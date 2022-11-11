▪ بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 20 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بصافي خسارة قدره 170 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2022، تدعمه إيرادات قوية.

▪ بلغ صافي الدخل التشغيلي للربع الثالث (باستثناء البنود غير المتكررة) قيمة 14 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 6 ملايين درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2022، وذلك بفضل الإيرادات المتكررة القوية عبر جميع القطاعات والحفاظ على انضباط ثابت للتكاليف عبر المجموعة.

▪ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 77% في الربع الثالث من عام 2022، وهي أقل بكثير من 90% في الربع الثاني من عام 2022. مما وسع من هوامش تشغيل الأعمال في الربع الثالث من عام 2022 مدفوعاً بانخفاض التكاليف.

▪ استمرار النهج المنضبط للحد من المديونية حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 124% في الربع الثالث من عام 2022. من المتوقع أن تتحسن مقاييس الميزانية العمومية في الربع الرابع من عام 2022 مدفوعة بزيادة الربحية واستمرار تخفيض الرافعة المالية.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022. وتتضمن هذه النتائج إعلان شعاع والشركات التابعة لها (" المجموعة ") عن صافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 20 مليون درهم إماراتي مقارنة بصافي خسارة قدره 170 مليون درهم إماراتي في الربع السابق. كما أعلنت المجموعة عن صافي دخل تشغيلي (باستثناء البنود غير المتكررة) قدره 14 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 6 ملايين درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2022 مع استمرار الإيرادات المتكررة في تحقيق وضع تنافسي مستقر وبدء التأثير الإيجابي لتدابير تحسين التكلفة التي تم اتخاذها في وقت سابق بالانعكاس على الربحية.

مبادرات لزيادة توحيد الإيرادات المتكررة واستمرار تحسين التكلفة

في الربع الثالث، حققت شعاع مجموعة أخرى من الإيرادات المتكررة القوية بقيمة 60 مليون درهم إماراتي عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة.

▪ حقق قطاع إدارة الأصول بالمجموعة أداءً جيداً بلغ 31 مليون درهم إماراتي من الإيرادات، وذلك بفضل المساهمة القوية من رسوم إدارة الأصول العقارية بالإضافة إلى صناديق الأسواق العامة والخاصة.

▪ حققت الأعمال المصرفية الاستثمارية للمجموعة إيرادات قدرها 5 ملايين درهم نتيجة لارتفاع دخل الاستشارات والتداول مقارنة بالربع الثاني.

▪ أعلنت شركة "نورث ايكر" مؤخراً عن اكتمال مشروعها "ذا برودواي"، وهو مشروع سكني معاصر ومتعدد الاستخدامات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي مع إطلالات لا مثيل لها عبر "وستمنستر" و"سانت جيمس بارك" في لندن.

▪ حافظت إيراداتنا من قطاع الاستثمار المؤسسي على استقرارها عند 24 مليون درهم وسط تقلبات السوق المستمرة. وتماشياً مع استراتيجيتنا المتمثلة في تصفية الأصول غير الأساسية، نتوقع استمرار الإيرادات من قطاع الاستثمار المؤسسي في الأرباع القادمة.

▪ تعد نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة 77% في الربع الثالث من عام 2022 أقل بكثير مما كانت عليه (90%) في الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن تستمر مبادرات تحسين التكلفة مع توقع بلوغ نسبة التكلفة إلى الدخل الهدف الذي حددته الإدارة على المدى المتوسط والبالغ 65%.

شعاع تحظى بمكانة تؤهلها من الاستفادة من الأسس الاقتصادية القوية وتوقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي

تتمتع شعاع بمكانة جيدة تؤهلها من الاستفادة من التوقعات الإيجابية لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء في النمو في عام 2022 من بين دول العالم. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.1% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6% في عام 2022، ويعد هذا من أسرع معدلات النمو بين دول العالم ضمن توقعات الصندوق الرئيسية. هذا وقد أدى ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى تحقيق فوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساعد على تعزيز الميزانيات العمومية السيادية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم رأس المال المخصص لفرص الاستثمار.

وفي معرض تعليقه على نتائج شعاع في الربع الثالث من عام 2022، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: "رغم تقلبات السوق العالمية التي طال أمدها، فقد حافظت أعمالنا التشغيلية الأساسية على مرونتها وحققت مجموعة قوية أخرى من الإيرادات المتكررة عبر جميع وحدات الأعمال. إننا نؤكد مواصلة التزامنا بتوفير حلول استثمارية رائدة لعملائنا، وهو ما يتضح من اكتمال مشروع ’ذا برودواي‘ والزيادة في عدد الصناديق المدارة المتاحة لعملائنا، وذلك بعد إضافة 220 مليون دولار أمريكي في الآونة الأخيرة من الأصول الجديدة إلى المحافظ والصناديق المدارة في الربع الثالث من عام 2022".

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

§ النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

§ المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

§ التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

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