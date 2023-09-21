



سيضم المشروع منتجع ومغامرات جبلية تبرز جمال الطبيعة الجبلية في الباحة بمواصفات عالمية

سيفتح أبوابه للسياح عام 2025 بالإمكانات الطبيعية المتميزة للمنطقة

الرياض، أعلنت شركة "أسفار" للاستثمار السياحي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيعها شراكة إستراتيجية مع شركة "ابدأ" لإطلاق مشروع " قمرا "في مدينة الباحة الذي سيضم منتجع ومنتزه مغامرات جبلية. ويمثل هذا الإطلاق أول مشروع تدشنه أسفار في مهمتها للاستثمار في تطوير منظومة سياحية المحلية في المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات الضيافة، الترفيه، والتجزئة بما في ذلك الفنادق والمطاعم.

وسيضم مشروع "قمرا" الذي يغطي مساحة تقارب 70 ألف متر مربع على 100 مفتاح مقسمة بين 70 فيلا فاخرة و30 غرفة نوم في منتجع يبرز جمال الطبيعة الجبلية في الباحة. كما سيقدم المنتجع للزوار تجربة سياحية متكاملة تشمل سبا، ومطاعم، ومقاهي في صالة المغامرات، وساحات مفتوحة خارجية، بالإضافة إلى حديقة مغامرات خارجية وداخلية.

وتم البدء في أعمال البناء والإنشاءات خلال شهر سبتمبر الجاري استعدادا لافتتاح "قمرا" في النصف الأول من عام 2025.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة "أسفار": "تركز استراتيجية الشركة على تفعيل الاستثمار مع القطاع الخاص وتمكينه من زيادة اسهاماته في تحقيق النهضة المرجوة في المدن الواعدة مثل الباحة، وتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية والارتقاء بها إلى مستويات عليا غير مسبوقة في المملكة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة للارتقاء بصناعة السياحة وزيادة اسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف الدكتور بن مشيط: " يسعدنا التعاون مع شركة "ابدأ" لتسخير خبراتنا والمزايا المميزة التي نقدمها للمستثمرين، ونسعى معا لإثراء قطاعي السياحة والضيافة ضمن توجه المملكة لاستضافة 100 مليون زائر بحلول 2030، كما نتطلع للترحيب بالزوار وتقديم أفضل تجربة ضيافة لهم."

من جانبه، قال سنان السعدي، عضو مجلس إدارة شركة "ابدأ": " نحن سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا مع شركة "أسفار"، إذ تتفق رؤانا على ضرورة تسخير الطاقات الكامنة وتعزيز المنظومة السياحية وتحويل منطقة الباحة إلى وجهة ترفيهية متميزة لأنها تمتاز بطبيعة خلابة ومقومات سياحية هائلة ومناطق تاريخية وأثرية فريدةمما يؤهلها لتصبح في مقدمة المناطق السياحية الرائدة في المنطقة".

وتأتي هذه الشراكة الجديدة توطئة لإنشاء مشاريع سياحية بمواصفات عالمية في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة وسياحة المغامرات، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية الفريدة التي تشمل الغطاء النباتي المتنوع، والجبال الشاهقة، والأجواء المعتدلة، بما يمثّل عناصر جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها.

كما يأتي هذا الاطلاق بعد أن وقعت شركة "أسفار" خلال معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي عقد مؤخراً في الرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع أمانة منطقة الباحة لتطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى.

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