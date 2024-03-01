ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي

نتائج مالية قوية لعام 2023 بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي

ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي مع تنفيذ 46 مليون رحلة عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين في عام 2023 بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق بعدد الرحلات

مليار درهم إماراتي مع تنفيذ 46 مليون رحلة عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين في عام 2023 بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق بعدد الرحلات زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 490.5 مليون درهم إماراتي، مع ارتفاع الهامش إلى 25%

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من عام 2023، ومن المتوقع توزيعها في أبريل 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

قدمت تاكسي دبي أداءً قوياً خلال العام 2023 الذي شهد أيضاً إدراج أسهمها بنجاح في سوق دبي المالي خلال شهر ديسمبر الماضي. وارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة. وبلغ حجم أسطول شركة تاكسي دبي في نهاية عام 2023 أكثر من 7,400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق .

وقد ساهم الأداء القوي في الإيرادات إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 25% وزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي ، وذلك بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم والذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، والتي ساهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المتعامل. وبلغ صافي الربح 345.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام الماضي، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم إماراتي.

وقد حافظت تاكسي دبي على ميزانية عمومية جيدة خلال العام، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف. وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2023 مع فترة استحقاق مدتها 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم إماراتي، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.

وتعليقاً على نتائج شركة تاكسي دبي للسنة المالية 2023، قال سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: "تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، و بمكانتنا الرائدة في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة. تتمتع شركة تاكسي دبي برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا. كما يسرني أيضاً أن أؤكد أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من عام 2023، بما يتماشى مع ما تعهدنا به خلال الطرح العام الأولي، ويخضع لموافقة المساهمين".

من جانبه، قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: "حققت شركة تاكسي دبي نتائجاً إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، مما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%. وقد قطعنا خلال العام شوطاً واسعاً في تحقيق أولوياتنا الإستراتيجية، حيث تمكنا من توسيع أسطولنا وتطبيق التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا. إن شركة تاكسي دبي، وبفضل مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي وقدرتها على الاستفادة من فرص التوسع في الإمارات المجاورة ، تؤدي دوراً فعالاً في الربط بين الناس وتطوير البنية التحتية للنقل ذات المستوى العالمي في الدولة".

وأضاف: "تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي كوجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة."

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح الربع الرابع من عام 2023

وافق مجلس إدارة الشركة على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم إماراتي، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي بالحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.

أبرز الإنجازات التشغيلية للسنة المالية 2023

استخدمت تاكسي دبي، من خلال مركز التحكم الخاص بها، تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أسطولها بالكامل من مركبات الأجرة ومركبات الليموزين والحافلات ودراجات التوصيل لضمان السلامة والكفاءة مع إعادة توجيه الخدمات إلى المناطق ذات الطلب المرتفع.

مركبات الأجرة: إطلاق خدمة "الأيدي الآمينة" عبر تطبيق شركة تاكسي دبي والتي تمكن أولياء الأمور من حجز مركبات الأجرة مسبقاً يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً لنقل أبنائنا الطلبة من وإلى المدرسة، ما يوفر خدمة آمنة ومريحة للطلاب الذين يعيشون في المناطق التي لا تخدمها حافلات المدارس.

مركبات الليموزين: توقيع اتفاقية مع مركز دبي التجاري العالمي لتوفير خدمات الليموزين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لزوار المركز والعارضين، ما يعزز مكانة الشركة كمزود مميز لخدمات النقل في أهم وأبرز معالم دبي.

الحافلات: تجهيز أسطولها من الحافلات المدرسية بمزايا تقنية عالية لضمان سلامة الطلاب في جميع الرحلات. وتشمل كاميرات المراقبة، ونظام للكشف عن حركة الطلاب أثناء العبور، ونظام إنذار للطوارئ لإجراء اتصال فوري مع خدمات الطوارئ.

درّاجات التوصيل: أطلقتها شركة تاكسي دبي في سبتمبر 2022، حيث تطور هذا القطاع في الشركة بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 752 درّاجة نارية في نهاية عام 2023. وخلال العام، وقّعت شركة تاكسي دبي اتفاقيات جديدة مع "نون" و"اتصالات" من خلال تطبيق "بسمات" فيما يتعلق بخدمات التوصيل عبر درّاجات التوصيل وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع وتطوير هذا القطاع الحيوي.

النظرة المستقبلية

بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، تستشرف تاكسي دبي مستقبلاً واعداً في جميع القطاعات، حيث يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للسكان زيادة بنسبة 2.8% بين الأعوام 2023 و2040. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم خطة دبي الحضرية 2040، والتي ستشهد تطوير تجمعات عمرانية جديدة في جميع أنحاء دبي، إلى زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين. وتحظى تاكسي دبي بمكانة قوية تُمكنها من الاستفادة من هذا النمو، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الرائدة والهادفة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

أبرز الإنجازات المالية

مليون درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الرابع الرابع 2022 النمو على أساس سنوي (الربع الرابع 23 مقابل الربع الرابع 22) السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 النمو على أساس سنوي (الربع الرابع 23 مقابل الربع الرابع 22) الإيرادات 540 487 11% 1,954 1,760 11% مركبات الأجرة 466 427 9% 1,713 1,533 12% مركبات الليموزين 29 29 - 115 134 (14%) الحافلات 38 30 27% 107 90 19% درّاجات التوصيل 7 1 13x 19 2 9x الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 132 112 17% 491 317 55% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (%) 24% 23% 1 p.p. 25% 18% 7 p.p. صافي الربح 78 90 (13%) 345 224 54% صافي الدين (نقداً) 659 (276) 659 (276)

نبذة عن شركة تاكسي دبي (DTC)

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7,400 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة في نهاية عام2023 . تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في31 ديسمبر 2023. قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 46مليون رحلة فيا عام 2023.

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