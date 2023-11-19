سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
ابحث
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الرحلة إلى COP-28
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
الصراع على السلطة في السودان
أزمة لبنان
ليبيا: بين حكومتين وبرلمان
الحرب في أوكرانيا
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
سياسة
الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
ابحث
الصفحة الرئيسية
>
معرض دبي للطيران 2023
معرض دبي للطيران 2023
بيان صحفي
طيران الرياض يتوج بنجاح مشاركته بمعرض دبي للطيران بمجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية
بيان صحفي
"جيتكس" تعلن عن افتتاحها مبنى الطيران الخاصّ الجديد في مطار البطين للطيران الخاصّ
طيران
بيان صحفي: مجموعة اينوك توقع مذكرة تفاهم مع "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" لتعزيز أطر التعاون في قطاع الطيران العالمي
بيان صحفي
ايدج تدخل في شراكة مع تاليس لتوفير الخدمات الهندسية الدقيقة
بيان صحفي
طلب قوي على محركات وخدمات GE Aerospace في معرض دبي للطيران 2023
بيان صحفي
ايدج توقع اتفاقية مع روكيتسان لاستكشاف سبل الشراكة في تطوير الأسلحة الذكية
بيان صحفي
"ايدج" توقع مذكرة تفاهم مع "كالدس" لدمج الأسلحة الذكية في طائرات B-250
بيان صحفي
"نداء" وهيئة دبي للطيران المدني تبرمان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة
بيان صحفي
أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركز لها في مشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي للطيران 2023
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.
رئيس الوزراء المصري: أزمة العملة ستنتهي في فترة بسيطة جدا
2.
تحليل سريع: الجنيه المصري وحكايته مع الدولار
3.
مُحدث: بدء تحرك عربي- إسلامي من بكين لوقف إطلاق النار في غزة وسط حصار وقصف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي
4.
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال أكتوبر الماضي
5.
مُحدث- وزير الطاقة السعودي يعلن عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي
الأحدث في الأخبار
1
تباطؤ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان خلال شهر أكتوبر
2
اتفاقية سعودية-صينية لتبادل العملات بقيمة 50 مليار يوان صيني
3
ارتفاع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال أكتوبر الماضي
4
تحليل سريع: الجنيه المصري وحكايته مع الدولار
5
مُحدث: بدء تحرك عربي- إسلامي من بكين لوقف إطلاق النار في غزة وسط حصار وقصف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي