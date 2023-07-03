(محتوى دعائي)

أبرم "ستاندر بنك"، وهو مؤسسة مالية رائدة في جنوب إفريقيا، شراكة استراتيجية مع خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) تهدف إلى تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة إلى عملائه في جنوب إفريقيا. وفي مقابلة أجريت معها مؤخراً، استعرضت بليندا راثوجوا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية الشخصية والخاصة في "ستاندرد بنك جنوب أفريقيا"، تصوراتها ورؤاها القيّمة حول أهمية الجهود التعاونية.

وترى بليندا راثوجوا بأن الشراكة بين ستاندرد بنك وخدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) في جنوب أفريقيا تهدف إلى تقديم تجارب مصرفية رقمية سلسة إلى العملاء الذين يستخدمون التطبيق المصرفي الخاص بستاندرد بنك من خلال أجهزة هواوي. وقد عملت المؤسستان معاً على مدى السنوات الثلاث الماضية للتكامل مع قدرات خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) بما يضمن توافق تطبيق ستاندرد بنك المصرفي مع منظومة هواوي الإيكولوجية. وفي إطار هذا التعاون، تم تطبيق آلية التحقق الآمن للمصادقة على العملاء الذين يستخدمون التطبيق، وتم كذلك إطلاق حملة ترويجية عالمية لتنزيل التطبيقات، مما ساهم في توسيع نطاق عالم الخدمات المصرفية الرقمية ليصل إلى أكثر من 300,000 من مستخدمي أجهزة هواوي.

وأضافت راثوجوا قائلة، "يتيح تعاوننا هذا مزيداً من الراحة والملاءمة للمستخدمين فيما يتعلق بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتمكينهم من الوصول السهل إلى تطبيق ستاندرد بنك المصرفي على أجهزتهم والاستمتاع بخدمات أخرى مثل التحقق من رصيدهم الائتماني وفتح حساب توفير وشراء وقت بث برنامج ما أو شراء البيانات أو الكهرباء من خلال التطبيق المصرفي".

تهدف هواوي إلى بناء نظام إيكولوجي قوي للتطبيقات لتوفير مجموعة غنية ومتنوعة من التطبيقات لمستخدميها، وإن شراكاتها مع مؤسسات معروفة مثل ستاندرد بنك يعد أمراً حيوياً لتوسيع عروض التطبيقات على متجر AppGallery والارتقاء بتجربة المستخدم نحو الأفضل بوجه عام.

يتم تزويد شركاء خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) بالموارد والأدوات والدعم الفني وبرامج الحوافز لدعم الشركات لبناء وتحسين تطبيقاتهم لأجهزة هواوي.

وخلصت راثوجوا إلى القول، "نحن في ستاندرد بنك ندرك بأن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو والتنمية في أفريقيا. ولقد استطعنا من خلال تمكين العديد من عملائنا من الوصول إلى تطبيق ستاندرد بنك المصرفي عبر أجهزة هواوي من إدراك أهمية الشراكة مع هواوي لتزويدهم بحلول مصرفية رقمية تناسب احتياجاتهم، ونحن فخورون بتعاوننا هذه مع هواوي في جنوب أفريقيا ونرى بأنها فرصة مواتية لتعزيز النمو والتنمية في أفريقيا".

لقد حققت خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) نجاحاً ملفتاً عبر إقامة شراكات استراتيجية مع تطبيقات مصرفية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها، تطبيق بنك أبوظبي التجاري (ADCB) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) وبنك أبوظبي الأول (FAB) وبنك المشرق (Mashreq) ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) وبنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كبرى البنوك السعودية مثل مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض وبنك الإنماء وبنك ساب. كما أتاحت علاقات التعاون المثمرة هذه طرقاً جديدة لهذه المؤسسات المصرفية المرموقة للتواصل مع جمهور أوسع من مستخدمي هواوي. وتعدّ هذه الشراكات بمثابة شهادة على الالتزام المشترك لخدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) والتطبيقات المصرفية لتقديم حلول مبتكرة وتحسين مستوى التجربة المصرفية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعاونهما المشترك، سيتمكن الطرفان من إعادة تشكيل ملامح مشهد الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تقديم خدمات سلسة ومتطورة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مستخدمي هواوي.