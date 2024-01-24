ابحث
البحث المتقدم
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الاقتصاد الأخضر
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
الصراع على السلطة في السودان
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
الحرب في أوكرانيا
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
ابحث
البحث المتقدم
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية
>
اقتصاد
>
العالم
>
نائب محافظ البنك المركزي...
فيديو
العالم
يناير ٢٤، ٢٠٢٤
نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني: أكثر من 33 مليون منضم لنظام المدفوعات الرقمي الجديد
أسعار الفائدة
بنك انجلترا المركزي يثبت سعر الفائدة عند 5.25%
أسعار الفائدة
مُحدث- المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2024
الشرق الأوسط
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9% في 2024
اقتصاد
فيديو- تداعيات قاتمة لاضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر
الشرق الأوسط
زاوية بودكاست: تبعات أزمة البحر الأحمر .. وخامس أغنى طبيب في العالم
أسعار الفائدة
المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة بدون تغيير
أهم التطورات
زاوية بودكاست: عام 2024 حتى الآن.. صراعات عسكرية وكبوات اقتصادية
فلسطين
مُحدث- رغم استمرار الحرب… إعادة إعمار قطاع غزة تتصدر المفاوضات بشأن الصراع
طيران
مُحدث- تحليل سريع: بعد واقعة رحلة خطوط ألاسكا… نظرة على تاريخ طائرات بوينغ "737 ماكس"