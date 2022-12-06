إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية ودعم نمو قطاع صناعة الأغذية المحلي

الاتفاقيات التي تم توقعيها على هامش افتتاح معرض أبوظبي الدولي للأغذية تشمل تقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لموظفي مجموعة "أدنوك" والمقاولين المتعاقدين معها

أبوظبي: وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقوداً بقيمة تزيد عن مليار درهم إماراتي مع أربع شركات في أبوظبي لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لجميع شركات مجموعة "أدنوك" خلال الأعوام من 2022 ولغاية 2027.

ومن خلال إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة العقود الأربعة إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، توكد "أدنوك" التزامها بدعم الشركات المحلية وتعزيز نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلية وذلك من خلال تشجيع توفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عبر الشركات الأربع.

تم توقيع العقود على هامش مراسم افتتاح معرض أبوظبي الدولي للأغذية مع كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق "إن سي تي آند إتش"، و"سيدكسو كيلفين لخدمات الضيافة"، و"ابيكس الوطنية للتموين"، و"رويال لخدمات التموين".

شهد مراسم توقيع العقود كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي مريم حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو الشركات المحلية، يسرنا توقيع هذه العقود التي تسهم في نمو قطاع صناعة الأغذية المحلي، وتوفير خدمات تموين غذائي ذات جودة عالية لتلبية احتياجات القوى العاملة الكبيرة والمتنوعة لموظفي ’أدنوك‘ والمقاولين العاملين معها في مختلف المواقع البرية والبحرية. وتؤكد هذه العقود التزامنا باستخدام الموردين والمقاولين المحليين لدعم نمو وتطور وتنوع قطاع الصناعة المحلية".

وأضاف: "من خلال العمل مع الشركات المحلية والتشجيع على استخدام المزيد من المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات، فإننا نهدف لدعم نمو وتطور صناعة الأغذية في الدولة، والتي تعد عاملاً مهماً في استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي".

ويعمل في "أدنوك" قوى عاملة تنتمي لأكثر من 100 جنسية في شركاتها التي تضم 14 شركة تعمل في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتقدم "أدنوك" سنوياً أكثر من 45 مليون وجبة لتوفير الاحتياجات الغذائية لعدد من موظفيها والمقاولين المتعاقدين معها خاصةً الذين يعملون في مواقع الشركة البحرية والبرية النائية.

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حول "أدنوك"

أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.adnoc.ae

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