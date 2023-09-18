تعتزم شركة أوكيو ش م ع م ("شركة أوكيو") وعُمان إينرجي تريدينج كومباني، وشركة عُمان أويل سيرفيسيس ليمتد (يشار إلى كل منهم منفردا بالمساهم البائع ومعًا بـ "المساهمون البائعون") طرح عدد 2,122,005,720 سهمًأ عادياً، أي ما يعادل 49% من أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع (قيد التحول). يتضمن الطرح فئتين، الفئة الأولى ويُخصص لها 40% من حجم من الطرح، ومجموعة من المستثمرين الرئيسين بنسبة 30% والفئة الثانية بنسبة 30% من أسهم الطرح المتبقية بسعر مخفض.

يتراوح النطاق السعري لسهم الطرح المطبق على طرح الفئة الأولى من 131بيسة إلى 140 بيسة، وسيتم تحديد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب في الفئة الأولى.

سعر الاكتتاب في الفئة الثانية هو السعر الأعلى المطبق عليه الخصم، ويبلغ 126 بيسة لكل سهم.

ثلاثة مستثمرين رئيسين وهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارت العامة، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن في، وقد أكدوا التزامهم النهائي للاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم – ووفقا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم، لكل منهم ما نسبته 10% من الطرح.

يتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للاكتتاب 297 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 771 مليون دولار أمريكي) بحساب السعر الأعلى للسهم، مما يرفع قيمة شركة أوكيو لشبكات الغاز لتصل إلى 606 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 1,574 مليون دولار أمريكي) .

يفتتح الاكتتاب لجميع الفئات بتاريخ 26 سبتمبر 2023م، ويغلق بتاريخ 9 أكتوبر 2023م للفئة الأولى، وبتاريخ 5 أكتوبر 2023م للفئة الثانية.

يتوقع بدء تداول أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط بتاريخ حوالي 24 أكتوبر 2023م.

مسقط، سلطنة عمان: أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع (قيد التحول) النطاق السعري وتفاصيل عن فترة الاكتتاب المتعلقة بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة مسقط ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وقد تم اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية وقطاع التأمين في السلطنة.

وتعليقاً على ذلك، قال طلال العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز: "نحن فخورون جدًا بالمسيرة التي أوصلتنا لهذا الإنجاز اليوم، ونتطلع إلى بدء فترة الاكتتاب الفعلية، فلدى الشركة أسس متينة، وسجل حافل بالإنجازات المتواصلة، وما تقوم به اليوم يعد خطوة كبيرة نحو المرحلة القادمة من النمو".

ومن جهته قال منصور العبدلي، المدير التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز: "نثق في موقعنا في السوق باعتبارنا المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في السلطنة، إلى جانب قدرتنا على توفير البنية الأساسية لكل من شركائنا المحليين والدوليين على حد سواء. فمنذ الإعلان عن نيتنا طرح أسهمنا في بورصة مسقط، لمسنا اهتمام قوي من جانب المستثمرين، خاصةً مستثمرينا الرئيسيين الذين يتألفون من المؤسسات الثلاثة الشهيرة عالميًا، في إشارة واضحة إلى قوة مركزنا وأدائنا. ونؤكد أن أوكيو لشبكات الغاز تقدّم فرصة استثمارية جذابة، والأيام القادمة سوف تثبت ذلك."

ومن جهته، قال متعب الشثري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العُمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة): "نظرنا إلى ما تتمتع الشركة به من تدفقات نقدية عالية، مدعومة ببيئة تنظيمية حديثة، وفريق إدارة يمتلك خبرة واسعة، ووضعناها نصب أعيننا لبناء قرار الاستثمار في أوكيو لشبكات الغاز، ويسعدنا التأكيد على التزامنا بالاستثمار كأحد المستثمرين الرئيسيين في هذا الطرح العام. لدينا ثقة بمسيرة الشركة المستقبلية، وثقة في سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من أكبر عمليات الاكتتاب العام في بورصة مسقط حتى اليوم. ولا شك بأن استثمارنا يؤكد في الوقت نفسه التزامنا واستراتيجيتنا الاستثمارية طويلة المدى في سلطنة عُمان".

ومن جهة أخرى، قال سعادة منصور بن ابراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: "نفخر بشراكتنا مع شركة أوكيو لشبكات الغاز من خلال هذا الطرح، إذ نؤمن بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في ربط منتجي الغاز بالعملاء المستفيدين منه، وبالمكانة الحيوية للشبكة التي تمتلكها الشركة كجزء من البنية الأساسية المحورية للبلاد. نحن نهدف للمساهمة في مسار اوكيو لشبكات الغاز من خلال المزيد التوسع في الشبكة، ودور الشركة في قطاع مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق مبادرات النمو على المدى الطويل".

وعلى صعيد آخر، قال باسكال دو بوك، الرئيس التنفيذي لشركة فلوكسيس: "يتوافق هذا الاستثمار تمامًا مع استراتيجيتنا لتطوير سلاسل قيمة الطاقة منخفضة الكربون من خلال الشراكات، وبما أن عُمان ستصبح مركزًا رائدًا لتصدير الهيدروجين المتجدد، وتُعد هذه فرصة فريدة لشركة فلوكسيس للعب دور رئيسي في تسريع تحول الطاقة وجلب الهيدروجين المتجدد إلى بلجيكا وأوروبا."

تفاصيل النطاق السعري للطرح وعملية الاكتتاب

سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:

يعتزم المساهمون البائعون طرح ما يصل إلى (49)% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في البورصة، وبعد الطرح مباشرة، ستظل نسبة 51% على الأقل من الأسهم مملوكة لمجموعة أوكيو. تحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

جميع الأسهم المصدرة من المساهمين البائعين هي أسهمٌ عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، والتي سيتم دفعها بالكامل للمساهمين البائعين. كذلك، سوف يتحمل المساهمون البائعون تكاليف الطرح.

طرح الفئة الأولى: تم تخصيص عدد 848,802,288 سهم للفئة الأولى، ويُقسم هذا العدد على النحو التالي: (أ) 20 بالمئة من أسهم الطرح (أي ما يعادل 50% من أسهم الفئة الأولى، بعدد 424,401,144 سهم) ستكون لمقدمي طلبات الاكتتاب من المؤسسات المحلية. تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من المؤسسات المحلية بالنسبة والتناسب. ويمكن لمقدمي طلبات الاكتتاب في أسهم الفئة الأولى الاكتتاب بحد أدنى 100,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. (ب) 20 بالمئة من أسهم الطرح (أي ما يعادل 50% من أسهم الفئة الأولى، بعدد 424,401,144 سهم) لمقدمي طلبات الاكتتاب من المؤسسات غير المحلية. تُحدد نسبة الأسهم المخصصة لمقدمي الطلبات من المؤسسات غير المحلية من قبل المساهمين البائعين بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك.

طرح المستثمرين الرئيسيين: تم تخصيص عدد (636,601,716) سهم للمستثمرين الرئيسيين، أي ما يعادل 30% من الطرح، فقد تلقت الشركة التزاماً نهائيًا من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن في، وقد أكدو التزامهم النهائي للاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم، أي ما يعادل 89,124,240 ريال عُماني - ووفقا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم.

طرح الفئة الثانية: تم تخصيص عدد (636,601,716) سهم للفئة الثانية، أي ما يعادل 30% من الطرح (تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من الفئة الثانية بالنسبة والتناسب). إذا تجاوز إجمالي الطلب للفئة الثانية نسبة 30% من إجمالي الطرح للفئة الثانية، قد تقرر الهيئة العامة لسوق المال وضع الحد الأدنى من عدد أسهم الطرح للفئة الثانية التي سيتم توزيعها بصورة متساوية بين مقدمي الطلبات من الفئة الثانية، وتخصيص المتبقي من أسهم الطرح بالفئة الثانية من الطرح بالنسبة والتناسب، ويمكن للمستثمرين في الفئة الثانية تقديم طلباتهم بحد أدنى قدره 1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. إذا كان إجمالي الطلب في الفئة الثانية أقل من أو يساوي 30% من العرض، فبعد التخصيص الكامل لمقدمي طلبات الفئة الثانية، سيتم توفير رصيد أسهم الطرح لمقدمي طلبات الفئة الأولى بالنسب المحددة أعلاه للتخصيص بسعر الطرح، إذا كان هناك تجاوز في الفئة الأولى.

تخضع الأسهم التي بحوزة المساهمين البائعين بعد إكمال الطرح لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً ميلادياً، وتخضع كذلك للاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك. كما ستخضع الشركة لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلادياً، وللاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك. أما أسهم المستثمرين الرئيسيين، فتخضع لعملية حجز لمدة 90 يوماً بعد تاريخ الإدراج.

تتوقع الشركة أن يكون تاريخ الإدراج في بورصة مسقط في أو حوالي 24 أكتوبر 2023، وذلك بعد حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية.

يكون اكتمال الطرح والإدراج خاضعاً لظروف السوق، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

تم تعيين بنك مسقط ش م ع ع، وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمنسق عالمي مشترك، وتعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار.

تتوفر معلومات كاملة على الطرح في نشطة الإصدار تحت قسم المستندات الرئيسية، وذلك عبر الرابط الآتي: https://oqgn.om/ipo ، وفي مذكرة الطرح الدولية، ولدى فروع وكلاء التحصيل الموضحين أدناه.

تواريخ هامة

تاريخ الجولات التعريفية لفريق الإدارة (مقدمي الطلبات العُمانيين): 20 سبتمبر 2023م

تاريخ الجولات التعريفية لفريق الإدارة (مقدمي الطلبات غير العُمانيين): 26 سبتمبر 2023م

تاريخ الإدراج والتداول (المتوقع) في بورصة مسقط: (24 أكتوبر 2023)

الفئة الأولى المؤسسات والمستثمرون من الجهات الاعتبارية غير الأفراد يفتح باب الاكتتاب بتاريخ 26 سبتمبر 2023م

يغلق باب الاكتتاب بتاريخ 09 أكتوبر 2023م الفئة الثانية المستثمرون من الأفراد يفتح باب الاكتتاب بتاريخ 26 سبتمبر 2023م

يغلق باب الاكتتاب بتاريخ 05 أكتوبر 2023م

سياسة توزيع أرباح الأسهم

تعتزم الشركة الحفاظ على سياسة قوية لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة جميع تدفقاتها النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو مع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.

في يناير 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح بقيمة 33,000,000 ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11,000,000 ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في حوالي شهر أبريل 2024.

بالنسبة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تتوقع الشركة حاليًا دفع أرباح أعلى بنسبة 90% من أرباح العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023.

بالنسبة لعام 2025، تتوقع الشركة دفع أرباح أعلى بنسبة 90% من أرباح العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 أو زيادة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2024.

تعتمد قدرة الشركة على دفع الأرباح على مجموعة من العوامل، بما فيها توفر الاحتياطات المتوفرة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي، وغيرها من متطلبات السيولة المالية في المستقبل، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة.

خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و2021 و2022، لم توزع الشركة أي أرباح.

الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

تُعد دار المراجعة الشرعية شركة تختص بتقديم الاستشارات المتعلقة بتكييف المعاملات من الناحية الشرعية، وقد حصلت على ترخيصها من مصرف البحرين المركزي، وقد أصدرت فتواها – حسبما تبين لها حتى تاريخ هذا الإعلان - فيما يتعلق بمدى موافقة الطرح لأحكام الشريعة الإسلامية وقالت إن الطرح موافقٌ لأحكام الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) السارية حتى تاريخ هذه الفتوى. ومع ذلك، لا تُعد هذه الفتوى بمثابة استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية، ولا تتحمل دار المراجعة الشرعية أية مسؤولية بهذا الخصوص. وعليه، ينبغي لمن يرغب في الاستثمار أن يقوم بواجب العناية والمراجعة، واستفتاء علماء الشريعة قبل اتخاذ قرار الاستثمار بناء على هذه الفتوى.

#بياناتشركات

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نبذة عن المستثمرين الرئيسيين

الشركة السعودية العمانية للاستثمار

الشركة السعودية العمانية للاستثمار هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف الشركة إلى دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء شراكات استراتيجية طويلة المدى لتحقيق عوائد مستدامة، وتوظيف أصول صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار الأمثل بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة واحدًا من أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، لا سيّما بعد إعادة هيكلته في عام 2015م وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانتقال رئاسته إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يضطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدور محوري في التحولات الاقتصادية والتنويع الذي تشهده المملكة، مسهما في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي ككل. ومنذ العام 2017م، أنشأ الصندوق 84 شركة. يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن صندوق الاستثمارات العامّة عبر موقهم الإلكتروني: www.pif.gov.sa

جهاز قطر للاستثمار

جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز في عام 2005 بهدف إدارة واستثمار صندوق الاحتياطي للدولة، ويعتبر الصندوق اليوم واحدًا من أنشط الصناديق الاستثمارية عالميًا. يستثمر جهاز قطر للاستثمار في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأصول والمناطق، علاوة على استثماراته المشتركة مع العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة، وبنظرة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة تسهم في رخاء دولة قطر. لمزيد من المعلومات عن جهاز قطر للاستثمار www.qia.qa.

فلوكسيس إنترناشيونال إس ايه/ إن في

فلوكسيس إنترناشيونال هي شركة تابعة 100% لمجموعة شركات فلوكسيس. يقع المقر الرئيسي لشركة فلوكسيس في بلجيكا، وهي مجموعة شركات مستقلة تمامًا تعمل في مجال البنية التحتية تضم 1300 موظفًا يعملون في نقل الغاز وتخزينه ومحطات الغاز الطبيعي المُسال. ومن خلال الشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، تقوم فلوكسيس بتشغيل 24000 كيلومتر من خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال بإجمالي قدرة سنوية لإعادة تحويل الغاز المُسال إلى حالته الغازية تبلغ 380 تيراواط في الساعة. ومن بين الشركات التابعة لشركة فلوكسيس هي شركة فلوكسيس بلجيكا المدرجة في بورصة يورونكست، وهي المالك والمشغّل للبنية التحتية لنقل الغاز وتخزينه ومحطات الغاز الطبيعي المسال في بلجيكا. وبصفتها شركة ذات أهداف محددة، تساهم فلوكسيس مع الجهات المعنية في بناء مجتمع أفضل من خلال بناء مستقبل مشرق للطاقة. وبفضل مقومات بنيتها التحتية الفريدة وخبرتها التجارية والتقنية، تلتزم فلوكسيس بنقل الهيدروجين أو الميثان الحيوي أو أي ناقل طاقة آخر محايد للكربون بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفسح مجالاً لجمع ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه وتخزينه.

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق امتياز طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. ونركز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، حيث نستعين بفريق من الموظفين الموهوبين بلغ عددهم 480 موظفًا في 30 يونيو 2023، ونفخر كل الفخر بسجلنا الحافل نظرًا لتجاوز معدلات توفر الغاز نسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات وبلوغ متوسط زمن الاسترداد 17 دقيقة، ولم نسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والصحة الوظيفية. تحرص الشركة على مصالح المجتمع ككل والتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان في سياق عملياتها التشغيلية، وتسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والمساهمة في المجتمعات العُمانية ودعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

لمزيد من المعلومات عن أوكيو لشبكات الغاز، يُرجى زيارة https://oqgn.om/

للاستفسارات الإعلامية OQGN_Media@kekstcnc.com

ككست سي إن سي (استشاري الاتصالات المالية)

كاثرين فينيل | جريجور ريمان

استفسارات مع فريق علاقات المستثمرين Ir.oqgn@oq.com

المنسق العالمي المشترك

بنك مسقط ش م ع ع

بنك أوف أمريكا للأوراق المالية

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)

مدير الإصدار

بنك مسقط