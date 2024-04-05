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تصنيع، تجارة وتجزئة
أبريل ٥، ٢٠٢٤
"بساطة" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
مصر

تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات

تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات
تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات
البرازيل

مشروع جديد لموانئ دبي العالمية في البرازيل…هذه التفاصيل

مشروع جديد لموانئ دبي العالمية في البرازيل…هذه التفاصيل
مشروع جديد لموانئ دبي العالمية في البرازيل…هذه التفاصيل
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السويدي اليكتريك المصرية تستهدف التوسع في الخليج وإفريقيا - رئيس الشركة

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السويدي اليكتريك المصرية تستهدف التوسع في الخليج وإفريقيا - رئيس الشركة
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"القلعة للاستثمارات" المصرية تتوصل لاتفاق تسوية لالتزاماتها لشركة فاينانشال هولدنغ انترناشونال

\"القلعة للاستثمارات\" المصرية تتوصل لاتفاق تسوية لالتزاماتها لشركة فاينانشال هولدنغ انترناشونال
\"القلعة للاستثمارات\" المصرية تتوصل لاتفاق تسوية لالتزاماتها لشركة فاينانشال هولدنغ انترناشونال
المغرب

المغرب يوقع اتفاق مع مجموعة صينية بقيمة 3 مليار درهم، لماذا؟

المغرب يوقع اتفاق مع مجموعة صينية بقيمة 3 مليار درهم، لماذا؟
المغرب يوقع اتفاق مع مجموعة صينية بقيمة 3 مليار درهم، لماذا؟
الإمارات

غذاء القابضة الإماراتية تستحوذ على حصة في مزارع العين للإنتاج الحيواني.. ماذا نعرف؟

غذاء القابضة الإماراتية تستحوذ على حصة في مزارع العين للإنتاج الحيواني.. ماذا نعرف؟
غذاء القابضة الإماراتية تستحوذ على حصة في مزارع العين للإنتاج الحيواني.. ماذا نعرف؟
مصر

مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار

مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار
مصر: الحكومة تدرس مقترح شركة إيطالية لمشروع باستثمارات 4 مليار دولار
مصر

السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025

السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025
السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى 70% من الإنتاج في 2025
السعودية

فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية

فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية
فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية