ليس كل تغيير نمو، لأن كل الحركات ليست إلى الأمام - إلين غلاسكو، روائية أمريكية.



في يونيو الماضي تقدمت شيميرا للاستثمار – شركة إماراتية – بعرض شراء إجباري من خلال شركة تابعة لها للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة بلتون المالية القابضة – وهي شركة مدرجة مصرية – وذلك كثاني عرض تتلقاه بلتون خلال الشهر.

وبالفعل نجحت شيميرا في إتمام الصفقة.

ولكن كان أداء سهم بلتون معاكساً لآخر سهم شهد عملية استحواذ بالبورصة المصرية قبل صفقة بلتون، وهو سهم شركة العقارات "سوديك" والتي تم الاستحواذ عليها من قبل تحالف بقيادة الدار الإماراتية للعقارات في نهاية 2021.

مع العلم أن الأداء المالي - تاريخياً – لسوديك كان أقوى من بلتون. حيث نمت أرباح سوديك بنسبة نمو سنوي مركب بلغ 15% خلال 5 سنوات (2016-2021). أما بلتون فسجلت خسائر 169.8 مليون جنيه في 2021 مقابل أرباح 44.3 مليون جنيه في 2016.

ولكن نلاحظ هبوط سهم سوديك حوالي 50% بعد إتمام الصفقة برغم قوة الدار وخططها للتوسع في مصر عبر سوديك.

أما سهم بلتون، فقد تخطى سعر العرض بمجرد موافقة هيئة الرقابة المالية على الصفقة واستمر في الصعود بعد تنفيذ العرض ليقترب من 3 أضعاف سعر العرض.

كما استجاب 85.5% من مساهمي سوديك لعرض الدار، في حين لم يستجب لعرض شيميرا إلا "أوراسكوم المالية" المساهم الرئيسي لبلتون بحصة تمثل 55.9%. ما قد يعكس رؤية المساهمين لفرص – مستقبلية - أقوى لدى بلتون.

-- مكالمة واردة --

تعجب صديقي – وهو مدير التداول بإحدى شركات السمسرة بمصر – من صعود سهم بلتون أعلى من سعر العرض المقدم، قائلاً لنفسه ربما يراهن المتداولون على رفع سعر العرض. لكن السهم استمر في الصعود أثناء فترة سريان العرض. ولم يعد هناك مجال لتعديل السعر، خاصةً وأن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة – شركة مدرجة مصرية – وهي المساهم الرئيسي لبلتون، وافق على العرض.

بالتأكيد يراهن المتداولون على شيء أكبر، قال صديقي.

وما زاده يقيناً بذلك كان اتصال هاتفي من أحد عملاءه يطلب شراء سهم بلتون بأعلى من سعر العرض الجاري تنفيذه.

فمازحه صديقي: هل أنت بكامل قواك العقلية؟ ضحك العميل وقال: لا تقلق يا عزيزي، فأنا أعي جيداً ما أقول. أراد صديقي أن يحذر عميله وربما يستفزه، فقال له: إن سهم سوديك ليس ببعيد. وهنا رد العميل متحمساً: الأمر يختلف. فالرهان أن تتحول بلتون إلى الربحية وتنمو بأعمالها.

-- انتهت المكالمة --

بلتون .. اسم قوي يواجه اتهامات وخسائر

بلتون المالية – تأسست في عام 2002 – هي بنك استثماري رائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية. تم الاستحواذ عليها في أواخر 2015 من قبل أوراسكوم المالية؛ شركة تابعة لعائلة ساويرس ويرأس مجلس إدارتها حالياً المهندس أنسي نجيب ساويرس، نجل رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.

وفي أواخر 2018 واجهت بلتون أزمة لكونها مدير الطرح لسهم شركة ثروة كابيتال القابضة (كونتكت) بالبورصة المصرية، بعد أن هبط السهم بحدة في أول يوم تداول. مما عرض بلتون لإتهامات بوجود مخالفات في عملية الطرح، قررت على إثرها هيئة الرقابة المالية منع بلتون من ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب لمدة 4 أشهر.

أعقب ذلك إنخفاض إيرادات بلتون من ترويج وتغطية الاكتتابات في الأعوام التالية، وتحولت إلى الخسائر منذ 2018 وحتى الآن، لتبلغ خسائرها التراكمية أكثر من نصف مليار جنيه حتى النصف الأول من 2022. كما هوى السهم بأكثر من 90% من 12.8 جنيه (الأعلى في 2018) إلى حوالي 1.0 جنيه (الأقل في 2022).

شيميرا .. فرصة بلتون للربحية والنمو

تأسست "شيميرا للاستثمار" في عام 2007 كشركة استثمارية تابعة لـ "المجموعة الملكية" أو "رويال جروب" في أبوظبي.

و"المجموعة الملكية" هي مجموعة استثمارية تضم أكثر من 60 شركة في قطاعات متنوعة، وتساهم في الشركة العالمية القابضة "IHC" – شركة استثمارية مدرجة بسوق أبو ظبي المالي – ويرأس مجلس إدارة "الملكية" والعالمية" الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الإمارات ومستشار الأمن القومي.

استطاعت "العالمية" من خلال استثماراتها المتنوعة عبر عمليات الاستحواذ تحقيق نمو قوي في إيراداتها وأرباحها بنسبة نمو مركب خلال آخر 3 سنوات (2018-2021) بلغت 269% و 635%، على الترتيب. وهو ما انعكس على أداء سهم "العالمية" ليقفز من 1 درهم في 2018 إلى 360 درهم حالياً.

أخيراً وليس آخراً .. إن ليس بالضرورة أن يؤدي التغيير لنمو، لأن - كما قالت الروائية الأمريكية الشهيرة إلين غلاسكو الحاصلة على جائزة بوليتزر للرواية في عام 1942- كل الحركات ليست إلى الأمام.

فرغم تراجع أداء بلتون بعد الاستحواذ عليها من قبل أوراسكوم المالية، من المنتظر أن تسعى "المجموعة الملكية" من خلال "شيميرا" في التوسع بأعمال "بلتون" كذراع استثماري للمجموعة في مصر، بما سيساهم في تحول "بلتون" إلى الربحية ويحقق لها النمو كما رأينا في "الشركة العالمية". فهل تسلك "بلتون" طريق "العالمية"؟

(إعداد: محمود جاد، محلل مالي بسوق المال وكاتب اقتصادي بزاوية عربي)



#مقالرأي

(للتواصل zawya.arabic@lseg.com)