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دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة
أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة
الإمارات

وصول جثامين 4 من القوات الإماراتية إلى أبوظبي قُتلوا أثناء تدريب في الصومال

وصول جثامين 4 من القوات الإماراتية إلى أبوظبي قُتلوا أثناء تدريب في الصومال
وصول جثامين 4 من القوات الإماراتية إلى أبوظبي قُتلوا أثناء تدريب في الصومال
الكويت

الكويت: إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف دور عبادة شيعية

الكويت: إحباط مخطط \"إرهابي\" لاستهداف دور عبادة شيعية
الكويت: إحباط مخطط \"إرهابي\" لاستهداف دور عبادة شيعية
الكويت

مُحدث -الكويت: صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة

مُحدث -الكويت: صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة
مُحدث -الكويت: صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة
فلسطين

وزير: السعودية قد تعترف بإسرائيل في حال التوصل لسلام دائم يحقق العدالة للفلسطينيين

وزير: السعودية قد تعترف بإسرائيل في حال التوصل لسلام دائم يحقق العدالة للفلسطينيين
وزير: السعودية قد تعترف بإسرائيل في حال التوصل لسلام دائم يحقق العدالة للفلسطينيين
الإمارات

الإمارات: تأجيل محاكمة متهمين بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين

الإمارات: تأجيل محاكمة متهمين بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين
الإمارات: تأجيل محاكمة متهمين بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين
الإمارات

مُحدث- تعديل وزاري في الإمارات: تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير للشباب

مُحدث- تعديل وزاري في الإمارات: تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير للشباب
مُحدث- تعديل وزاري في الإمارات: تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي وزير للشباب
الكويت

مُحدث - أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس للوزراء بالكويت

مُحدث - أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس للوزراء بالكويت
مُحدث - أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس للوزراء بالكويت
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زاوية بودكاست: مبايعة وانتخابات .. وأنغولا خارج أوبك

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