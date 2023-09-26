في جعبة انفستكورب الآن 26 طرحاً عاماً أولياً عبر 9 بورصات عالمية

البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن الاكتتاب العام الأولي الناجح في البورصة الإندونيسية لشركة محفظتها صاحب امتياز مذركير إندونيسيا، بي تي ملتيترند إندو "مذركير إندونيسيا". و«مذركير» هي المنصة الرائدة للوازم الأطفال والرضع في إندونيسيا، حيث تدير أكثر من 126 متجراً للبيع بالتجزئة وتوزع أكثر من 21 علامة تجارية بما في ذلك «مذركير» و «إي إل سي» ELC.

هذا أول طرح عام أولي لانفستكورب في البورصة الإندونيسية، والطرح العام السادس والعشرون في تاريخ الشركة الممتد على مدار 40 عاماً. ويرفع الطرح الإندونيسي خبرة انفستكورب الإجمالية في الاكتتابات العامة إلى تسع بورصات بعد بورصة ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة ناسداك هلسنكي، والبورصة السويسرية، و«تداول» في المملكة العربية السعودية، وبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، وبورصة البحرين للأوراق المالية، وبورصة مومباي.

مع وجودها في أكثر من 100 مدينة و35000 نقطة توزيع، تتمتع «مذركير» بوضع جيد للاستفادة من النمو المتوقع في قطاع الأطفال والرضع المتميز، والذي تحركه في المقام الأول التركيبة السكانية الجذابة. ومعلوم أن إندونيسيا تحتل المركز الرابع من حيث عدد السكان في العالم و يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، 72 مليوناً منهم دون سن 14 عاماً. كما أن لديها أحد أعلى معدلات الخصوبة في آسيا حيث يولد 4.3 مليون طفل كل عام.

ويأتي الاكتتاب العام الأولي لشركة «مذركير إندونيسيا» فيما يتعمّق التزام انفستكورب تجاه آسيا. وتملك الشركة حالياً خمسة مكاتب في أنحاء القارة واستثمارات تزيد عن 1.2 مليار دولار أميركي في 40 شركة. وعلى الصعيد العالمي، تملك انفستكورب أكثر من 50 مليار دولار من الأصول المُدارة (بما في ذلك الأصول التي يديرها مديرون خارجيون) عبر ثلاث قارات ومختلف فئات الأصول وخطوط الإنتاج.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: «تُظهر تجربة انفستكورب في الاكتتابات العامة الأولية وسجلها الحافل بالإدراجات الناجحة في العديد من البورصات المختلفة، خبرتنا الطويلة في طرح الشركات للاكتتاب العام. اليوم، وبعد ست سنوات من العمل الاستثماري الدؤوب في جنوب شرق آسيا عام 2017، ونرى المزيد من الفرص، حيث ستكون آسيا محركاً اساسياً في خطتنا الطويلة المدى للنمو".».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب حازم بن قاسم: «تعتبر مذركير إندونيسيا مثالاً على الشركة الرائدة في السوق بالإضافة إلى كونها منصة للنمو يمكنها تحقيق عائدات قوية لمستثمرينا في منطقة الخليج وأماكن أخرى. تولد إمكانات شركات محفظتنا مستوى عالياً جداً من اهتمام المستثمرين، كما أن الاكتتاب في شركات محفظتنا يفوق المطروح بشكل عام - وهو مؤشر على الأساسيات القوية التي تدعم أعمالنا عبر المناطق الجغرافية التي نستهدفها».

من جهته، قال هيتيش بهارواني، المؤسس المشارك لشركة «بي تي ملتي ترند إندو» PT Multitrend Indo: «نحن متحمسون للغاية لأن نصبح جزءاً من محفظة شركات انفستكورب. ابتداءً من عام 2005، ومع أول متجر لنا في جاكرتا، بدأنا بناء مذركير لتصبح لاعباً بارزاً متعدد القنوات يلبي الاحتياجات المميزة للعائلات عبر العديد من الفئات والقنوات والأسعار. ونحن الآن عند منعطف إيجابي للغاية، ومستعدون للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية في إندونيسيا، من خلال الابتكار وتوسيع حجم العمل والتركيز على المستهلك».

يعكس تركيز انفستكورب على آسيا اهتماماً خليجياً أوسع نطاقاً بالأسواق الآسيوية وإندونيسيا على وجه الخصوص. واعتمدت الإمارات مؤخراً اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التجارة والاستثمارات بين البلدين.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 50 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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