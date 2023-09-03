أعلن نادي الاتفاق السعودي، التعاقد رسميا مع اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم فينالدوم إلى الاتفاق بتعاقد لمدة ثلاث سنوات حسبما كشف النادي على صفحته الرسمية بمنصة إكس X (تويتر سابقا).

فيما غرد فينالدوم عبر حسابه على إكس "سعيد ببداية صفحة جديدة في مشواري مع الاتفاق".

وانضم فينالدوم لفريق الاتفاق الذي يتخذ من مدينة الدمام مقرا له، بناء على رغبة مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وكان جيرارد أسطورة لنادي ليفربول الإنجليزي - سبق ان لعب له فينالدوم من 2016 إلى 2021 - بجانب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم ليفربول والذي انضم بدوره للاتفاق في وقت سابق من الصيف الحالي.

وأصبح فينالدوم رابع لاعب ينضم للاتفاق هذا الصيف من الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد الإنجليزي هندرسون من ليفربول، والفرنسي موسى ديمبيلي من أولمبيك ليون الفرنسي، والاسكتلندي جاك هندري من كلوب بروج البلجيكي.

ولم يكشف الاتفاق عن قيمة الصفقة، وإن قدرتها وسائل إعلام دولية بما يعادل 9 مليون يورو تقريبا.

وسبق لفينالدوم اللعب لكل من فينوورد وأيندهوفن الهولنديين، ونيوكاسل وليفربول الإنجليزيين، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي.

وحقق فينالدوم (32 عام) العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. كما لعب 89 مباراة دولية مع منتخب هولندا سجل خلالها 26 هدف. وسبق له ارتداء شارة قائد منتخب هولندا.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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