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معرض دبي للطيران 2023

بيان صحفي

طيران الرياض يتوج بنجاح مشاركته بمعرض دبي للطيران بمجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية

طيران الرياض يتوج بنجاح مشاركته بمعرض دبي للطيران بمجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية
طيران الرياض يتوج بنجاح مشاركته بمعرض دبي للطيران بمجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية
بيان صحفي

"جيتكس" تعلن عن افتتاحها مبنى الطيران الخاصّ الجديد في مطار البطين للطيران الخاصّ

\"جيتكس\" تعلن عن افتتاحها مبنى الطيران الخاصّ الجديد في مطار البطين للطيران الخاصّ
\"جيتكس\" تعلن عن افتتاحها مبنى الطيران الخاصّ الجديد في مطار البطين للطيران الخاصّ
طيران

بيان صحفي: مجموعة اينوك توقع مذكرة تفاهم مع "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" لتعزيز أطر التعاون في قطاع الطيران العالمي

بيان صحفي: مجموعة اينوك توقع مذكرة تفاهم مع \"بي تي بيرتامينا باترا نياجا\" لتعزيز أطر التعاون في قطاع الطيران العالمي
بيان صحفي: مجموعة اينوك توقع مذكرة تفاهم مع \"بي تي بيرتامينا باترا نياجا\" لتعزيز أطر التعاون في قطاع الطيران العالمي
بيان صحفي

ايدج تدخل في شراكة مع تاليس لتوفير الخدمات الهندسية الدقيقة

ايدج تدخل في شراكة مع تاليس لتوفير الخدمات الهندسية الدقيقة
ايدج تدخل في شراكة مع تاليس لتوفير الخدمات الهندسية الدقيقة
بيان صحفي

طلب قوي على محركات وخدمات GE Aerospace في معرض دبي للطيران 2023

طلب قوي على محركات وخدمات GE Aerospace في معرض دبي للطيران 2023
طلب قوي على محركات وخدمات GE Aerospace في معرض دبي للطيران 2023
بيان صحفي

ايدج توقع اتفاقية مع روكيتسان لاستكشاف سبل الشراكة في تطوير الأسلحة الذكية

ايدج توقع اتفاقية مع روكيتسان لاستكشاف سبل الشراكة في تطوير الأسلحة الذكية
ايدج توقع اتفاقية مع روكيتسان لاستكشاف سبل الشراكة في تطوير الأسلحة الذكية
بيان صحفي

"ايدج" توقع مذكرة تفاهم مع "كالدس" لدمج الأسلحة الذكية في طائرات B-250

\"ايدج\" توقع مذكرة تفاهم مع \"كالدس\" لدمج الأسلحة الذكية في طائرات B-250
\"ايدج\" توقع مذكرة تفاهم مع \"كالدس\" لدمج الأسلحة الذكية في طائرات B-250
بيان صحفي

"نداء" وهيئة دبي للطيران المدني تبرمان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة

\"نداء\" وهيئة دبي للطيران المدني تبرمان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة
\"نداء\" وهيئة دبي للطيران المدني تبرمان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال الطوارئ والسلامة العامة
بيان صحفي

أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركز لها في مشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي للطيران 2023

أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركز لها في مشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي للطيران 2023
أنسيت لتدريب الطيران تفتتح مركز لها في مشروع محمد بن راشد للطيران خلال معرض دبي للطيران 2023
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