دبي | أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

وتعليقاً على أداء الشركة في النصف الأول من عام 2023، صرح السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، " تعكس نتائجنا المالية القوية للنصف الأول من عام 2023 نجاح استراتيجيتنا لتعزيز القيمة والنمو، حيث حافظت أمانات على زخم نموها وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية."

وأضاف السيد الشامسي لتصريحه قائلاً: "خلال النصف الأول من العام 2023، على صعيد المحفظة الاستثمارية الصحية تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج ما بين شركة كامبرديج وشركة سكون، لتصبح بذلك أمانات للرعاية الصحية أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرّةالتشغيلية من 400 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة."

وعلى صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في شركة تنمية الانسان والتي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة، وكذلك زيادة اعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لإقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

وأضاف السيد الشامسي لتصريحه بالقول: "نتطلع الى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك إستكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي للمنصة الصحية في المستقبل القريب."

وأختتم السيد الشامسي تصريحه: "وكجزء من هذه الإستراتيجية، يسعدني أن أعلن أن عامر جامبي، الرئيس الحالي لاستثمارات الرعاية الصحية في أمانات القابضة، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المالي والاستثمارات في مجموعة كامبرديج ليتولى دوراً رئيسياً في قيادة المجموعة خلال هذه العملية الأستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو للشركة."

من جانبه، صرح السيد جون إيرلند، الرئيس التنفيذي بالإنابة، قائلاً: " واصلت محفظتنا الاستثمارية الرائدة من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، حيث سجلت الايرادات التي تضاعفت ثلاثة مرات مابين 2020 و 2022، نمواً بنسبة 44% على أساس سنوي على ان تواصل في تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2023 والاعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع واقتناص الفرص الاستثمارية."

وأضاف السيد إيرلند لتصريحه قائلاً: "إنعكس النمو في الإيرادات على الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك حيث ارتفعت بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 151.5 مليون درهم، على ان تستهدف أمانات تحقيق نتائج مالية قياسية خلال العام 2023."

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

تعتبر شركة أمانات القابضة ش.م.ع من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية أكبر منصة لخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في منطقة الخليج والتي تتضمن كل من"مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC)، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، و"شركة سكون العالمية القابضة" (سكون) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك "المستشفى الملكي التخصصي"، وهي مستشفى تقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية وتقع في مملكة البحرين. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية التابعة "لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة "نما القابضة"، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، و"جامعة ميديلسكس دبي"، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. و"شركة تنمية الإنسان" الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية "لمدرسة نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.