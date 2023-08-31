الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن انضمام أحمد الأحمدي إلى مجلس إدارتها. سينضم الأحمدي أيضاً إلى لجنة الاستثمار التابعة لمجلس إدارة "شعاع"، وسيعمل مع فريق الإدارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويمتلك الأحمدي مساراً مهنياً مكللاً بالنجاحات شمل العمل في كيانات رائدة بما في ذلك "مبادلة" و"روتشيلد آند كو". كما عمل مؤخراً لدى مكتب الرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ) حيث تولى مسؤوليات دعم المبادرات الحكومية إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية. ويشغل الأحمدي في الوقت الحالي منصب عضو مستقل في لجنة المراجعة والمخاطر لدى "بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "يسعدنا أن نرحب بعودة أحمد الأحمدي إلى مجلس إدارة شعاع كابيتال. ولا شك أن مسيرته المهنية الحافلة إلى جانب ما يملكه من خبرات استراتيجية في العمل مع شعاع، تشكلان قيمة إضافية ستثري وتنوع قدرات مجلس الإدارة لدينا".

يذكر أن الأحمدي حاصل على شهادة محلل مالي معتمد، وحاصل على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في الهندسة الكيميائية من كلية لندن الجامعية، وشهادة الماجستير في إدارة المخاطر والهندسة المالية من الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن.

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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