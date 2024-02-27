أبوظبي الإمارات العربية المتحدة: قامت شركة أدنوك للتوزيع، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية: AEA006101017) و (الرمز: ADNOCDIST)، بالكشف عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة لأعمالها يوم أمس. وتهدف الشركة الرائدة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات الطاقة المتعددة والتجزئة والتنقل.

وفي حديثه خلال فعالية "يوم المستثمر"، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع" ترتكز استراتيجية النمو الجديدة لأدنوك للتوزيع على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: نموّها المحلي، وعملياتها الدولية، ومواكبة أعمالها للمستقبل. وذلك بالارتكاز على ميزانيتها العمومية القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة. ونركّز على توسيع نطاق محفظتنا من حلول الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الوقود الحيوي وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين، إسهاماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون في قطاع التنقل، وتوسيع خدمات التجزئة غير المتعلقة الوقود. ويأتي ذلك ضمن سعينا لنصبح شركة رائدة في قطاع الطاقات المتعددة. ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة تحقيق قيمة إضافية ومجزية للمساهمين".

وتضمنت أبرز محاور الاستراتيجية الخمسية الجديدة بحلول عام 2028 ما يلي:

توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى 1,000 محطة خدمة، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة بـ 840 محطة للشبكة في عام 2023.

تحقيق زيادة بنسبة 50% في معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود.

تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد متاجر التجزئة.

توسيع نطاق حقوق امتيازات العلامة التجارية ليشمل توزيع وتشغيل أكثر من 50 علامة تجارية جديدة عن طريق حق الامتياز، والذي سوف يقدّم عائداً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة مع نموذج الإيجار التقليدي.

التحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات، حيث تخطط الشركة إلى زيادة عدد عمليات غسيل السيارات بثلاثة أضعاف، ومضاعفة عمليات تبديل زيوت المحركات، وتوسيع عروض وخدمات السيارات.

إطلاق ابتكارات جديدة والتوسع في تطبيق التحسينات الرقمية الحالية، بما في ذلك ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة الترخيص للمركبة، والطلب من داخل السيارة عن طريق تطبيق أدنوك للتوزيع، وخدمات الاشتراك المستقبلية لغسيل السيارات وغيرها من الخدمات.

التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية، في إطار منظور الشركة لبناء شبكة من نقاط الشحن منتشرة في الدولة. ويمثل ذلك زيادة بمعدل 10 أضعاف عن حجم شبكة الشركة من نقاط الشحن في العام 2023.

توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في النفقات التشغيلية على أساس مماثل بحلول العام 2028.

استثمار ما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو.

مقترح الشركة لسياسة توزيع الأرباح الجديدة ينص على توزيع 700 مليون دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى، ما يتيح الفرصة لزيادة في التوزيعات في المستقبل من نمو الأرباح المستقبلية. ويخضع المقترح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مارس المقبل.

ومن خلال مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية المحددة ومجالات تركيزها، تؤكد أدنوك للتوزيع التزامها بمواصلة تحقيق النمو في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024 إلى 2028. وستعمل أيضاً على تركيز تخصيص رأس المال على أعمال غير الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات التنقل لتحويل محطاتها إلى وجهات مفضلة للعملاء، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز عملياتها الدولية مع التركيز على زيادة مساهماتها، والعمل على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال استحداث مصادر إيرادات جديدة التي تظهر خلال النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة.

واختتمت فعالية "يوم المستثمر “، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 50 مستثمر ومحلل من داخل الدولة وخارجها. وعقب ذلك زيارة ميدانية لمحطة "933" النموذجية في أبوظبي، حيث قامت الشركة باستعراض مرافق محطة الخدمة، وأحدث ابتكارات التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وكذلك واحة أدنوك للتجزئة، وتجربة الدفع السلسة وغيرها من الخدمات المعززة رقميًا التي تعزز من تجربة العملاء.

عن أدنوك للتوزيع

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 37 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 840 محطة خدمة، 529 محطة خدمة في دولة الإمارات و68 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 359 متجر واحة أدنوك و34 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية.

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