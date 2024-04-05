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"بساطة" للمدفوعات الإلكت...
فيديو
تصنيع، تجارة وتجزئة
أبريل ٥، ٢٠٢٤
"بساطة" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
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تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات
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فيديو- الصناعة السعودية: توسعات إقليمية ودولية