الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وشركة التعدين الوطنية القابضة الإندونيسية (إينالوم)، عن توقيع اتفاقية تمنح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الحق الحصري في ترخيص تقنيتها المطورة محلياً في الإمارات العربية المتحدة لشركة إينالوم الإندونيسية لاستخدامها في مشروع توسعة مصهر الشركة في إندونيسيا، وحق الاستثمار في المشروع وشراء الألمنيوم المُنتج.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان ورئيس شركة إينالوم هندي بريو سانتوسو على هامش قمة العشرين المقامة في بالي في إندونيسيا، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، وسعادة باهالا منصوري نائب وزير المؤسسات المملوكة للدولة بجمهورية إندونيسيا، وسعادة حسين باجيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم الحق الحصري في ترخيص تقنية الصهر DX+ Ultra، أحدث التقنيات الصناعية الخاصة بالشركة، لشركة إينالوم على أساس تجاري لاستخدامها في توسعة مصهر كوالا تانجونج في شمال سومطرة، بعد دراسة جدوى مشروع التوسعة. وقد عملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير تقنياتها في مجال صهر الألمنيوم محلياً على مدار أكثر من 30 عاماً، وفي العام 2016، أصبحت أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي، بتوقيع اتفاقية نقل التقنيات مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

كما يحق لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على حصة أقلية في المشروع، وشراء الجزء الأكبر من الألمنيوم المُنتج. وتسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في المشروع أو شراء الألمنيوم المُنتج لأن هذا المشروع يستخدم الكهرباء المولدة عن طريق الموارد المتجددة، حيث يستخدم مصهر الألمنيوم الموجود في كوالا تانجونج الطاقة الكهرومائية في عمليات إنتاج الألمنيوم.

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصهر بعد اكتمال التوسعة إلى أكثر من 400 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وذلك وفقاً لنتائج دراسة الجدوى المصرفية لمشروع التوسعة الذي ستتشارك في تمويله الإمارات العالمية للألمنيوم وإينالوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز تعاوننا مع إينالوم، والبدء في نشر تقنياتنا الصناعية المطورة في دولة الإمارات إلى إندونيسيا. كما سيعمل الاستثمار المحتمل في توسعة مصهر كوالا تانجونج، وشراء الألمنيوم المُنتج، على زيادة النمو المتحقق في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة في جميع أنحاء العالم مع حماية كوكبنا للأجيال القادمة. أود أن أتوجه بالشكر لشركة إينالوم على ثقتهم المستمرة والتي تتماشى مع الشراكة بين البلدين".

من جانبه، قال هندي بريو سانتوسو، رئيس شركة إينالوم: " تؤكد هذه الاتفاقية أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي الشريك المفضل لتنفيذ توسعة مصهر كوالا تانجونج، ويعود ذلك إلى كفاءة تقنية الصهر الخاصة بالإمارات العالمية للألمنيوم وخبرة الشركة الكبيرة في نقل هذه التقنية على المستوى الدولي، إضافة إلى الاستثمارات المحتملة واتفاقية شراء الألمنيوم المُنتج. نتطلع إلى إكمال دراسة الجدوى المصرفية بنجاح قبل أن نبدأ تنفيذ المشروع".

وتتعاون الإمارات العالمية للألمنيوم وإينالوم حالياً وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها في العام 2020، تنص على تقييم التحديثات الممكنة باستخدام تقنية الإمارات العالمية للألمنيوم لتطوير مصهر الألمنيوم الحالي في كوالا تانجونج. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج خلايا الاختزال الحالية بنحو 20 ألف طن سنوياً أو بنسبة 10% تقريباً، واكتملت أعمال التصميم لقسم تجريبي من المشروع. وقد أجرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سلسلة من التحديثات المماثلة عبر مواقعها في جبل علي والطويلة خلال العقود الأخيرة.

وفي العام 2020، وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة "نيو ألومينيو كولومبيا"، من شأنها تمهيد الطريق لتصدير تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتطوير أول مصنع لإنتاج الألمنيوم في الدولة اللاتينية.

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