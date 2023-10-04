سجلت "تعليم" نمواً قوياً في الأرباح بنسبة ٢٩٬٠٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٨.٤٬١ مليون درهم، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ١٨٬٨٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٠٥٬١ مليون درهم في السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣.

ارتفع صافي الربح بنسبة ٤١٬٥٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١١٧٬٣ مليون درهم، مدفوعاً بزيادة عمليات التسجيل (أكثر من ٣٥٬٩٪ على أساس سنوي)، والكفاءة التشغيلية، وارتفاع صافي الدخل من عائدات الاكتتاب العام الأولي غير الموزعة والتي تم وضعها في تسهيلات ودائع ثابتة ذات فائدة عالية، والسداد المبكر لبعض القروض المصرفية.

ارتفاع قياسي في عمليات تسجيل الطلاب ليصل عدد الطلاب إلى ٢٨٬٤٩٠ طالباً، بنسبة نمو بلغت ٣٥٬٩٪ على أساس سنوي.

ارتفاع معدل استخدام السعة الحقيقية للمدارس المتميزة بأكثر من ٧٬٧٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٧٥٬٤٪ مع وصول المعدل الإجمالي للاستخدام إلى ٧٥٬٤٪ .

إضافة ٨ مدارس حكومية جديدة لمحفظة "تعليم" لمدارس الشراكات الحكومية خلال العام ٢٠٢٣ .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم تعليم القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة")، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحفظة تضم ٢٦ مدرسة، والمدرجة في سوق دبي المالي ("DFM") (مدرجة بالرمز: TAALEEM؛ رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: AEE01136T220)، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣.

قامت "تعليم"، خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٣ بتحسين معدل استخدام الأصول في مدارسها المتميزة، ليصل إلى ٧٥٬٤٪ تقريباً في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٦٧٬٧٪ في العام الدراسي ٢٠٢١/٢٢ . ويرجع النمو في معدل استخدام الطاقة الاستيعابية إلى تسجيل ١٬٢٩٨ طالباً إضافياً في مدارس "تعليم" المتميزة، ليصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين في قطاع المدارس المتميزة إلى ١٢٬٧١٢ طالباً مقارنة بـ ١١٬٤١٤ طالباً في العام السابق. وقد ساهمت الزيادة في قاعدة الطلاب في مدارس "تعليم" المتميزة في دفع نمو الإيرادات بنسبة ٢٩٬٠٪ على أساس سنوي، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ١٨٬٨٪ على أساس سنوي من خلال زيادة استخدام الأصول و اقتصاديات الحجم.ونتيجة لحصول "تعليم" على ثماني مدارس جديدة في إطار مدارس الشراكات الحكومية، ارتفع عدد الطلاب المسجلين في هذا القطاع إلى ١٥٬٧٧٨ طالباً مقارنة بـ ٩٬٥٤٧ طالباً في نفس الفترة من العام السابق. يمكن قطاع مدارس الشراكات الحكومية لشركة "تعليم" ليس فقط بتنويع مصادر الإيرادات من خلال التدفق المستمر للرسوم الإدارية، ولكن أيضًا بتوليد قيمة كبيرة بهامش ربح مرتفعة جدآ، حيث تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من التكاليف الخاصة بهذه المدارس، مما يجعل "تعليم" في وضع متميز يسمح لها بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة الشاملة واستخدام الموارد عبر مجموعة مدارسها وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين.

التقدم الاستراتيجي

على الصعيد التشغيلي، حققت "تعليم" تقدماً تشغيلياً متميزاً في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية خلال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٣. فقد ارتفع معدل استخدام الأصول في المدارس المتميزة بنسبة ٧٬٧٪ وأضافت الشركة ثماني مدارس شراكات حكومية جديدة، وبدأت أعمال بناء مدرسة دبي البريطانية الجديدة في جميرا، بسعة ١٬٩٠٠ طالباً، ليتم افتتاحها في سبتمبر من عام ٢٠٢٤. وأعلنت كذلك عن خططها لبدء أعمال بناء مدرسة رابعة من مدارس دبي البريطانية في ميرا، والتي سيتم الانتهاء منها في عام ٢٠٢٥ . ستستمح هذه الاستثمارات في البنية التحتية لشركة "تعليم" الاستفادة من الطلب المتزايد على خدماتها التعليمية، ما يجعلها في وضع متميز يمكنها من مواصلة مسارها نحو تحقيق النمو. علاوة على ذلك، تم تطبيق الزيادات في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة ٢٬٨٪ للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٤، ما يمكن شركة "تعليم" من مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة عبر مدارسها المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر التزام شركة "تعليم" بتحقيق الاستدامة والممارسات المسؤولة بوضوح في برنامجها الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والذي يستهدف تقليل التأثير البيئي، وتعزيز الشمولية ورفاهية الطلاب، ودعم الحوكمة الأخلاقية. تسعى شركة "تعليم" من خلال مبادراتها الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG) إلى التأثير بشكل إيجابي في البيئة، والمجتمع، وتحقيق النزاهة التنظيمية، وتعزيز الروح التعليمية الشاملة والمسؤولة.

قوة الميزانية العمومية

ساهم النمو القوي في الأرباح، نتيجة ضخ عائدات الاكتتاب العام والإدارة المالية المتميزة، في توفير احتياطيات نقدية كبيرة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الدين من ١٠٤٬٤ مليون درهم في نهاية السنة المالية ٢٠٢١/٢٢ إلى سالب ٦٤٨٬٢ مليون درهم في ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، حتى بعد احتساب النفقات الرأسمالية.

يعود السبب في هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى المركز النقدي القوي للشركة، والذي يتجاوز مركز الاقتراض المصرفي . وجاء الانخفاض في القروض المصرفية بمقدار ٣٠٥٬٢ مليون درهم نتيجة السداد المبكر لبعض الديون. والذي تم تنفيذه استراتيجياً للتخفيف من أثر أسعار الفائدة المرتفعة، ودون أي تكلفة إضافية للسداد المبكر. وقد تم تعويض هذه الخطوة جزئياً عن طريق القروض الجديدة التي تم الحصول عليها لتمويل مشاريع التنمية الجديدة.

وفي ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، بلغ صافي الديون المعدلة لشركة "تعليم" ٧٣٬٧ مليون درهم، بعد استثناء وديعة الاكتتاب العام الأولي، مما يمثل انخفاضاً كبيراً بالمقارنة بـ ١٠٤٬٤ مليون درهم في أغسطس ٢٠٢٢. وقد شهدت نسبة الدين إلى حقوق الملكية تحسناً ملحوظاً لتنخفض من ٣٥٬٦٪ إلى ١.٦٪ .

على الصعيد الاستراتيجي، تركز الشركة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتواصل تنفيذ استراتيجيها الجديدة في استخدام جزء من عائدات الاكتتاب العام لمواءمة الهيكل المالي للشركة مع أهدافها. ومع هذا الوضع النقدي القوي، تمتلك "تعليم" تمويلاً كبيراً يضمن لها الحفاظ على استثماراتها بما فيها أي فرص مطروحة للاندماج أو الاستحواذ، لتتمكن من تنفيذ استراتيجة النمو بفعالية.

تحقيق استراتيجيتنا للنمو

ستواصل "تعليم" خلال الفترات التالية التركيز على تنفيذ استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة والتي تشمل تقليل الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب في محفظة مدارسها المتميزة، وزيادة الأعداد في المدارس الحالية الجديدة، وتطوير أربع مدارس جديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة واغتنام أي فرصة مناسبة من الناحية المالية ومن المنظور التعليمي. وتشمل الإنجازات الرئيسية قصيرة المدى الانتهاء من بناء مدرسة دبي البريطانية في جميرا، والتي سيتم افتتاحها في سبتمبر 2024، وبدء بناء المدرسة الرابعة من مدارس دبي البريطانية، والمقرر افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٥ . بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضاً عن زيادة متوقعة في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة ٢٬١٪ في المدارس المتميزة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٤ وذلك لتعزيز تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "تعليم القابضة"

تُعد "تعليم" (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز: TAALEEM) إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة تتضمن ٢٦ مدرسة، منها ١٠ مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة (تقدم الخدمات التعليمية من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم)، إضافة إلى إدارة ١٦ مدرسة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتضم مدارس المجموعة أكثر من ٢٨،٤٩٠ طالب مع هيئة تدريس تتكون من اكفاء المعلمين من جميع انحاء العالم .