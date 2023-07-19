تعلن شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Meritو Marlboro وL&M" بكافة أنواعها.

صرح علي كرمان المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للإستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 42جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.



وتؤكد فيليب موريس- مصر التزامها بتزويد السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية. كما تناشد الشركة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.

وتوضح الشركة أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن، وتناشد الشركة المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

وتؤكد فيليب موريس – مصر عملاً بمبدأ الشفافية، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تعديل اضافي لأسعار منتجاتها بهدف حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية ولمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق.

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