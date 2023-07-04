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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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خدمات مالية
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شركة ريفي المصرية تبدأ ت...
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خدمات مالية
يوليو ٤، ٢٠٢٣
شركة ريفي المصرية تبدأ تقديم التمويل الأخضر النصف الثاني من العام
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