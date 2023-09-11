يسهم مرفق البنية التحتية الجديد الصديق للبيئة في تقليل ما يقارب نصف مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً

الرياض: منحت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" - عقد امتياز لمدة 25 سنة لتحالف مشترك بين شركة "المرافق الكهربائية الفرنسية المتعددة الجنسيات (Électricité de France (EDF"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ويتضمن هذا العقد تطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة "أمالا".

وعلى غرار وجهتها الشقيقة "البحر الأحمر"، سيتم تشغيل وجهة "أمالا" بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية فقط، مما سينتج عنه التقليل من الانبعاثات الكربونية بما يقارب نصف مليون طن سنوياً. هذا وتتكون المنشأة الجديدة من نظام محسّن للطاقة المتجددة وباستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية، والقائم على توليد الطاقة من الألواح الشمسية ونظام لتخزين طاقة البطاريات، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يتم تشغيلهما باستخدام الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يوميا طوال العام.

"تُعد الاستدامة الركيزة الأساسية في وجهة "أمالا". لذا فإن شراكتنا المعقودة مع التحالف المشترك لشركتي "EDF" و"مصدر" ستعزز من سعينا لتحقيق الوجهة للحياد الكربوني بمجرد تشغيلها بالكامل. يسير هذا المشروع على خطى منهجية النجاح التي تبنتها من قبل وجهة "البحر الأحمر" ومكّنتنا من توفير نظام يمكن مرحلة التشغيل بالكامل باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية."

جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية

يتميز نظام الإمداد بالطاقة المتجددة لوجهة "أمالا" بالقدرة على توليد ما يصل إلى (410,000) ميغاواط في الساعة سنويا، أي ما يكفي لتزويد (10,000) مسكن بالطاقة اللازمة على مدار العام. يشمل هذا النظام منشـأة لتخزين البطاريات بسعة تبلغ (700) ميغاواط في الساعة، مما سيضمن تشغيل الوجهة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ليلاً ونهاراً. كما سيكون هناك محطة لتحلية المياه تعتمد على استخدام تقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ (37) مليون لتر من المياه في اليوم.

وتم منح هذا العقد على هيئة شراكة مستقلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يشمل مراحل تصميم وبناء وتشغيل الأنظمة التي سيتم توفيرها للمرافق إلى جانب الشبكات والبنية التحتية المرتبطة بها.

"تتوافق رؤيتنا في مجموعة "EDF" أيضاً مع الرؤية التي وضعتها "البحر الأحمر الدولية" لوجهة "أمالا" – بأن تصبح وجهة محايدة للكربون مع التخفيف من الأثر البيئي لأدنى حد – بشكٍل وثيق مع تطلعاتنا الرامية إلى قيادة التوجه الذي يعتمد على إزالة الكربون من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تجاوزت 90% وتحقيق أثر بيئي صفري بحلول عام 2050. علاوةً على ذلك يسعدنا أن يكون تحالفنا المشترك مع شركة "مصدر" في تطوير مرافق الطاقة المتجددة في وجهة "أمالا"، عبر مشروع واسع النطاق لتوفير الكهرباء والمياه وخالي من الانبعاثات الكربونية دون الاعتماد على محطة الكهرباء الوطنية طوال العام. كما سيرسي هذا المشروع معاييراً جديدة لمراحل التنفيذ والتشغيل لشركة "EDF" وللمملكة العربية السعودية".

بياتريس بوفون، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المسؤول عن القسم الدولي في "EDF"

"تطور "مصدر" بالتعاون مع شركتي "البحر الأحمر الدولية" و"EDF" مشروعاً متكاملاً على مستوى المرافق من خلال دمج مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة التي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وتحلية المياه لتوظيفها ضمن هذا المشروع المبتكر والرائد في مجال الطاقة المتجددة، والذي سيسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في وجهة أمالا الوجهة السياحية الفريدة".

وأضاف الرمحي: "تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة سوقاً استراتيجية رئيسية لـ "مصدر"، وباعتبارها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ولديها شراكات وطيدة في المملكة، تلتزم "مصدر" بلعب دور مهم في دعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وطموحاتها في مجال الطاقة المتجدة والمتمثلة في توفير 50% من احتياجات المملكة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي".

محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مصدر".

وتبلغ المدة المبدئية لعقد امتياز المرافق المتعددة بين "البحر الأحمر الدولية" و "مصدر" وشركة "EDF" (25) سنة مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية المتعدد المرافق.

في الوقت الذي ستمكن هذه الاتفاقية وجهة "أمالا" من تحقيق تطلعاتها المتعلقة بالحياد الكربوني، فإن الوجهة ستتجاوز مفهوم الاستدامة من خلال تبني نهج متجدد يعزز الأنظمة البيئية وتحقيق زيادة في التنوع البيولوجي بنسبة تبلغ (30%) بحلول عام 2040، وذلك من خلال تعزيز الموائل البيئية المتنوعة، بما في ذلك أشجار المانغروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانية والغطاء النباتي.

تتمحور المرحلة الأولى من مشروع "أمالا" حول المخطط الرئيسي لمنطقة "تربل باي"، ومن المقرر أن تستقبل الوجهة أولى ضيوفها في بداية عام 2025. وبمجرد اكتمالها في عام 2027، ستضم أمالا أكثر من 3,900 غرفة فندقية في 29 فندقاً و 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

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عن "البحر الأحمر الدولية"

تُعد البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

البحر الأحمر الدولية مطور عالمي لمحفظة مشاريع متعددة، تسعى إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حياً على أن إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة. وتنطلق جميع قرارات الشركة من مبدأ حماية الموارد الطبيعية بهدف خلق مستقبل أفضل للجميع.

تمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 والتي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وتطوير قطاعات جديدة وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول والوجهات السياحية والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان والطبيعة.

للبحر الأحمر الدولية رؤية طموحة تتجسد في تطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحاً في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل وجهتي البحر الأحمر وأمالا.

عبر محفظة مشاريعها تبنّت الشركة المفاهيم والاستراتيجيات والتقنيات الأكثر ابتكاراً لتقديم المشاريع التي تعزز بشكٍل فعّال رفاهية العملاء والمجتمعات والبيئات.

عن "أمالا"

تقع وجهة أمالا على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية وتمتد على مساحة 4,155 كيلومتراً مربعاً، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة ونظم بيئية طبيعية متنوعة على مدار العام، إلى جانب تفردها بالتراث المثير للاهتمام واتسامها بالثقافة المحلية.

صُممت أمالا لترتقي بالسفر والتجربة السياحية، وهي وجهة فائقة الفخامة وأول وجهة عالمية متكاملة تُعنى برفاهية العائلة لتتيح لهم رحلات شخصية مميزة مستوحاة من الفنون والصحة ونقاء البحر الأحمر. سيضمن وجود أحدث المرافق العامة وتخطيط جدول فعاليات حافل بالأحداث الجذابة على مدار العام أن تصبح أمالا وجهة رفاهية واستجمام مميزة على الصعيد العالمي.

تجري المرحلة الأولى من أمالا والتي تركز على المخطط الرئيسي لمنطقة "تريبل باي" على قدٍم وساق ومن المقرر أن تستقبل أولى ضيوفها في عام 2025. وستتكون من ثمانية منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 غرفة فندقية. وقد تم ترسية عقود بناء حتى الآن بقيمة تزيد على (3.57 مليار دولار أمريكي).

وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 3,900 غرفة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية.

ومن بين المعالم المميزة والجاذبة في أمالا معهد البحر الأحمر للحياة البحرية، وهو مركز بحث علمي وتعليمي من تصميم شركة الهندسة والتصميم المعماري المشهورة عالمياً "فوستر وشركاه"، ونادي اليخوت بمرسى "تربل باي" حيث من المقرر أن يصبح مركزاً دولياً لليخوت الفاخرة.

تعد الاستدامة حجر الأساس في وجهة أمالا، التي سيتم تشغيلها عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ وينتج عنها تقليل الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي بما يعادل نصف مليون طن كل عام، كما ستحقق الوجهة مبدأ "الحياد الكربوني" بمجرد تشغيلها بالكامل.

نبذة حول مصدر:

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، وتعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. تأسست الشركة في عام 2006 وهي مملوكة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وتنشط "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم وتساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف هذه الدول في قطاع الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة.

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ريم الجبرين: مدير للعلاقات العامة – Reem.Aljbreen@redseaglobal.com