ينضم الفندق الجديد إلى محفظة هيلتون المتنامية في المملكة العربية السعودية، وسيخدم المنطقة الشرقية مع إمكانية الوصول المباشر إلى مطار الملك فهد الدولي

الدمام، المملكة العربية السعودية- أعلنت هيلتون، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT)، عن مواصلة توسعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك مع توقيعها اتفاق لتشييد أول فندق مطار يحمل علامة تجارية دولية في المملكة تحت اسم فندق هيلتون مطار الدمام. وسيتم تشييد هذا الفندق الذي يضم 273 غرفة بالشراكة مع مجموعة المصباح وشركة مطارات الدمام.

سيوفر فندق هيلتون مطار الدمام للضيوف إقامة مريحة في غرف واسعة وعصرية، مع إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى مبنى الركاب في مطار الملك فهد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة، والذي يستقبل ما يقرب من 10 ملايين مسافر سنوياً. كما يقع هذا الفندق أيضاً في موقع مثالي بالنسبة لمركز مدينة الدمام، فضلاً عن قربه من مناطق الظهران والخبر ومملكة البحرين.

هذا ويعد مطار الملك فهد الدولي مركزاً رئيسياً للخطوط الجوية السعودية، وطيران أرامكو، وطيران ناس، مع رحلات إلى أكثر من 70 وجهة دولية على متن أكثر من 50 شركة طيران. كما يحتوي المطار على مبنى ركاب خاص بشركة أرامكو السعودية، ومركز تدريب معتمد من أكسفورد، وأكاديمية طيران، وقرية شحن ضخمة.

وفي إطار تعبيره عن سعادته بهذه الاتفاقية وأهميتها لتعزيز خدمات الركاب في المطار مستقبلاً، قال محمد الحسني ، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو): "يسعدنا جداً العمل مع شركائنا في مجموعة المصباح ومجموعة هيلتون لتطوير هذا الفندق الجديد في مطار الملك فهد الدولي النشط والمزدحم دائماً. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة بين مجموعة المصباح وهيلتون ستعود بفائدة كبيرة وستحقق نجاحاً مهماً على المدى الطويل".

وسيضم فندق هيلتون مطار الدمام 273 غرفة ضيوف وأجنحة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى الأجنحة الأكبر حجماً التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. وسيكون في الفندق مطعمٌ مفتوح طوال اليوم لتناول الطعام، مع تراس خارجي، ومقهى، ومسبح خارجي مع مقهى مجاور، ومراكز لياقة بدنية. كما سيقدم الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية، وسيوفر أيضاً مرافق عصرية لإقامة الاجتماعات للمسافرين من رجال الأعمال، بما في ذلك العديد من قاعات الاجتماعات، وصالة تنفيذية تتسع لما يصل إلى 90 شخصاً.

من جانبه، قال محمد المصباحي، مدير مجموعة المصباح: "يسعدنا جداً التعاون مع هيلتون لافتتاح فندق هيلتون مطار الدمام. وسوف يخدم هذا الفندق الراقي الحديث المسافرين وأطقم شركات الطيران الذين يمرون عبر مطار الملك فهد الدولي المزدحم، بالإضافة إلى زوار المدينة بهدف القيام بالأعمال أو الترفيه، الذين يزورون المناطق المحيطة. كما أن افتتاح هذا الفندق يوسع من شراكتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مطار الملك فهد الدولي، والذي نقدم من خلاله العديد من التجارب الرائدة في مجال التجزئة ضمن محطات السفر، وخدمة صف السيارات، وخدمات التكنولوجيا، ومنافذ الطعام والمشروبات".

وفي معرض تعليقه على نمو هيلتون في المملكة العربية السعودية، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير ، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هيلتون:: "يوفر التطور السريع في المملكة العربية السعودية فرص نمو رائعة لهيلتون، ونحن نعمل عن كثب مع مالكي علامة هيلتون التجارية لتقديم المزيد من العلامات التجارية الفندقية الرائدة في مواقع انتشارنا الحالية ومواقع جديدة في جميع أنحاء المملكة. ويعد توقيع اتفاق تشييد فندق هيلتون مطار الدمام مثالاً قوياً على التزامنا بدعم صناعة السياحة في المملكة وتمكين النمو في الوجهات الرئيسية فيها، فضلاً عن المشاريع التطويرية المرتقبة واسعة النطاق، والمدن الثانوية بالمملكة. ولطالما كانت هيلتون رائدة في مجال مفهوم فندق المطار، ويسعدنا أن نعلن أن هذا سيكون أول فندق مطار تابع لهيلتون في المملكة".

جدير بالذكر أن مجموعة هيلتون تدير حالياً 16 فندقاً في المملكة العربية السعودية، ولديها خطط لافتتاح أكثر من 50 فندقاً جديداً تحت مظلة 10 من علاماتها التجارية، مما يجعل المملكة أكبر سوق لفنادق هيلتون المقرر إنشاؤها على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتتضمن المشاريع الجديدة إدخال علامات تجارية جديدة مثل فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكانوبي باي هيلتون، وإمباسي سويتس باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون. وتعتزم هيلتون زيادة محفظتها إلى أكثر من 75 عقاراً تجارياً في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.

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نبذة عن شركة هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 22 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7300 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 مليون غرفة حول 123 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune's 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لست سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 165 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن فنادق ومنتجعات هيلتون

لأكثر من 100 عام، أرست فنادق ومنتجعات هيلتون معايير الضيافة حول العالم، موفرة خدمات ومنتجات مبتكرة جديدة لتلبية احتياجات النزلاء المتغيرة. تضم فنادق ومنتجعات هيلتون أكثر من 600 فندقاً موزعةً في ست قارات، وتقع في الوجهات الأكثر زيارة حول العالم لتلائم النزلاء الذين يدركون أهمية المكان الذي يقيمون به. ابدأ رحلتك عبر www.hiltonhotels.com أو من خلال تطبيق هيلتون أونرز . يحظى أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة من خلال قنوات هيلتون المفضلة بالحصول على مزايا فورية. تعرّف على المزيد من خلال زيارة stories.hilton.com/hhr ومتابعة فنادق ومنتجعات هيلتون على Facebook وTwitter وInstagram.

حول مجموعة المصباح

مجموعة المصباح هي مجموعة شركات سعودية خاصة تضم شبكة ناجحة من الشركات المزدهرة في أعمال متنوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة. بدأت مجموعة المصباح أعمالها كبائع تجزئة للعطور في منطقة البلد بجدة منذ ما يقرب من 50 عاماً، ووسعت أعمالها منذ ذلك الحين لتشمل قطاعات متنوعة، كالبيع بالتجزئة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية والمشروبات والضيافة وإدارة مواقف السيارات والسيارات، وهي تنشط منذ أكثر من 30 عاماً في مجال الأنشطة غير الجوية لقطاع الطيران، مثل السوق الحرة ومواقف السيارات في المطار، والضيافة والعلامات التجارية للأغذية والمشروبات وتموين شركات الطيران. يبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 6000 موظف، مع تميز في مجال المبادرة وإقامة الندوات المنتظمة والتدريب وورش العمل وتسهيل التوافق مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع أندرو بيريير، مدير تطوير أعمال المجموعة على البريد الإلكتروني a.perrier@almusbah.com

www.Almusbah.com

حول شركة مطارات الدمام (داكو

تقوم شركة مطارات الدمام (داكو) بإدارة وتشغيل ثلاثة مطارات دولية. وتعد الشركة جزءاً من الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة المطارات الوطنية، بدءاً من مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي.