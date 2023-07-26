حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في الربع الثاني من العام 2023 أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً بزيادة في صافي الربح قدرها 31.2%

بِناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بواقع 0.13 درهم لكل سهم.

دبي الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ("EITC") عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023، مسجلة نمواً في إيرادات الخدمات بنسبة 8.9% لتصل إيراداتها الاجمالية الربعية إلى 3.35 مليار درهم، كما شهدت "دو" زيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% لتصل إلى 1.52 مليار درهم، وترجع هذه النتائج الممتازة إلى زيادة الطلب المستمر على خدمات الهاتف الثابت والمتحرك. وقد حققت الشركة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 31.2% لتصل إلى 397 مليون درهم إماراتي، بينما نما التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 43.3% ليصل إلى 1 مليار درهم إماراتي.

أبرز النتائج التشغيلية

ساهمت الخدمات المبتكرة والتجارب المخصصة والمركزة التي أطلقتها الشركة في زيادة قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة قدرها 8% حيث أنهت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الربع المنصرم بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 8 مليون مشترك. واختتمت الشركة الربع الثاني من العام 2023 بنمو في صافي المشتركين الجدد بخدمات الدفع الآجل للربع الثامن على التوالي بواقع 13,000 مشتركاً جديداً بفضل النجاح الذي حققته باقات البيانات غير المحدودة ونمو الطلب من جانب قطاع المؤسسات. وشهدت قاعدة عملاء خدمات الدفع المسبق نمواً بنسبة 7.4% بالمقارنة مع الربع الثاني في 2022 لتصل إلى 6.5 مليون في نهاية الربع الثاني رغم الانخفاض الطفيف مقارنةً بالربع الأول والذي يرجع أساساً إلى التأثير الموسمي.

حافظت خدمات النطاق العريض على جاذبيتها للعملاء حيث أنهت الشركة الربع الثاني بقاعدة عملاء بلغت 559,000، بزيادة قدرها 18.3٪ على أساس سنوي. وساهمت المبادرات التي أطلقتها الشركة للاستمرار في توسيع شبكة الألياف الضوئية والتنفيذ المنضبط للاستراتيجيات الخاصة بخدمات النطاق العريض في تسجيل ربع آخر من الأداء القوي.

أبرز النتائج المالية

سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.7% لتصل إلى 3,347 مليون درهم إماراتي وقد واصلت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك انتعاشها، محققة نمواً بنسبة 7.6% لتصل إلى 1,513 مليون درهم إماراتي. ونمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 10.9% لتصل إلى 948 مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العملاء الأفراد والشركات. وإجمالاً، ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 8.9% لتصل إلى 2,461 مليون درهم إماراتي. ونمت "الإيرادات الأخرى" بنسبة 1.1% لتصل إلى 885 مليون درهم إماراتي نتيجة نمو عائدات خدمات التجوال إضافة إلى الانتعاش المستمر لشريحة خدمات وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدفوع بارتفاع الطلب على حلول الأمن الإلكتروني ومراكز البيانات والخدمات السحابية.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1,520 مليون درهم إماراتي حيث أدى الارتفاع في إيرادات الخدمات وتحسّن تركيبة الإيرادات والمزايا الإيجابية لمرة واحدة إلى تنامي الربح الإجمالي، الذي ساهم بدوره مع التحكم في التكلفة والكفاءة المستمرة في إدارة العمليات في تحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 31.2% ليصل إلى 397 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة المثلى للنفقات الأساسية. التي مكنت من تغطية الزيادة في رسوم الامتياز وفي مستوى الإهلاك.

بلغت النفقات الرأسمالية للشركة506 مليون درهم (بكثافة رأس مالية بلغت15.1 %) حيث تركز إنفاقنا الرأسمالي خلال الربع الثاني على توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية وتعزيز برنامج التحول المستمر لمنظومة تكنولوجيا المعلومات. وقد شهدت شبكة الجيل الخامس تنامياً متسارعاً في حركة مرور البيانات، ما يؤكد تنامي الاعتماد على هذه التقنية والارتقاء بتجارب العملاء.

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 43.3% إلى1016 مليون درهم إماراتي.

ملخص النتائج المالية

مليون درهم الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2023 التغيير الإيرادات 3,137 3,347 6.7% الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,267 1,520 20.0% صافي الربح 303 397 .2%31 النفقات الرأسمالية -558 -506 -9.3% الكثافة الرأسمالية 17.8% 15.1% 2.7 نقطة التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 709 1.016 43.3%

وتعليقاً على النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: " تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الربع الثاني من العام 2023 من تحقيق نتائج تشغيلية ومالية استثنائية والحفاظ على زخم نموها المستمر بفضل استراتيجيتنا التجارية الاستباقية والديناميكية التي مكنتنا من تحقيق هذه النتائج الجيدة، بالإضافة إلى التزامنا الثابت في التميز، مما ساهم في تعزيز مكانة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ودفعها للارتقاء إلى آفاق جديدة وتحفيز أدائها العالي عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية. ونؤكد حرصنا على الالتزام بتحسين كفاءاتنا التشغيلية على نحو مستمر، والمضي قدماً في تطوير مشاريعنا التحولية، وهما عاملان أساسيان في ضمان نمونا ونجاحنا المستمر. وبناءً على هذه العوامل وعلى نتائجنا المالية، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة نصف سنوية بقيمة 0.13 درهم إماراتي لكل سهم".

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

"يسرني الإعلان عن تسجيل الشركة أداءً ممتازاً خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث تعكس نتائجنا المالية التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا المتمثلة بالارتقاء بتجارب مختلف فئات عملائنا وتقديم منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في عالم الاتصالات. وقد تمكنا خلال الربع الثاني من استقطاب مشتركين جدد في شريحة عملاء الدفع الآجل لخدمات الهاتف المتحرك بواقع 13,000 مشترك جديد، وذلك بفضل الطلب المستمر على باقات Power للبيانات غير المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، نجحنا أيضاً في تعزيز قاعدة عملائنا المشتركين في خدمات النطاق العريض من خلال استقطاب ما يزيد عن 5000 مشترك جديد في خدمات الاتصال المنزلي والألياف الضوئية، ما يعكس قدرتنا على تسجيل نجاحات مستدامة في بيئة عمل تتسم بديناميكيتها وتغيراتها المستمرة".

وأضاف الحساوي: "لقد مكنتنا مبادراتنا التجارية والاستثمارية التي تستند إلى رؤى استراتيجية من تسجيل نمو جيد في إيرادات خدماتنا بمعدل 8.9٪، والمساهمة على نحو ملحوظ في تحسين أرباحنا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفي إجمالي ارباحنا. وتمثل هذه النتائج الإيجابية دليلاً على التزامنا المستمر بخلق قيمة حقيقية لمساهمينا من خلال تعزيز الربحية والاستحواذ على مكانة متميزة في السوق. وسنواصل الالتزام بنهجنا المنضبط فيما يتعلق بإدارة التكاليف والاستثمار في الفرص والمجالات عالية النمو. وتنسجم هذه الجهود مع رؤيتنا بالتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول الاتصال المتكاملة، وتوفير تجارب فريدة من نوعها لمختلف شرائح عملائنا. ونحن فخورون للغاية بالزخم التجاري المستمر لعملياتنا والدور الذي تلعبه في تحقيق أهدافنا".

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نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتكون ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة الشركة علامتان تجاريتان هما دو (التي أُطلقت عملياتها في عام 2007)، وفيرجن موبايل، التي تُعد أول خدمة رقمية متكاملة على مستوى المنطقة (وبدأت عملياتها في السوق في شهر سبتمبر عام 2017).

أسهم شركتنا مدرجة ومطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم "DU" (بلومبيرغ DU UH، ريفينيتيف DU.DU). ومساهمونا الأساسيون هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار 50.12٪، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7٪، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع 10.06٪).

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