام عبر عنوان@MarriottIntl.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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