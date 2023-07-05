الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "تكنال"، المزود الرائد لحلول النوافذ والأبواب والواجهات المستدامة المصنوعة من الألومنيوم، والتابعة إلى "هايدرو اكستروديد سولوشنز"، عن افتتاح مقرها الإقليمي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحضر سعادة توماس ليد بول، سفير مملكة النرويج لدى المملكة العربية السعودية الحفل، وقال: "نفخر بإطلاق شركة تكنال عملياتها في المملكة العربية السعودية لتوفير حلول مستدامة لقطاع البناء، ونثق بريادتها في تنفيذ حلول مستدامة ومساهمتها بدعم أهداف رؤية السعودية 2030".

وتعد محموعة "هايدرو" من أبرز الشركات العالمية في قطاعي الألمنيوم والطاقة، ولديها 32 ألف موظف في أكثر من 140 موقعًا و40 دولة. تعمل تكنال في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 44 عامًا، حيث تقدم ألومنيوم منخفض البصمة الكربونية وحلول موفرة للطاقة وعالية الأداء للنوافذ والأبواب والواجهات. كما يهدف مقر الشركة الجديد إلى تعزيز قدرات الشركة في توفير نوافذ وأبواب وواجهات من الألومنيوم لعملائها والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين والمطورين في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال سام روبنسون، العضو المنتدب في شركة "هايدرو لأنظمة المباني" بمنطقة آسيا: "يؤكد هذا الإنجاز على التزامنا في دعم جهود إزالة الكربون في المملكة العربية السعودية، ومن خلال الاستثمار في المنتجات المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير، يمكن لمطوري المباني خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 75٪ كحد أدنى وإنشاء المزيد من قيمة نهاية العمر لمبانيهم بالإضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الدائري. كما نهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تطورات المملكة وهي تتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وأضاف روبنسون: "تساهم المباني بنسبة 40٪ من إجمالي استهلاك الطاقة على مستوى العالم، وتركز حلولنا على تقليل البصمة الكربونية للمباني من خلال تقديم نوافذ وأبواب وواجهات رائدة مستدامة من الألومنيوم في جميع أنحاء العالم. كما يتمتع سوق المملكة بإمكانيات كبيرة مع العديد من مشاريع البناء الكبرى بما في ذلك نيوم ومشروع البحر الأحمر. نتطلع إلى تنمية أعمالنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع ومواصلة دعم المشاريع الكبرى التي نساهم في تطويرها".

قوم المملكة العربية السعودية، والتي تتصدر قائمة أكبر الاقتصادات العربية، ببناء عدد من المشاريع الجديدة في إطار التزامها بتنويع اقتصادها غير النفطي، حيث تشمل هذه المشاريع قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة والترفيه والبنية التحتية وغيرها. وقد أظهر استطلاع جديد أجراه المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين أن قطاع البناء في المملكة حافظ على مكانته الراسخة في الربع الأول من عام 2023 وأحرز نتائج قياسية نتيجة زيادة عدد المشاريع والأعمال. وسجل مؤشر مسح البناء العالمي ريكس (Rics) الرئيسي نمواً ملحوظاً لقطاع البناء في المملكة، بقيمة إيجابية صافية تبلغ 69 خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 65 المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتواصل المملكة العربية السعودية سعيها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، حيث تعهدت بتوليد 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتسعى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 طن متري سنوياً بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، تسعى تكنال إلى دعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز استدامة المباني من خلال منتجاتها الموفرة للطاقة ذات بصمة كربونية منخفضة.

وتأتي زيادة اهتمام العالم بالتعدين الحضري في ضوء الأنظمة الصارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وانطلاقاً من حقيقة أن احتياطات الموارد الطبيعة يتم استنزافها ببطء، لذلك توجه تكنال اهتمامها إلى التعدين الحضري في إطار ممارساتها الدائرية، حيث أطلقت عدداً من مبادرات جمع الألمنيوم منتهي الصلاحية لإعادة تدويره بما يعزز هذا النهج المستدام عالمياً.

وخلال هذه الفعالية، أعلنت تكنال عن طرح "هايدرو سيركال 100R"، أحدث منتجات هايدرو ذات بصمة كربونية شبه صفرية في سوق المملكة، وهي أول منتجات ألمنيوم منخفضة الكربون في العالم، مصنوعة بنسبة 100% من الالمنيوم المعاد تدويره بعد الاستهلاك لتصنيع نوافذ الأبواب والواجهات.

واستكملت تكنال على المستوى العالمي، بما فيه منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 300 مشروع باستخدام سبائك الألمنيوم منخفضة الكربون. وساعدت من خلال منتجاتها "هايدرو سيركال 75R" المطورين والمستثمرين على تقليل انبعاثات الكربوني بما يزيد عن 250 ألف طن متري. وتسهم النوافذ والأبواب والواجهات المصنوعة من "هايدرو سيركال" من تكنال بتقليل البصمة الكربونية للمشاريع الضخمة والمباني الحديثة الشاهقة في المملكة بشكل كبير وملحوظ.

يذكر أن تكنال قد قدمت مجموعة من مشاريع الألمنيوم المستدام لأبرز معالم المملكة الرئيسية، بما في ذلك مقر شركة بريجستون في فترة الستينيات، والقرية الساحلية على البحر الأحمر وبوابة الدرعية. كما قدمت تكنال حلولاً فعالة لمترو الرياض وهيلتون جاردن إن وبرج الزامل "أطلال" ومشاريع فيرمونت الرملة والقدية في المملكة العربية السعودية.

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