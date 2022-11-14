- تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري للطرح")، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي).

- من المتوقع أن تستمر فترة الاكتتاب من 14 نوفمبر 2022 حتى 21 نوفمبر 2022 لشريحة المستثمرين الأفراد ومن 14 نوفمبر 2022 حتى 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 23 نوفمبر 2022.

- من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 6 ديسمبر 2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

أبوظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) .

تفاصيل تحديد النطاق السعري للطرح وبدء الاكتتاب

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر .2022. كما من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ("الإدراج") بتاريخ 6 ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر 2022، وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و" شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية")، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").

ومن المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

يحتفظان المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات و تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات. ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما يزيد عن 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80% من إجمالي أسهم الطرح.

يتوقع المساهم البائع (أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة (طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم إماراتي (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

وكانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من الأستاذ محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.

وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.32 مليار درهم إماراتي إلى 6.62 مليار درهم إماراتي أو 6.44 مليار ريال سعودي إلى 6.77 مليار ريال سعودي).

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022. ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين و مستشارين ماليين، كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م كمدراء الاكتتاب المشتركين ومتعهدو التغطية. وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات، كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وتم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع إعلاناً يؤكد أن الطرح العام الأولي، من وجهة نظرها، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا التصريح فقط، بل يجب عليهم التحقق والتأكد من أن عملية الإدراج متوافقة مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والإعلان العام باللغتين العربية والإنجليزية، وفي نشرة الاكتتاب المكملة الخاصة بالمملكة العربية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية ووثيقة الإدراج الدولية باللغة الإنجليزية.

جميع المستندات المتعلقة بهذه العملية متاحة على :

https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/

#بياناتشركات

- انتهى -

الجدول الزمني للطرح العام الأولي