- الاستحواذ يتزامن مع احتفال المدرسة هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيسها

- اتساع محفظة المجموعة لتشمل 7 مدارس في دولة الإمارات و9 في الشرق الأوسط

دبي (الإمارات العربية المتحدة): أعلنت "شراكة المدارس الدولية" (ISP)، وهي مجموعة متنامية من المدارس الدولية الخاصة حول العالم؛ استحواذها على الكلية الإنجليزية دبي، وهي مدرسة مستقلة تعتمد المنهاج البريطاني مقرها دبي. تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المجموعة المستمرة لترسيخ بصمتها في دولة الإمارات والمنطقة عموماً؛ علماً أن سمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم سيظل وعائلته جزءاً من المدرسة.

وتضم الكلية الإنجليزية دبي التي تأسست عام 1992 ما يزيد على 1,190 طالباً من المرحلة التأسيسية الأولى (FS1) إلى الصف الثالث عشر. وإلى جانب عضويتها في مجموعة "المدارس البريطانية في الشرق الأوسط" (BSME)، حازت المدرسة مؤخراً على تصنيف "جيد جداً" من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال بهارات مانسخاني، الرئيس التنفيذي لـ"شراكة المدارس الدولية" في الشرق الأوسط وأوروبا: "يسعدنا أن نعلن استحواذنا على الكلية الإنجليزية دبي. وعلى مدار الأعوام الثلاثين الماضية، اكتسبت المدرسة سمعة رائعة في ضوء جهودها المستمرة للحفاظ على مسيرة التعليم والمعايير الأكاديمية المتميزة. ولا شك أن إرث المدرسة العريق والتزامها القوي تجاه المجتمع يتلاءم كلياً مع قيم ’شراكة المدارس الدولية‘، عبر التأكيد على الجودة والتميز مع وضع التعلم في الجوهر. نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة الجديدة، ونتطلع إلى المرحلة القادمة من خلال هذه التجربة المشتركة".

من جانبه قال مارك فورد، مدير الكلية الإنجليزية دبي: "نثق بأن قرار الاستحواذ الجديد سيدعم المرحلة التالية من مسيرة نمو المدرسة. ونحن متحمسون لاستكشاف الآفاق المستقبلية لهذه الخطوة. وبما أن ’شراكة المدارس الدولية‘ ملتزمة بدعم مسيرة تعلم وتقدم الطلاب، ستحرص بلا شك على تطوير البنية التحتية المادية والتشغيلية للمدرسة حتى يتمكن طلابنا من بلوغ مستويات جديدة لطالما اعتقدوا أنها مستحيلة. وبفضل مكانتها المرموقة كمدرسة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستتمكن الكلية الإنجليزية دبي أيضاً من مشاركة أفضل ممارساتها مع مدارس المجموعة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".

وعقب الاستحواذ، تصبح الكلية الإنجليزية دبي ثالث مدرسة في دولة الإمارات تنضم إلى شبكة "شراكة المدارس الدولية" خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وعلى الصعيد العالمي، تمتلك المجموعة أكثر من 75 مدرسة في 21 دولة. وتنضم الكلية الإنجليزية دبي إلى مدارس المجموعة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل: "مدرسة أكويلا"، و"مدرسة النبراس الدولية"، و"مدرسة ستار الدولية" في الطوار، و"مدرسة ستار الدولية" في مردف، و"مدرسة أسبن هايتس البريطانية"، و"مدرسة ريتش البريطانية"، و"مدرسة هاميلتون الدولية"، و"مدرسة المنتزه الإنجليزية".

وستدعم "شراكة المدارس الدولية" مساعي الكلية الإنجليزية دبي لتوفير بيئة داعمة تتيح للطلاب إمكانية الازدهار والتطور على المستوى الأكاديمي والشخصي، وبالتالي تسريع وتيرة نمو ونجاح المدرسة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها كداعم رائد للتميز الأكاديمي داخل المجتمع.

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معلومات حول الكلية الإنجليزية دبي:

تأسست الكلية الإنجليزية دبي عام 1992 وأصبحت واحدة من أكثر المدارس البريطانية المرموقة ومقصداً للراغبين بمنح أبنائهم تعليماً استثنائياً في دبي وخارجها. تضم المدرسة طلاباً ينحدرون من أكثر من 70 جنسية مختلفة، وتقدم للطلاب تعليماً وفقاً للمنهج البريطاني من المرحلة التأسيسية الأولى حتى الصف الثالث عشر. وتقدم المدرسة امتحانات مُعِدَّة من قِبَل بيرسون إيديكسل (Pearson Edexcel) وامتحانات أوكسفورد الدولية AQA Examinations.

هذا وتتمتع الكلية الإنجليزية دبي بسمعة راسخة تستند إلى فلسفة قائمة على التعلم المستمر والامتثال لأعلى المعايير الأكاديمية. وإلى جانب عضويتها في مجموعة "المدارس البريطانية في الشرق الأوسط" (BSME)، حازت المدرسة مؤخراً على تصنيف "جيد جداً" من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وتفخر الكلية الإنجليزية الواقعة في قلب دبي بإرثها وتقاليدها وقيمها الراسخة. وهي تواصل السعي الحثيث لتعزيز مَلَكَة التطور والابتكار لدى الأطفال عبر كافة المراحل العمرية. وتضمن لهم تعليماً عالي الجودة ورعاية شخصية مميزة فضلاً عن الأنشطة المدرسية المنهجية واللامنهجية على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.englishcollege.ac.ae

معلومات حول شراكة المدارس الدولية ISP

شراكة المدارس الدولية، هي مجموعة مستمرة في النمو من المدارس الخاصة الدولية حول العالم، وتهدف جميعها إلى أن تصبح المدرسة المفضلة في منطقتها المحلية. إن التعلّم جوهر كل ما نقدمه لطلابنا وزملائنا وأولياء الأمور. نحن ملتزمون بالاستمرار في عملية التطوير والتحسين طوال الوقت.

تأسست شراكة المدارس الدولية من قبل فريق متمرس من التربويين الملتزمين والمشغلين الذين عملوا معاً على مدار سنوات عديدة. لقد توسعنا الآن لنصل إلى أكثر من 75 مدرسة تقدم مناهج متعددة، معتمدين على العلامات التجارية المحلية والسمعة الطيبة مع ما يبلغ نحو 65 ألف طالب و9000 موظف منتشرين في 21 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.internationalschoolspartnership.com