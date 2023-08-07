الإمارات: أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، أنها قدمت عرضاً رسميا للإستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة الرائدة في سلطنة عمان وقد حصلت على الموافقة المبدئية المطلوبة. وتأتي الخطوة التوسعيَّة الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.

كما أن ازدهار الاقتصاد العماني وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية العالمية عملا على ارتفاع الطلب على خدمات الصرافة الموثوقة في السلطنة. وتعكس الخطوة نهج المجموعة في التوسُّع وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتكاملة، ومواصلة نموها وترسيخ ريادتها عبر الجمع بين شبكة فروعها الواسعة ومنظومة قنواتها الرقمية المتميزة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نشهد اليوم نقلةً نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبرتنا للعملاء الكرام في السوق العماني. "

وأضاف الأنصاري:" تسير المجموعة وفق خارطة طريقٍ تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على افتتاح أفرع ومقرات جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجُّه إتاحة منظومة خدمات مالية أكثر مرونة وشمولية."

وستشكل سلطنة عمان ثاني محطات توسُّع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وبالتوازي مع التوسع إقليمياً، تواصل المجموعة تعزيز حضورها محلياً عبر افتتاح المزيد من الأفرع على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية، لتوفير تجربة لقاعدة عملائها أكثر تكامُلاً وسلاسة.

لا يزال الاستحواذ في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، وتم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، وسيتم إبلاغ السوق بأي تحديثات في هذا الشأن في الوقت المناسب.

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