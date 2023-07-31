الدار العقارية تخصّص استثمارات إضافية بقيمة 350 مليون درهم في شركة "الدار للتعليم" التابعة لها، للاستحواذ على مدرسة كنت كوليج في دبي ومدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة في أبوظبي

الاستثمار الإضافي يشمل توسّع شركة "الدار للتعليم" في المملكة البحرينية من خلال مدرسة كرانلي البحرين، والتي ستفتح أبوابها أمام الطلبة الجدد للمرة الأولى خلال العام الدراسي 2024 / 2025

التوسّع سيرفع الطاقة الاستيعابية في مدارس الدار للتعليم بنحو 6,000 مقعد، ليصل إجمالي المقاعد إلى أكثر من 58,000 مقعد بحلول العام الدراسي 2025 / 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عزّزت الدار العقارية استثماراتها في قطاع التعليم بتخصيص أكثر من 350 مليون درهم إضافية، بعدما أعلنت خلال العام الماضي عن التزامها باستثمارات أولية بقيمة 1 مليار درهم في شركة "الدار للتعليم". ويشمل الاستثمار الإضافي توسّع "الدار للتعليم" في دبي والمملكة البحرينية بجانب إتمام صفقة استحواذها على مدرسة جديدة في أبوظبي.

وتتضمن الخطة التوسعية لشركة "الدار للتعليم" إنشاء مدرسة كرانلي البحرين، والتي ستكون بمثابة أول مدرسة متميّزة تحمل علامة تجارية في المملكة البحرينية وتقدم منهاجاً بريطانياً دولياً عند افتتاحها في عام 2024. وستقدم المدرسة الجديدة المختلطة منهاجاً بريطانياً دولياً للطلاب، بدايةً من السنوات التحضيرية وحتى الصف 13. وتُعد هذه الخطوة بمثابة إنجاز آخر يُضاف إلى سجّل نجاحات "الدار للتعليم"، بينما تمضي قدماً في التوسّع خارج دولة الإمارات لنقل خبراتها التعليمية إلى المملكة البحرينية.

ويتضمن هذا الاستثمار الإضافي أيضاً إتمام صفقة استحواذ على مدرسة كنت كوليج في دبي ومدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة في أبوظبي، وهما من نخبة المؤسسات التعليمية على مستوى دولة الإمارات. وستمثل صفقة الاستحواذ على مدرسة كنت كوليج في دبي، بمجرد إتماماها بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المعتادة، أول مشروع لشركة "الدار للتعليم" في دبي، في حين سيسهم الاستحواذ على مدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة في أبوظبي في توسيع نطاق حضور "الدار للتعليم" وترسيخ مكانتها وتعزيز دورها في إثراء القطاع التعليمي داخل إمارة أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يؤكد هذا الاستثمار التزامنا بمواصلة مسيرة نموّنا التحوّلي، كما يعكس قدرتنا على توسيع نطاق محفظة أصولنا وتنويعها عبر العديد من المناطق الجغرافية. اتخذنا أولى خطواتنا الاستثمارية في دبي هذا العام، والتي تُعد إنجازاً مهماً آخر لشركتنا، ونخطو من خلال هذا الاستثمار خطوة مهمة جديدة في مسيرتنا نحو ترجمة مستهدفات خطتنا التوسعية في المنطقة. وبالاستفادة مما حققناه من منجزات ومكانة متميزة داخل القطاع التعليمي، سنسعى إلى توفير الفائدة لمزيد من العائلات من خلال التعليم عالي الجودة والمبتكر الذي نقدمه في مدارسنا".

ومن جانبها، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتعليم": "لا تقتصر رؤية الدار للتعليم على تعزيز مكانتها كمزوّد رائد للخدمات التعليمية، إذ تتطلع إلى إرساء الأسس لمنظومة تعليمية تفاعلية ونابضة بالحيوية تساعد الطلاب على اكتساب المعرفة وتعزيز حصيلتهم العلمية والتطوّر باستمرار مع غرس شغف التعلّم في نفوسهم مدى الحياة. وهذا التوسّع ما هو إلا امتداد لجهودنا المبذولة في الارتقاء بقدراتنا نحو تحقيق أثر إيجابي وملموس في مسيرة الطلاب التعليمية محلياً وإقليمياً، وذلك من خلال منحهم بيئة تعليمية مثالية وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم. وبينما نواصل تطوير محفظتنا، فإننا نتطلع إلى تقديم أفضل منصة تعليمية والوصول إلى المزيد من العائلات والطلاب في جميع أنحاء المنطقة".

وتعتزم "الدار للتعليم" الارتقاء بمستوى جودة التجربة التعليمية في مدرسة كنت كوليج في دبي ومدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة في أبوظبي، وذلك بالتركيز على مجموعة من المحاور الرئيسية، بما في ذلك تحسين المرافق والبنية التحتية، وتوفير فرص التطوير المهني الشامل للمعلمين والموظفين. وستستفيد المدارس الثلاث الجديدة في محفظة "الدار للتعليم" من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات الذي تتمتع به الشركة لتحقيق التميّز الأكاديمي، إلى جانب خبراتها الواسعة في القطاع التعليمي عموماً والوصول إلى شبكة واسعة من المدارس.

تأسست مدرسة كنت كوليج في دبي في عام 2016، وتُعدّ واحدة من المدارس المرموقة، حيث تقدم مجموعة شاملة من المناهج التعليمية، تشمل المنهاج البريطانية، وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية، وبرامج مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا في الفنون المسرحية والرياضة والأعمال للطلاب من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية. أما مدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة فتقع في مدينة شخبوط في أبوظبي، وتقدم لطلاّبها منهاجاً أمريكياً بدايةً من رياض الأطفال وصولاً للمرحلة الثانوية.

نتائج استثمارات شبكة مدارس "الدار للتعليم" بقيمة 1.35 مليار درهم منذ العام 2022

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 33 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.