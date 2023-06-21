تساهم منصة "آجل" الرقمية في تحقيق رؤية مصر 2030 للشمول المالي والاستدامة وكذلك الاهداف الإنمائية للأمم المتحدة لدعم قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية صغر

مصر- القاهرة: نجحت شركة" آجل"، أول منصة رقمية من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في مصر، من الانتهاء بنجاح من اتمام جولة تمويل أولية بمبلغ غير معلن مكون من سبعة أرقام دولار. والتي قادها شركات رأسمال المخاطر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Plus Venture Capital +VC)) ،Seedstars International Ventures وFlat6labs، بالإضافة إلى شركة SEEDRA Ventures وبنك مصر، ومستثمرين ملائكية أخريين.

تعمل شركة "آجل" على توفير خيارات تمويلية بديلة تعتمد على الحلول التكنولوجية عبر منصة رقمية مستحدثة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. حيث تقوم الشركة، بتطوير منتجات تمويل رقمية متخصصة وغير نقدية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تشمل نموذج المرابحة كنموذج لتمويل الشراء.

تأسست شركة "آجل" في أكتوبر ٢٠٢١، حينما أدرك مؤسسيها عبد الرحمن سعيد، وأحمد الشربيني، الفرصة الكامنة في توفير خيارات تمويلية بديلة تتناسب مع المعتقدات الاجتماعية والثقافية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال العمل على إعادة هيكلة الخدمات المالية التقليدية.

تدور استراتيجية شركة "آجل" حول تمكين التجار من الحصول على التمويل اللازم لاقتناء السلع والمواد المطلوبة لتجارتهم بطريق الائتمان عن طريق شبكتها الموجهة لصناعة الأعمال التجارية بين الموردين. كما تساعد المنصة الموردين في زيادة مبيعاتهم من خلال توفير القدرة على البيع بالائتمان بالإضافة إلى إدارة معاملاتهم التجارية بسهولة من خلال التطبيق.

في العام الأول لعملياتها، استهدفت شركة "آجل" صناعة الملابس الجاهزة التي تقدر حجم التجارة فيها بقيمة ١٥ مليار دولار سنويًا في مصر، حيث أسست أكبر شبكة تمويل متخصصة للموردين في قطاع الملابس. تخطط الشركة لتوسيع خدماتها وانشطتها لصناعات أخرى عالية المرابحة، لتستهدف أسواق تبلغ قيمتها مبلغ ٨٥ مليار دولار سنويًا من اجمالي الناتج القومي.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الرحمن سعيد معلقاً على الجولة التمويلية: "نفخر بدعم من كبار المستثمرين الإقليميين، الذين يقدمون لنا ليس فقط الدعم المالي، ولكن أيضًا الخبرة والمعرفة الصناعية الثمينة. إن ثقتهم في نموذج عملنا سوف تمكنا من تحقيق أهدافنا وتطوير عملياتنا إلى المستوى التالي".

وأضاف "سعيد" ان الجولة التمويلية الاخيرة سوف تساعد شركة "آجل" على سرعة التحول إلى مؤسسة مالية غير مصرفية مرخصة كما تسرع وتيرة تطوير المنتجات المقدمة لتلبية متطلبات قاعدة العملاء المتزايدة، وتوسيع نطاق عملها إلى المدن الرئيسية في مصر.

وكشف الرئيس التنفيذي ل"آجل" ان شركته وبالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي يخططان لإطلاق بطاقة مصرفية بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة لعملائها.

مضيفاً، ان نمو الشركة يتوافق مع رؤية مصر 2030 للشمول المالي ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

في تعليقه على إعلان الجولة التمويلية، قال حسن حيدر، الشريك الإداري في +VC: "نحن متحمسون للأستثمار في آجل، التي لديها إمكانات كبيرة للنمو. في الوقت الذي لا تزال فيه الخيارات المحدودة للتمويل عقبة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، توفر شركة "آجل" حلولاً تكنولوجية مبتكرة لخيارات الدفع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بسهولة وسرعة. بينما يعمل عبد الرحمن وفريقه على تعميق قدرات منصتهم وتوسيع خدماتهم إلى المدن الرئيسية في مصر، فإننا نتطلع إلى دعمهم وهم يثبتون موقعهم كرواد في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية".

علقت باتريشيا سوسرودجوجو، الشريكة العامة في Seedstars International Ventures، التي شاركت في الجولة أيضًا: "على الرغم من ازدهار شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر، فإن عدم اتاحة التمويل للجمعية مازال يعتبر عائقًا رئيسيًا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. في الواقع، تشكل القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 6٪ فقط من إجمالي محفظة القروض المصرفية في البلاد، وهي أقل بكثير من 10-30٪ المطلوبة وأقل بكثير من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (8٪). فقد تمكنت آجل من إعادة تعريف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوفير خيارات تمويل بديلة وقائمة على التكنولوجيا. نحن سعداء بدعمهم ونتطلع إلى مشاركتهم في تحقيق نمو أعمالهم في الأشهر والسنوات المقبلة".

أشار أحمد الشربيني، الشريك المؤسس بشركة آجل ورئيس قطاع التشغيل، قائلاً: "منذ إطلاقنا للتطبيق، شهدنا استجابة إيجابية بشكل ملحوظ من التجار. طريقتنا المميزة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ادت لزيادة كبيرة في الطلب على خدماتنا، ومن خلال تعزيز قدرات منتجاتنا، فإننا واثقون من إطلاق المزيد من خيارات الدفع السهلة والمريحة لتلبية احتياجات عملائنا. نتطلع إلى تمكين آجل لتصبح منصة مفضلة في مصر وخارجها".

وقالت دينا الشنوفي، مديرة الاستثمار الرئيسية في Flat6Labs: "نحن سعداء بالاستثمار في آجل لدعم مهمتهم في العمل تطوير كبير في مجال التكنولوجيا المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال حلول مبتكرة تلبي احتياجات إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل للمشروعات الصغيرة. ونحن واثقون من أن الفريق لديه القدرات لتوسيع عملياته وتلبية احتياجات التجار والموردين بطرق فريدة. نتطلع إلى مواصلة دعم آجل في رحلتهم نحو زيادة الشمول المالي في مصر وخارجها".

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