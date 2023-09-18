أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة موانئ أبوظبي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمناولة وتخزين البضائع الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي، مع تركيز فيرتيغلوب على تعزيز قدرات تخزين وشحن اليوريا والأمونيا وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواصلة أتمتة الأنشطة اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب:"يسرنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، الشركة الوطنية الرائدة والمحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف الفرص الجذابة التي تتيحها متطلبات إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، مما يعزز قدرتنا على تخزين وشحن اليوريا والأمونيا من مصر ويدعم برنامجنا لتحسين هيكل التكلفة اللوجستية".

وأضاف: "يتيح الموقع الاستراتيجي لمرافق الإنتاج التابعة لنا الوصول المباشر إلى الموانئ ومراكز التوزيع الدولية، مما يمكننا من الوصول بسهولة إلى الأسواق النهائية الرئيسية والمناطق ذات الطلب المرتفع. وستمكننا مذكرة التفاهم من توسيع شراكتنا لتشمل مناطق جغرافية إضافية، وكذلك عمليات شحن وتخزين الأمونيا الخضراء بما يتماشى مع التزامنا بتقديم منتجات أكثر استدامة للعالم".

وتسعى فيرتيغلوب للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد ووسائل النقل المستدامة الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي في تحسين هيكل تكاليفها اللوجستية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحسين كفاءة التكاليف الذي تم طرحه مؤخراً بهدف تحقيق وفورات سنوية متكررة في التكاليف السنوية بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، تؤكد مذكرة التفاهم التزام المجموعة بتوسيع نطاق التعاون على الصعيد العالمي وتطوير سلاسل التوريد عبر استخدام أنواع الوقود البديلة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات المجموعة للاستدامة. ونحن نتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون للمساهمة في بناء مستقبل يشهد اهتماماً كبيراً بالبيئة والاستغلال المسؤول للموارد".

وأضاف: "بصفتنا شركتين وطنيتين رائدتين، تسعى ’مجموعة موانئ أبوظبي‘ و’فيرتيغلوب‘ إلى تحقيق إمكانات واعدة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، حيث سنعمل في المجموعة على الاستفادة من محفظة أعمالنا المتكاملة وخبراتنا الواسعة في إنشاء البنى التحتية وسلاسل التوريد اللازمة لدعم قدرات ’فيرتيغلوب‘ في مجال شحن وتخزين اليوريا والأمونيا."

وبالإضافة إلى ذلك، ستستكشف فيرتيغلوب ومجموعة موانئ أبوظبي فرص التعاون المحتمل في مناطق جغرافية أخرى، وكذلك تطوير حلول سلسلة التوريد للأمونيا الخضراء، الناقلة للهيدروجين، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لعمليات فيرتيغلوب الحالية بالقرب من الممرات الملاحية الرئيسية.

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نبذة عن شركة فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي جلوبال ("أو سي آي جلوبال") وشركة "أدنوك". أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.fertiglobe.com.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي. وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com.