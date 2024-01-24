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العالم
يناير ٢٤، ٢٠٢٤
نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
أسعار الفائدة

بنك انجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%

بنك انجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%
بنك انجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%
أسعار الفائدة

مُحدث- المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2024

مُحدث- المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2024
مُحدث- المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2024
الشرق الأوسط

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2024

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2024
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2024
اقتصاد

فيديو- تداعيات قاتمة لاضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر

فيديو- تداعيات قاتمة لاضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر
فيديو- تداعيات قاتمة لاضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر
الشرق الأوسط

زاوية بودكاست: تبعات أزمة البحر الأحمر .. وخامس أغنى طبيب في العالم

زاوية بودكاست: تبعات أزمة البحر الأحمر .. وخامس أغنى طبيب في العالم
زاوية بودكاست: تبعات أزمة البحر الأحمر .. وخامس أغنى طبيب في العالم
أسعار الفائدة

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة بدون تغيير

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة بدون تغيير
المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة بدون تغيير
أهم التطورات

زاوية بودكاست: عام 2024 حتى الآن.. صراعات عسكرية وكبوات اقتصادية

زاوية بودكاست: عام 2024 حتى الآن.. صراعات عسكرية وكبوات اقتصادية
زاوية بودكاست: عام 2024 حتى الآن.. صراعات عسكرية وكبوات اقتصادية
فلسطين

مُحدث- رغم استمرار الحرب… إعادة إعمار قطاع غزة تتصدر المفاوضات بشأن الصراع

مُحدث- رغم استمرار الحرب… إعادة إعمار قطاع غزة تتصدر المفاوضات بشأن الصراع
مُحدث- رغم استمرار الحرب… إعادة إعمار قطاع غزة تتصدر المفاوضات بشأن الصراع
طيران

مُحدث- تحليل سريع: بعد واقعة رحلة خطوط ألاسكا… نظرة على تاريخ طائرات بوينغ "737 ماكس"

مُحدث- تحليل سريع: بعد واقعة رحلة خطوط ألاسكا… نظرة على تاريخ طائرات بوينغ \"737 ماكس\"
مُحدث- تحليل سريع: بعد واقعة رحلة خطوط ألاسكا… نظرة على تاريخ طائرات بوينغ \"737 ماكس\"