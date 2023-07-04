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خدمات مالية
يوليو ٤، ٢٠٢٣
شركة ريفي المصرية تبدأ تقديم التمويل الأخضر النصف الثاني من العام
الإمارات

شركة ام بي ام اي باي الإماراتية توقع شراكة مع "تحصيل" بإمارة الشارقة

شركة ام بي ام اي باي الإماراتية توقع شراكة مع \"تحصيل\" بإمارة الشارقة
شركة ام بي ام اي باي الإماراتية توقع شراكة مع \"تحصيل\" بإمارة الشارقة
قضايا وحوادث

مٌحدث: كارلوس غصن يرفع دعوى قضائية ضد نيسان

مٌحدث: كارلوس غصن يرفع دعوى قضائية ضد نيسان
مٌحدث: كارلوس غصن يرفع دعوى قضائية ضد نيسان
مصر

انخفاض أرباح أوراسكوم المالية القابضة المصرية بالربع الأول من العام

انخفاض أرباح أوراسكوم المالية القابضة المصرية بالربع الأول من العام
انخفاض أرباح أوراسكوم المالية القابضة المصرية بالربع الأول من العام
قطر

بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل

بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل
بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل
مصر

أرباح "فوري" تقفز خلال الربع الأول من العام 2023

أرباح \"فوري\" تقفز خلال الربع الأول من العام 2023
أرباح \"فوري\" تقفز خلال الربع الأول من العام 2023
مصر

أكسس للمدفوعات الإلكترونية المصرية تجمع 250 مليون جنيه لتنمية أعمالها - الرئيس التنفيذي

أكسس للمدفوعات الإلكترونية المصرية تجمع 250 مليون جنيه لتنمية أعمالها - الرئيس التنفيذي
أكسس للمدفوعات الإلكترونية المصرية تجمع 250 مليون جنيه لتنمية أعمالها - الرئيس التنفيذي
الكويت

أرباح مجموعة مشاريع الكويت "كيبكو" ترتفع 59% بالربع الأول من 2023

أرباح مجموعة مشاريع الكويت \"كيبكو\" ترتفع 59% بالربع الأول من 2023
أرباح مجموعة مشاريع الكويت \"كيبكو\" ترتفع 59% بالربع الأول من 2023
استثمارات

المملكة القابضة السعودية تعلن عن استثمار جديد في شركة "هركليز كابيتال"

المملكة القابضة السعودية تعلن عن استثمار جديد في شركة \"هركليز كابيتال\"
المملكة القابضة السعودية تعلن عن استثمار جديد في شركة \"هركليز كابيتال\"
خدمات مالية

"إي فاينانس" المصرية توقع مذكرة تفاهم مع "ثقة السعودية" في إطار خطتها التوسعية

\"إي فاينانس\" المصرية توقع مذكرة تفاهم مع \"ثقة السعودية\" في إطار خطتها التوسعية
\"إي فاينانس\" المصرية توقع مذكرة تفاهم مع \"ثقة السعودية\" في إطار خطتها التوسعية