مجلس الإدارة يقر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد

أسامة الفريح: زين تحرص على أن تكون الشريك المفضل للأفراد والشركات والكيانات الحكومية

بدر الخرافي: مجموعة زين تسجل إيرادات نصف سنوية بقيمة 3.03 مليارات دولار بنمو 12%

نمو الأرباح النصف سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 9% لتصل 348 مليون دينار (1.1 مليار دولار)

الإيرادات الفصلية تنمو 10% لتصل إلى 461 مليون دينار (1.5 مليار دولار) عن الربع الثاني

المجموعة استلمت 158 مليون ريال (42 مليون دولار) حصتها من توزيعات أرباح زين السعودية عن العام 2022

قاعدة عملاء المجموعة تسجل نموا بنسبة 2% وتصل إلى 52.7 مليون عميل

زين و TASC Towers دخلتا في مفاوضات حصرية مع Ooredoo لإنشاء أكبر كيان أبراج في المنطقة

15% نموا في الخدمات الرقمية وارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 9% لتصل 1.2 مليار دولار

27% نموا في إيرادات المجموعة لقطاع المشاريع والأعمال الـ B2B

سجلت إيرادات التكنولوجيا المالية نمواً هائلاً 294% مع أداء استثنائي لـ زين كاش ومنصة "تمام"

ZOI كيان جديد لأعمال الجملة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط

ZainTech تنهي استحواذات جديدة وتوفر خدمات مبتكرة من نقطة اتصال واحدة شاملة

الكويت – كشفت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) عن نتائجها المالية الفصلية عن فترة الربع الثاني، التي أظهرت نموا قويا على كافة مؤشراتها المالية، حيث قفزت الأرباح الصافية إلى نحو 57 مليون دينار (187 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغت ربحية السهم الواحد 13 فلسا (0.04 دولار).

وأعلنت "زين" الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان صحافي أن إيراداتها المجمعة الفصلية قفزت إلى نحو 461 مليون دينار (1.5 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 10%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 182 مليون دينار (594 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 40%.

وأظهرت النتائج المالية النصف سنوية المجمعة (عن فترة الستة أشهر) نموا قويا لعمليات المجموعة، إذ قفزت الأرباح الصافية إلى نحو 112 مليون دينار (364 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغت ربحية السهم الواحد عن هذه الفترة 26 فلسا (0.08 دولار)، وقفزت إيراداتها المجمعة عن فترة الستة أشهر إلى نحو 930 مليون دينار (3.03 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 12%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 9% لتصل إلى 348 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 37%.

وأقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، الجدير بالذكر أن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية سيكون في 10 سبتمبر 2023، حيث يبدأ تاريخ توزيع هذه الأرباح النقدية 14 سبتمبر 2023.

وأفادت المجموعة أن إيراداتها في الخدمات الرقمية قفزت خلال هذه الفترة بنسبة 15%، وسجلت عملياتها التشغيلية ارتفاعا في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة، وعزت ذلك إلى الكفاءة التشغيلية لشبكاتها، ومشاريع التحديث المستمرة (للجيلين الرابع والخامس)، والتوسع في خدمات الإنترنت المنزلي عبر الألياف الضوئية (FTTH)، مبينة أن قاعدة عملائها جذبت خلال هذه الفترة المزيد من العملاء إذ ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 52.7 مليون عميل، وذلك بفضل تكثيف مبادراتها في تحسين تجربة العملاء، وطرح حملات تسويقية وعروض تجارية مبتكرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح "تأتي هذه النتائج المالية المتميزة في وقت تشهد فيه البيئة التشغيلية لعملياتنا تحديات متزايدة، تتقدمها التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم التوترات الأمنية في بعض مناطق عملياتنا الجغرافية، والتطورات المتسارعة في صناعة الاتصالات، يضاف إلى ذلك المنافسة المحتدمة في أسواق المنطقة".

وأوضح قائلا "الدور الحاسم الذي تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلها مصدر قوة جديد للأسواق، لذا تحرص المجموعة أن تكون الشريك المفضل للأفراد والشركات والكيانات الحكومية، حيث تقود عمليات التحول الرقمي بتقديم قائمة خيارات واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة".

وأكد الفريح أن عمليات المجموعة تتمتع بوضع قوى فى أسواق الشرق الأوسط بما يتيح لها الاستفادة من زخم الابتكارات التكنولوجية، إذ نجحت في توجيه استثماراتها للقطاعات الجديدة الأكثر نموا، حيث يحرص مجلس الإدارة على تعزيز الريادة والمكتسبات التي حققتها المجموعة كمزود رقمي إقليمي يقدم اتصالات ذات مغزى، والبحث عن الفرص الاستثمارية المربحة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، والتركيز على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( (ESG".

وعن آخر التطورات في جمهورية السودان، أعرب الفريح عن أمله بتحسن الأوضاع في ظل الجهود الدولية الأخيرة حفاظا على سلامة الجميع، مبينا أن المجموعة فخورة بجميع موظفي شركة زين السودان الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات الاتصالات الحيوية في ظل هذه الأوضاع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي "يُظهر النمو القوي في النتائج المالية المجمعة جدوى المشاريع التي نقوم بها في تطوير البنية التحتية وترقية الشبكات، والاستثمارات المكثفة في قطاعات النمو الجديدة التي تقودها الابتكارات الرقمية، إذ حافظت المجموعة على قدراتها في توليد تدفقات نقدية صحية وعائدات مستدامة للمساهمين".

وكشف الخرافي أن نسب النمو التي حققتها المؤشرات المالية للمجموعة تعكس قوة الأداء التشغيلي، إذ ارتفعت الإيرادات المجمعة بنحو 12% لتصل إلى نحو 3.03 مليارات دولار، وقفزت الأرباح الصافية المحققة بنسبة 14% لتصل إلى نحو 364 مليون دولار.

وأوضح أن عمليات زين حققت خلال هذه الفترة أداءً تشغيليا قويا، حيث تواصل عمليات زين الكويت ريادتها السوقية، وتقوم زين السودان بمسؤوليتها الكاملة وتؤدي واجباتها تجاه الشعب السوداني في ظل هذه الظروف الصعبة، التي نأمل أن تنتهي قريبا حفاظا على سلامة الجميع، وحققت عمليات زين في العراق والأردن قفزة في حجم الإيرادات عن هذه الفترة".

وأضاف قائلا "ومؤخرا استلمت المجموعة 158 مليون ريال سعودي، حصتها من توزيعات أرباح زين السعودية عن العام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها توزيعات نقدية منذ تأسيس زين السعودية، التي جاءت بعد أن أعلنت عن تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخها عن العام 2022، نحن متفائلون للغاية بشأن إمكانات النمو لعمليات الشركة في تحقيق قيمة للمساهمين، والمساهمة بدور رئيسي في رؤية المملكة 2030".

وتابع الخرافي بقوله "دفعت هذه التطورات مجلس الإدارة لإقرار توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد - تأتي في إطار سياسة الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تبلغ 35 فلسا كحد أدنى – وساعد في إقرار هذه التوزيعات زخم النمو الذي تشهده عمليات المجموعة، ومتانة مركزها المالي".

وأوضح قائلا "تـواصل المجموعة تحقيق هدفها في أن تصبـح مـزوِّد خدمـات البيانـات المُفضل في المنطقة، بصفتها شركة اتصالات رقمية، وهـي تعتمـد في تحقيق ذلك على مبـادراتهـا المبتـكـرة في تقـديـم خـدمـات تتجاوز توقعات العملاء، إذ واصلت إطـلاق سلسلة من الخدمات الجذابة على مسـتـوى كـافـة أسـواقهـا، لتـلبـيـة تـوقـعـات وتـطـلـعـات عملائهـا، وتـوفـيـر تجربـة عمـلاء وفـق أفضـل المعايير العالمية".

وأضاف الخرافي قائلا "كثفت المجموعة من مبادراتها في مجالات إدارة قيمة العملاء، وتبسيط قنوات اتصالها بالعملاء من خلال تنفيذ أحدث التقنيات الرقمية، بهدف خلق مناخ عام أكثر جاذبية، وواصلت استثماراتها وعقد شراكات رقمية لتزويد عملائها بخدمات تكنولوجية ذات صلة تمتد إلى ما هو أبعد من خدمات البيانات المتنقلة والثابتة إلى الابتكارات الرقمية، المشاريع والأعمال، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، المدن الذكية، الأمن السيبراني، الصحة الإلكترونية، الترفيه الرقمي، والتكنولوجيا المالية".

وأكد أن استراتيجية أعمال المجموعة تواكب بنجاح التغيرات والتطورات التي تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات على فترات قصيرة للغاية، حيث فتحت المجموعة آفاقا استثمارية جديدة لعملياتها تقابل استخدامات وتطبيقات القطاع الرقمي، بعد أن أطلقت كيانات رقمية إقليمية في مجالات الخدمات المدارة، التكنولوجيا المالية، خدمات السحابة.

وبين الخرافي أن آخر هذه الكيانات الإقليمية شركة "زين-عمانتل الدولية (ZOI)" التى تم إطلاقها كشركة مستقلة تُعنى بمجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات، ومن المنتظر أن تقوم هذه الشركة بإحداث ثورة في مجال أعمال الجملة في قطاع الاتصالات، عبر توفير سلسلة من الحلول والخدمات تجمع بين أفضل ما تقدمه مجموعة زين وعمانتل، وإتاحة مستوى جديد من الدعم وجودة الخدمة لعملائهما في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن شركة "زين – عمانتل الدولية" ZOI من المتوقع أن تكون قطب دولي جديد بفضل التواجد الواسع لمجموعة زين في أسواق المنطقة، ونجاح أعمالها في قطاعات التجزئة والخدمات الرقمية، وأيضا بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها عمانتل في مجال أعمال الجملة على المستوى الدولي، وشبكاتها المتكاملة من الكابلات البرية والبحرية، وقد أحرزت عمليات الشركة خلال هذه الفترة نموا بنسبة 27%.

وأفاد الخرافي أن المجموعة نجحت في تقديم واحد من الكيانات الإقليمية الرائدة في قطاعات مشاريع الأعمال، حيث تفوقت عمليات شركة ZainTech في توفير سلسلة من الخدمات المبتكرة للشركات المتعددة الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، مبينا أنها توفر حاليا منصات حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الابتكارات في الأعمال الناشئة، والطائرات بدون طيار والروبوتات.

وذكر أن شركة ZainTech أبرمت مؤخرا صفقة استحواذ على شركة Adfolks في دبي، ومن المتوقع أن تدفع هذه الصفقة بمحفظة خدمات الشركة إلى مراكز تنافسية أفضل في الخدمات السحابية، مشاريع البنية التحتية، والبيانات، لتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة بقائمة خيارات واسعة في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع ماستركارد Mastercard الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع لإنشاء حلول مبتكرة قائمة على البيانات للشركات، بهدف تسهيل العمليات وتعزيز الإنتاجية وتوفير التكاليف، كما دخلت مع (دو) التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في اتفاقية شراكة في مجال طرح وتسويق المنتجات.

وقال الخرافي أن المجموعة جنت التوسعات التي أجرتها خلال هذه الفترة في قطاع الشركات الـ B2B، وقد أثمر ذلك عن تحقيق قفزة كبيرة في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 27%، والتي تُعزى إلى المبادرات التي أطلقتها في علامة زين أعمال، والصفقات التي أبرمتها شركة ZainTech .

وكشف بقوله "نحرز تقدما كبيرا في إستراتيجيتنا الرائدة في تشارك البنية التحتية (بيع وإعادة تأجير الأبراج)، إذ نتوقع المزيد من القيمة التي من الممكن أن تحققها قدرات البنية التحتية في أسواق الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية التي توفرها مجالات تشارك البنية التحتية، خصوصا بعد إبرام صفقتي بيع وإعادة الأبراج في الأردن والعراق، وأيضا بيع وإعادة استئجار الأبراج في السعودية والكويت.

وتابع قائلا "نحن على ثقة من أن المفاوضات الحصرية التي تقوم بها مجموعة زين وTASC و مجموعة Ooredoo التي تم الإعلان عنها مؤخرا لإنشاء شركة أبراج مستقلة تشمل 30 ألف برج اتصال في قطر، الكويت، الجزائر، تونس، العراق والأردن، سوف تحقق قيمة هائلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وفي هذه المناسبة نثمن ثقة مجلس إدارة مجموعة Ooredoo وإدارتها، وممتنون لروح الشراكة الحقيقية التي نراها تتحقق للمضي قدما في هذه المفاوضات الحصرية" .

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة هائلة في الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، حيث باتت تأثيراتها واضحة في قطاع الأعمال التجارية، التمويل الاستهلاكي، والمدفوعات الرقمية، إذ حققت عمليات المجموعة في قطاع التكنولوجيا المالية نمو كبيرا بلغ 294%، حيث نمت قاعدة العملاء بنسبة 73% لتصل إلى نحو 1.3 مليون عميل".

وتابع قائلا "نرى تقدماً استثنائياً لمحفظة زين كاش في العراق والأردن، وعددا من أسواق المجموعة في المنطقة، إذ حصلت شركة تمام للتمويل - ذراع التقنية المالية لشركة زين السعودية -على جائزة أفضل حل تمويلي شخصي في منطقة الشرق الأوسط، وهي الجائزة التي تبرز مكانتها في المملكة، باعتبارها واحدة من أكثر الكيانات الرقمية ابتكاراً في خدمات التمويل المصغر".

وأفاد الخرافي "حققت العلامة التجارية Zain esports زخما هائلا في مجالات الرياضات الإلكترونية، إذ أطلقت مؤخرا زين السعودية منصة Playhera Max للألعاب السحابية، والتي سبقتها بإطلاق منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط، التي توفر من خلالها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية.

الكويت

تحافظ عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية بالرغم من شدة المنافسية، حيث شهدت قاعدة عملائها نموا بلغ 2% لتصل إلى نحو 2.6 مليون عميل، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 173 مليون دينار (563 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 39% لتصل إلى 90 مليون دينار (295 مليون دولار)، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 52%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 63 مليون دينار (206 ملايين دولار)، ويرجع ذلك إلى فوز الشركة في دعواها المتعلقة بقضية نطاقات الأرقام بمبلغ 24.68 مليون دينار (80.3 مليون دولار)، ومثلت إيرادات خدمات البيانات 39% من إجمالي الإيرادات.

وعلى الرغم من حدة المنافسة، ما زالت شبكة الجيل الخامس لشركة زين الكويت تتمتع بجاذبية عاليةن لتسجل أكبر حصة سوقية على مستوى العملاء للأفراد والشركات، وتواصل عمليات الشركة نموها في خدمات قطاع الشركات الـ B2B بتقديم سلسلة مبتكرة من المنتجات، كما قدمت الشركة خدمات مبتكرة في مجالات الترفيه الرقمي، بإطلاق حملة عروض خاصة تحت عنوان Zain Max، وهي خدمة تعيد تعريف جيل جديد من خطط الإنترنت، والترفيه.

المملكة العربية السعودية:

حققت عمليات زين السعودية نموا قويا عن هذه الفترة، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 1.3 مليار دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 401 مليون دولار، مما عكس هامش EBITDA بنسبة 31%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 220%عن فترة الستة أشهر لتصل إلى 183 مليون دولار، وبلغ عدد العملاء 8.6 ملايين عميل، وتمثل إيرادات 41% من إجمالي الإيرادات.

العراق

سجلت عمليات زين العراق نموا في إيراداتها عن هذه الفترة بنسبة 17% لتصل إلى 455 مليون دولار، وتُعزى هذه الزيادة إلى التعزيزات التي شهدها الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وإلغاء ضريبة المبيعات، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 166 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37%، ورفعت الشركة أرباحها الصافية بنحو ثمانية أضعاف لتصل إلى 43 مليون دولار، مقارنة بـ 5 ملايين دولار كانت حققتها عن نفس الفترة من العام الماضي، وحافظت الشركة على ريادتها السوقية بقاعدة عملاء بلغت 17.7 مليون عميل.

السودان

قفزت إيرادات عمليات زين السودان بنحو 46% لتصل إلى 303 ملايين دولار، وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات نموا قويا بنسبة 46% ليصل إلى 154 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 51%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 23% لتصل إلى 136 مليون دولار، ونمت إيرادات البيانات بنسبة 67% لتمثل 35% من إجمالي الإيرادات، وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 3% لتصل إلى 16.9 مليون عميل.

الأردن

سجلت عمليات زين الأردن نموا على مستوى الإيرادات بنسبة 4%، لتصل إلى 261 مليون دولار ، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 106 ملايين دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 38 مليون دولار، ومع التوسع المستمر في خدمات الألياف الضوئية إلى المنزل FTTH ، وترقية خدمات الجيل الرابع، والإطلاق التجريبي لخدمات الجيل الخامس في المملكة، نمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 2%، تمثل 49% من إجمالي الإيرادات، ورفعت عمليات الشركة قاعدة عملائها بنسبة 5% لتصل إلى نحو 3.8 ملايين عميل.

البحرين

رفعت عمليات زين البحرين إيراداتها بنسبة 11% لتصل إلى 98 مليون دولار، واستقرت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات عند 29 مليون دولار، وهو ما عكس هامش EBITDA بنسبة 30% وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 7.3 ملايين دولار، ورفعت الشركة إيرادات خدمات البيانات بنسبة 7%، تمثل 45% من إجمالي الإيرادات.

زين أطلقت تقريرها السنوي الـ 12 في الاستدامة بعنوان "الاشتمال.. لضمان الانتقال بين الأجيال"

الخرافي: ندرك قوة تأثير التمكين الذي تلعبه الخدمات الرقمية في تحويل المجتمعات

أصدرت مجموعة زين تقريرها السنوي الـ 12 في مجالات الاستدامة تحت عنوان "الاشتمال.. لضمان الانتقال بين الأجيال"، الذي سلطت الضوء فيه على التحول الرقمي للشركة في ظل التوجهات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد والبيئة، وقدمت المجموعة في التقرير نظرة عامة متعمقة على عملياتها في ما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتناول التقرير جهود زين في تعزيز الركائز الأربع لاستراتيجيتها في الاستدامة: تغير المناخ، وذلك من خلال إزالة الانبعاثات الكربونية، والتحرك نحو صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، والعمل بمسؤولية من خلال إدماج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على مستوى سلسلة القيمة، والاشتمال عبر تقليص فجوة التفاوت الرقمي، وأخيرا جيل الشباب عبر بناء مرونة أفضل على مستوى مجتمعات زين من خلال استهداف 16 مليون شاب وطفل.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " ندرك الحاجة الملحة إلى تحول الأعمال بشكل كلي، وأن تكون مستدامة واشتمالية، نحن فخورون بأن نعلن أن تهيئة رؤيتنا نحو واقع جديد هو أمر مستمر بشكل جيد، وأننا سنواصل قيادة المسيرة بمزيد من الشغف والحماسة".

وأضاف الخرافي قائلا "شهدت هذه الفترة تسارعا لعمليات التحول الرقمي التي تجريها الشركة بما يتوافق مع تطور الأعمال والإقبال على خدمات التكنولوجيا، حيث واصلنا إدماج استراتيجية أعمالنا لنحافظ على هدفنا بأن نكون مؤسسة مستدامة تعمل على خلق قيمة حقيقية"، مبينا أن زين تدرك قوة تأثير التمكين الذي تلعبه الخدمات الرقمية في تحويل المجتمعات في خضم الثورة الصناعية الرابعة، بالنسبة لها، يُعتبر هذا التحول تطوراً مُرحباً به لأنه يتماشى بشكل مباشر مع رؤيتها للتنمية الشاملة.

وتلتزم زين بأعلى معايير الحوكمة من خلال تطوير عملياتها بما يعكس أحدث التطورات في ممارسات حوكمة الشركات، وتحرص المجموعة على تبني مبادرات الاشتمال والإنصاف والتنوع، ومؤخرا توجت المجموعة بجائزة أفضل شركة في حوكمة الشركات، كما تُوجت بجائزة القيادة في الاستدامة، وجائزة تمكين المرأة.

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