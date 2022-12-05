· ماجد الفطيم تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1,25 مليار دولار أمريكي، وتولى بنك أبوظبي الأول مهام إدارة الصفقة باعتباره منسقًا ووكيلًا للاستدامة.

· تعد صفقة التمويل الثانية من نوعها التي تنجح ماجد الفطيم في إتمامها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويؤكد التزام الشركة بالاستدامة.

· تعد ماجد الفطيم الشركة الوحيدة في المنطقة التي تحصل على قرض يخضع لهيكلية "جزائية فقط".

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، توقيع اتفاقية للحصول على ثاني قرض لها مرتبط بالاستدامة (SLL) بقيمة 1,25 مليار دولار والذي تم تنسيقه باعتباره تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا (RCF) لتحقيق أهداف الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقام بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، بتنسيق الصفقة بصفته وكيلًا للاستدامة، وذلك انسجامًا مع إستراتيجية شركة "ماجد الفطيم" الطموحة وأهداف الاستدامة المحددة (SPTs) التي اعتمدتها الشركة والتي سيتم قياسها على أساس سنوي طوال فترة التسهيل الائتماني.

ويهدف التسهيل الائتماني المتجدد إلى مساعدة الشركة على الحد من بصمتها الكربونية من خلال خفض انبعاثاتها الكربونية على مستوى النطاقين 1 و2 وتنفيذ اشتراطات شهادة LEED في الأصول التابعة للشركة، بالإضافة إلى تحسين مبادئ التنوع الجندري داخل الشركة، بما يؤكد على التزاماتها البيئة والمجتمعية. ويعزز هذا التسهيل الائتماني مكانة "ماجد الفطيم" كأكبر مقترض بنظام التسهيل الائتماني المتجدد في المنطقة. حيث تعد الكيان التجاري الوحيد الذي حصل على قرض يخضع لهيكلية "جزائية فقط".

وقال زياد شلهوب، المدير المالي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تعد خيارات التمويل المستدام حلًا ناجعًا لدفع جهود ومساعي القطاع الخاص لإنشاء اقتصاد مرن ودعم مسارات التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم مستقبلًا. ويأتي الإعلان عن هذا التسهيل الائتماني اليوم كؤشر على التزام "ماجد الفطيم" بأن تصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتبنى وتطبق مبادئ الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني المتجدد من بنك أبوظبي الأول، سنتمكن من توسيع نطاق مسؤوليتنا حول كيفية تمويلنا لنفقاتنا التشغيلية والرأسمالية على مستوى الشركة. ونظرًا لكونه التسهيل الائتماني الثاني الذي نحصل عليه خلال عدة سنوات، فإننا نسعى لمواءمة أنشطتنا مع أهدفنا الإستراتيجية طويلة المدى للوصول إلى "المحصلة الإيجابية" بحلول عام 2040."

ومن جهته، قال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية في الإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: " يفخر بنك أبوظبي الأول بقيادة تنسيق هذه الصفقة التمويلية لصالح شركة "ماجد الفطيم" ودعم كيان تجاري رئيسي في المنظومة الاقتصادية الإماراتية، وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة. ويعد بنك أبوظبي الأول هو البنك الرائد في المنطقة في إطلاق حلول تمويل مستدامة ومبتكرة، حيث أصدر أول سندات خضراء على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، وهو أيضًا أول بنك إماراتي يلتزم بتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العمليات التشغيلية ومحفظة أعماله. وهناك طلب قوي ومتزايد على التسهيلات الائتمانية المرتبطة بالاستدامة من الشركات الإماراتية ودول مجلس التعاون الخليجي ونحن نعمل بالتنسيق مع عملائنا لتحقيق نتائج بيئية إيجابية."

وتم تصميم التسهيل الائتماني على أساس ثلاثة مؤشرات أداء رئيسية والتي سيتم تقييمها بشكل مستقل على أساس سنوي. وتتسم مؤشرات الأداء الرئيسية بطموحها واتساقها مع جوهر عمليات "ماجد الفطيم" وتتماشى مع مبادئ القروض المرتبطة بالاستدامة بحسب جمعية سوق القروض (LMA) على النحو التالي:

· خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى النطاقين 1 و2 في محفظة عقارات ماجد الفطيم، والتي سيتم احتسابها على أساس انبعاثات الكربون المدارة لكل متر مربع، وبما يتماشى مع أهداف الشركة القائمة على مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) لتحقيق "المحصلة الإيجابية" بحلول عام 2040

· حصول جميع مراكز التسوق التابعة للشركة على شهادة LEED الذهبية أو ما يعادلها أو أفضل منها بحلول عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حددت الشركة هدفًا لزيادة عدد مراكز التسوق الحاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو ما يعادله بحلول عام 2027

· تحقيق نسبة 32% للنساء اللائي يشغلن أعلى 3 مستويات على السلم الوظيفي (مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والإدارة العليا) بحلول عام 2027، بما يتجاوز الهدف السابق البالغ 30% والمحدد في القرض الحالي

يذكر أن "ماجد الفطيم" تتمتع بسجلّ حافل في إدارة الموارد بكفاءة وفعالية. وفي إطار إستراتيجيتها للاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغيير المستقبل"، وضعت الشركة في العام 2018 ثلاثة محاور للتركيز تشمل تحويل الحياة، وإعادة تخطيط الموارد وتمكين الموظفين. وفي العام 2020، أطلقت "ماجد الفطيم" على مستوى الشركة "إستراتيجية الاقتصاد الدائري" للحدّ بصورة أكبر من البصمة البيئية، والتي تهدف من خلالها إلى جعل جميع شركات "ماجد الفطيم" تعمل ارتكازًا على هذه الإستراتيجية بحلول العام 2030.

ويعمل بنك أبوظبي الأول وفق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث كان أول بنك في الدولة وضمن دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA)، بما يعزز مكانته كبنك رائد في مجال العمل المناخي في القطاع المالي. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته من خلال التفاعل والدخول في شراكات مع المتعاملين والعملاء وحكومة دولة الإمارات والهيئات التنظيمية، لتمكينهم من التحرك بشكل أسرع نحو تحقيق أهدافهم المناخية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 45 ألف موظف. وقد نالت الشركة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقًا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 450 متجرًا، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

يرجى متابعتنا عبر: https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim https://www.instagram.com/majidalfuttaim uttaimhttps://www.tiktok.com/@majidalf https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim twitter.com/majidalfuttaim://https futtaim-al-www.linkedin.com/company/majid://https https://majidalfuttaim.medium.com

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول أكثر من 1.1 ترليون درهم (312 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 2022. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط (31 على مستوى العالم والبنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على قائمة أبرز 50 بنكاً)، وحصل على المركز 14 عالمياً بين البنوك التجارية الأكثر أماناً، والمركز الخامس للبنوك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 91 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bankfab.com