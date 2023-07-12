تجاوزت القيمة المستهدفة على الطرح أكثر من تسع مرات، محققا المصرف بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات للصكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال في المنطقة منذ عام 2013

بلغ سعر الطرح معدل ربح قدره 7.25 بالمائة.

يؤكد نجاح الطرح على ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في قوة ومكانة المصرف ومركز رأس ماله وأدائه المستمر.

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الرائدة اليوم، نجاحه في اصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر اول اصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأمريكي في العالم منذ شهر مارس 2023.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 و A+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليار دولار امريكي متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: " نحن فخورون بهذا الاقبال اللافت والاستثنائي من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والاقليمين والدوليين وتجاوز القيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات، ما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في قوة ومكانة مصرف أبوظبي الإسلامي. كما يسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي بالرغم من خفض التسعير النهائي. ومن شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأس مال مجموعة المصرف ومركزها القوي. ويأتي هذا النجاح بفضل سجل المصرف الحافل بالإنجازات وقدرته على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة الى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي. "

وجاء الطرح مدفوعًا بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83% للشرق الأوسط و 13% لأوروبا ونسبة 4% لآسيا. وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70% ، ولمدراء الأصول والصناديق 16% والبنوك التجارية 10% و4% لمستثمرين آخرين.

تم هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وعمل كل من بنك "اتش اس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورجان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 172 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.