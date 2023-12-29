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مصر بعد الانتخابات الرئاسية

مصر

إنفوجرافك: كيف تبدو توقعات أكبر 3 اقتصادات عربية في 2024؟

إنفوجرافك: كيف تبدو توقعات أكبر 3 اقتصادات عربية في 2024؟
إنفوجرافك: كيف تبدو توقعات أكبر 3 اقتصادات عربية في 2024؟
أهم الأخبار

زاوية بودكاست: كشف حساب 2023 .. وأمنيات 2024

زاوية بودكاست: كشف حساب 2023 .. وأمنيات 2024
زاوية بودكاست: كشف حساب 2023 .. وأمنيات 2024
مصر

مصر: تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب

مصر: تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب
مصر: تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب
مصر

مُحدث: اندرايف للنقل الذكي تستهدف التوسع في الصعيد ودلتا مصر خلال 2024

مُحدث: اندرايف للنقل الذكي تستهدف التوسع في الصعيد ودلتا مصر خلال 2024
مُحدث: اندرايف للنقل الذكي تستهدف التوسع في الصعيد ودلتا مصر خلال 2024
مصر

مُحدث- إنشاء مجمع لصناعة الأغذية الزراعية في مصر بـ 300 مليون دولار

مُحدث- إنشاء مجمع لصناعة الأغذية الزراعية في مصر بـ 300 مليون دولار
مُحدث- إنشاء مجمع لصناعة الأغذية الزراعية في مصر بـ 300 مليون دولار
مصر

مصر تلزم شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مصرية

مصر تلزم شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مصرية
مصر تلزم شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مصرية
مصر

مصر: الحكومة تعتزم استيراد 500 ألف طن من السكر لدعم المعروض

مصر: الحكومة تعتزم استيراد 500 ألف طن من السكر لدعم المعروض
مصر: الحكومة تعتزم استيراد 500 ألف طن من السكر لدعم المعروض
مصر

مُحدث - مصر: بنوك تلجأ لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر

مُحدث - مصر: بنوك تلجأ لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر
مُحدث - مصر: بنوك تلجأ لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر
مصر

الدولار يرتفع في السوق الموازية بمصر إلى 52 جنيه

الدولار يرتفع في السوق الموازية بمصر إلى 52 جنيه
الدولار يرتفع في السوق الموازية بمصر إلى 52 جنيه
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