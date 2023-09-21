(محتوى دعائي)

يعد التطبيق منصة شاملة تتيح إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية عالية الدقة مجانًا على مستوى العالم

يتوّج شراكة استراتيجية مع "اتصالات من &e" تهدف إلى تعزيز أساليب الحياة القائمة على التقنية الرقمية للمستخدمين

ستة ملايين عملية تنزيل لتطبيق GoChat Messenger في غضون عام واحد

حققت خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) إنجازاً متميزاً ونجاحاً ملفتاً من خلال التكامل السلس لتطبيق GoChat Messenger من "اتصالات &e" بهدف تُحسين العروض والمزايا، وتلبية متطلبات العملاء المتنامية في توفير خيارات الاتصال واسع النطاق في ظل المشهد الرقمي دائم التطور.

وبالنسبة لمستخدمي هواوي، فإن التعاون مع "اتصالات من &e" يضع في متناولهم باقة من التطبيقات التي تدعم أنظمة هواوي بسلاسة، بما في ذلك التكامل الكلّي مع تطبيقات "My Etisalat من &e" و"e& Business"، و" e& money" و"بسمات"، إلى جانب تطبيق "GoChat Messenger".

وتجدر الإشارة إلى أن GoChat Messenger، هو تطبيق شامل يتيح للمستخدمين إمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات عبر منصة واحدة متكاملة، وذلك بدءاً من خاصية الاتصال المجاني حول العالم، وميزة التحويلات المالية الآمنة، وصولاً إلى الترفيه، والاطلاع على أحدث الأخبار والاستفادة من الصفقات الجذابة والخدمات المنزلية وغيرها الكثير. كما أن ميزة الذكاء الاصطناعي المبتكرة المدمجة في GoChat Messenger، تؤكد على الإمكانات الهائلة لهذا التطبيق.

بعد أن حقق أكثر من ستة ملايين عملية تنزيل في غضون عام واحد فقط على إطلاقه رسمياً، أثبت تطبيق GoChat Messenger حضوره البارز باعتباره تطبيق التواصل المفضل لدى مستخدميه. يُعد التعاون بين خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وتطبيق GoChat Messenger الذي يتوفر حالياً على متجر AppGallery HUAWEI، دليلاً على الأهمية المتزايدة لأجهزة هواوي في المنطقة، كما يؤكد هذا التعاون التزام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الراسخ لتقديم حلول مبتكرة لقاعدة عملائها الأوفياء.

وفضلاً عن ذلك، إن التحالف مع "اتصالات من &e" يدعم مستخدمي خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) من خلال تزويدهم بطريقة أكثر أماناً وسلاسة لإدارة وتلبية متطلباتهم الرقمية. وتماشياً مع أهدافها المتمثلة في تحسين التجارب الرقمية للمستهلكين من الأفراد والارتقاء بأسلوب حياتهم القائم على التقنية الرقمية، تقدم "&e الحياة"، ركيزة الأعمال التابعة لـ &e أيضاً تقنيات رائدة عبر منصات تواصل ذكية تشمل قطاعات الترفيه والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية.

قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "لقد كان دمج وتكامل تطبيق GoChat Messenger، الذي تقدمه "اتصالات من &e"، في منظومة خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) من هواوي بمثابة إنجاز رائع حقاً. ونحن نرى بأن هذه الإضافة الأخيرة سيكون لها دور كبير في تحسين مزايا محفظة منتجاتنا وتلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال الأكثر تطوراً في العصر الرقمي."

تمثل الشراكات الإستراتيجية المبرمة بين خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وتطبيقات مشغلي الاتصالات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي في المنطقة. وتتيح هذه الشراكات عدداً من المزايا التي تشمل كلاً من مستخدمي هواوي وعملاء "اتصالات من &e"، ومن المرجح أن تلعب دوراً حاسماً في مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.